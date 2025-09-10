خبر ها
جام قهرمانی آسیا با پیروزی افغانستان مقابل هانک کانگ آغاز شد
تیم ملی کریکت افغانستان جام آسیایی را با پیروزی در برابر هانک کانگ آغاز کرد.
شب گذشته، در نخستین بازی جام کریکت آسیا، افغانستان هانک کانگ را با تفاوت ۹۴ رنز شسکت داد.
افغانستان نخست در این بازی ۱۸۸ رنز گرفت اما تیم هانک کانگ در ۲۰ آور با از دست دادن ۹ بازیکن، تنها ۹۴ رنز گرفت و به هدف تعیین شده نرسید.
بهترین بازیکن میدان صدیق الله اتل شناخته شد که ۷۳ رنز برای افغانستان گرفت و تا پایان بازی اوت نشد.
افغانستان در گروه B مسابقات آسیایی، با بنگله دیش، سریلانکا و هانک کانگ همگروه است.
در گروه A امارات متحدۀ عرب، عمان، هند و پاکستان باهم بازی میکنند.
به این سلسله امروز هند به مصاف میزبان این مسابقات، امارات متحدۀ عرب، میرود.
بازی فاینل، یا نهایی جام آسیایی، در ۲۸ سپتمبر برگزار خواهد شد.
پس از ورود درونهای روسی به قلمرو فضایی پولند نظامیان در "بالاترین سطح آماده باش" اند
پس از ورود طیاره های بی پیلوت روسی به قلمرو پولند، جیت های جنگی پولند در فضای این کشور در حال گشتزنی اند.
اردوی پولند، نظامیان خود را در حالت آماده باش قرار داده است.
مقامهای پولندی گفته اند که درونهای روسی پس از حمله بر مناطق هممرز اوکراین با پولند، صبح زود امروز، به قلمرو فضایی این کشور داخل شدند.
دونالد توسک، صدر اعظم پولند، گفته است که به نظامیان کشورش دستور داده تا عواملی را که قلمرو فضایی این کشور را نقض کرده اند، منهدم کنند.
همزمان وزارت دفاع پولند گفت که عملیات برعلیه "نقض مکرر قلمرو فضایی پولند" جریان دارد.
فرماندهی عملیاتی پولند در بیانیۀ امروز صبح گفت "در جریان حملات امروز فدراتیف روسیه بر اهدافی در اوکراین، قلمرو فضایی ما به تکرار توسط طیاره های بیسرنشین نقض شد".
در بیانیه آمده است که نیروهای مسلح پولند "تمام طرز العمل های مورد نیاز" را به اجرا گذاشته و نیروهای دافع هوا "به بلند ترین سطح آماده باش قرار گرفته اند".
پولند یکی از کشور های عضو ناتو (پیمان اتلنتیک شمالی) است.
واکنشها در پی حمله اسرائیل به قطر، نتیاهو میگوید کشورش این حمله را به تنهایی انجام داده است
حملۀ اسرائیل به دوحه پایتخت قطر واکنشهای گسترده را در پی داشته است.
انتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد این حمله را محکوم کرده و آن را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی قطر خوانده است.
ایران حمله اسرائیل به قطر را خطرناک و نقض قوانین بین المللی عنوان کرده است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران را یک اقدام "فوق العاده خطرناک" خوانده و گفته که این حمله در حقیقت مذاکره کنندگان فلسطینی را هدف قرار داده است.
وزارت خارجه ترکیه گفت که حمله اسرائیل علیه اعضای حماس در دوحه پایتخت قطر را محکوم می کند و افزود که این نشان می دهد که اسرائیل "سیاست توسعه طلبانه در منطقه و تروریسم" را به عنوان سیاست های دولتی اتخاذ کرده است.
حماس از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود.
پاپ لئو، رهبر کاتولیک های جهان هم از عواقب حملات اسرائیل به قطر ابراز نگرانی کرد.
او گفت که وضعیت در حال حاضر جدی است.
همزمان سفارت امریکا و سفارت چین در قطر از شهروندان شان خواستند که در محل اقامت شان پناه بگیرند و از گشت و گذار خودداری کنند.
اردوی اسرائیل سه شنبه ۹ سپتمبر اعلام کرد که رهبری ارشد گروه افراطی حما را هدف قرار داده است.
اگرچه در ابتدا اسرائیل به محل حملات اشاره نکرده بود اما بعداً دفتر بنیامین نتیاهو، صدراعظم اسرائیل با نشر اعلامیهای گفت که این حمله را به تنهایی و بگونه مستقل انجام داده است.
او گفت که به نیروهای این کشور دستور داد تا عاملان حمله مسلحانه روز دوشنبه در بیت المقدس را به جزای اعمال شان برسانند.
در این حمله شش اسرائیلی کشته و شانزده تن دیگر زخمی شدند.
مقام های اسرائیل، عاملان این رویداد را دو مرد فلسطینی از اهالی کرانه غربی شناسایی کردند.
این نخستین حمله از این نوع در دو سال گذشته در بیت المقدس بود.
ییسرایئل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل امروز گفت که باور دارند که حمله دوحه " کاملا توجیه شده" بود.
اما ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، این حمله را "نقض آشکار تمامی قوانین بین المللی" خوانده است.
در اعلامیهای که از سوی اردوی اسرائیل در شبکه ایکس، توییتر سابق پس از وقوع این حمله منتشر شده آمده است که پیش از حمله "اقداماتی برای کاهش آسیب به افراد غیر درگیر" انجام شد.
در اعلامیه اردوی اسرائیل همچنان آمده است که افرادی که در این حمله هدف قرار گرفتند، سالها گروه حماس را هدایت میکردند و به شکل مستقیم مسئول اجرای حمله ۷ اکتوبر ۲۰۲۳ به خاک اسرائیل بودند.
در آن حمله حدود ۱۲۰۰ نفر کشته و ۲۵۰ تن دیگر گروگان گرفته شده بودند.
این حمله باعث شد که اسرائیل حملات گسترده و شدید اشرا در نوار غزه آغاز کند.
زلنسکی: حمله روسیه در شرق اوکراین جان ۲۰ غیرنظامی را گرفت
ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین میگوید که ۲۰ غیرنظامی در یک حمله هوایی روسیه به روستایی در شرق اوکراین کشته شدند، او از جامعه جهانی خواست تا با "واکنش مناسب" به این حمله پاسخ دهند.
زلسنکیی گفت که حمله در نهم سپتمبر به روستای یارووا در منطقه دونتسک در شرق اوکراین "مستقیماً به مردم، شهروندان عادی" ضربه زد.
این فقط چند ساعت بعد از آن اتفاق افتید که مسکو گفت که نیروهای اوکراینی حملات طیاره های بی سرنشین و راکتی را بالای دو شهر در بخش های اشغال شده توسط روسیه در ساحه دونتسک انجام دادند که دو کشته برجای گذاشت.
بیش از ۱۲۲ هزار تن به دلیل سیلاب از شهر"جلالپور پیروالا" در پنجاب، خارج شدهاند
رئیس ادارۀ مبارزه با حوادث طبیعی ایالت پنجاب پاکستان می گوید که در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۱۲۲ هزار تن به دلیل سرازیر شدن سیلاب از شهر"جلالپور پیروالا" در شرق این ایالت خارج شدهاند.
عرفان علی کاتیا همچنین گفته که از چند هفته بدین سو، حدود ۲.۲ میلیون تن در پنجاب به دلیل بارندگی های شدید و رهاسازی آب بندها از جانب هند، مجبور به ترک خانه هایشان شده اند.
اکنون شهر ملتان در ایالت پنجاب پاکستان در معرض خطر سیلاب قرار دارد و به گفتۀ مقامات، سطح آب دریا ها در آنجا هر دقیقه، افزایش می یابد.
در جریان سه هفته گذشته، در نتیجۀ سیلاب ها در ایالت پنجاب پاکستان، ده ها تن کشته و حدود 4 هزار قریه و شهر کوچک را زیر آب شده است.
درخواست کمک ۱۴۰ میلیون دالری ملل متحد برای زلزلهزدگان افغانستان
سازمان ملل متحد، نزدیک به ۱۴۰ میلیون دالر کمک اضطراری برای آسیب دیدگان زلزله در افغانستان تقاضا کرد.
این سازمان، سه شنبه ۹ سپتمبر، با نشر اعلامیهای گفت که به نیم میلیون نفر آسیب دیده در شرق افغانستان کمک خواهد کرد.
خبرگزاری رویترز به نقل از اندریکا راتوات، هماهنگ کننده امور بشردوستانه برای افغانستان خبر داده که گفته است، این لحظهای است که جامعه جهانی تامل عمیق نموده و نسبت به مردمی همدردی نشان دهد که قبلاً هم رنج را متحمل شده اند.
او افزوده که تا چند هفته دیگر هوا در ارتفاعات کنر بسیار سرد خواهد شد و این امر خطر را برای آسیب دیدگان زلزله افزایش میدهد.
در اثر زلزله در شرق افغانستان به تاریخ ۳۱ اگست، بیش از ۲۲۰۰ نفر کشته و بیش از ۳۶۰۰ نفر زخمی شدند.
هشدار اسرائیل: حملات در غزه شدت میگیرد و عملیات کرانه غربی گسترش مییابد
اردوی اسرائیل، سه شنبه ۹ سپتمبر اعلام کرد که در غزه با "قدرت بیشتر" عمل خواهد کر د و از ساکنان آنجا خواست تا فوراً از مسیر ساحلی الرشید خارج شوند.
این هشدار یک روز پس از کشته شدن ۶ شهروند اسرائیل در حمله مسلحانه در بیتالمقدس صادر شد.
مقام های اسرائیل، عاملان این رویداد را دو مرد فلسطینی از اهالی کرانه غربی شناسایی کردند.
این نخستین حمله از این نوع در دو سال گذشته در بیت المقدس بود.
بنیامین نتیاهو، صدراعظم اسرائیل در محل رویداد گفت که کشورش درگیر"جنگ تمام عیار با تروریسم" است و وعده داد که عملیات نظامی در کرانۀ غربی گسترش مییابد.
ییسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل در اعلامیهای گفته است که "عملیات ضد تروریستی" که در سالهای اخیر بر اردوگاههای شمال کرانه غربی متمرکز بود، از این به بعد در سایر مناطق کرانه غربی گسترش خواهد یافت.
انفجار در یک خانه مسکونی در فراه جان هفت عضو یک خانواده را گرفت
منابع محلی در فراه میگویند که در پی وقوع یک انفجار در ولسوالی بالابلوک این ولایت، هفت نفر جان باختهاند.
مقامهای طالبان در بالابلوک میگویند که در نتیجهی انفجار مواد منفجره، ۷ عضو یک خانواده به شمول پنج کودک کشته شدهاند.
به گفتۀ این مقامها، انفجار در یک منزل مسکونی رخ داده است اما هنوز روشن نیست که چرا مواد منفجره در آنجا موجود بوده است.
این رویداد عصر دیروز در روستای نواباد رخ داده است.
به گفته سازمانهای ماین پاکی در افغانستان، ماینها و بقایای مواد انفجاری جنگ، هر ماه جان ده ها نفر را میگیرد.
بیستوچهارمین سالروز کشته شدن احمدشاه مسعود؛ کرزی و عبدالله از او بزرگداشت کردند
حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه در جمهوری مخلوع، به مناسبت بیستوچهارمین سالروز جان باختن احمدشاه مسعود، در اعلامیه های جداگانه از او و مبارزه اش بزرگداشت کرده اند.
کرزی و عبدالله که در حال حاضر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان زندگی میکنند، از مبارزه های مسعود ستایش کرده و او را فرمانده مردمی خوانده اند.
احمدشاه مسعود که برای جنگهای چریکی در برابر نیروهای اتحاد جمایر شوروی سابق و دوره نخست طالبان مشهور است در ۹ سپتمبر ۲۰۰۱ دو روز پیش از حملههای یازدهم سپتمبر در ایالات متحده در اثر حمله انتحاری دو فرد مظنون به ارتباط با شبکه القاعده که خود را خبرنگار معرفی کرده بودند، در خواجه بهاءالدین ولایت تخار کشته شد.
حکومت جمهوری پیشین افغانستان لقب قهرمان ملی را به احمدشاه مسعود، اعطا کرده و نهم سپتمبر را به عنوان رخصتی عمومی و آغاز هفته شهید نامگذاری کرده بود. اما پس از برگشت طالبان به قدرت در چهارسال گذشته از این روز بهگونۀ رسمی یادبود به عمل نمیآید.
صدها خانواده در شرق افغانستان بر اثر زلزله آواره شدند
زلزلههای مکرر در شرق افغانستان ۷۸۳ خانواده را به مناطق شالت و زیریبابای ولسوالی نورگل آواره کرده است.
سازمان بینالمللی مهاجرت دوشنبه هفدهم سنبله گفت که زنان، کودکان و دختران در این مناطق به دلیل شرایط ناامن و محدودیت خدمات در معرض خطرات حفاظتی جدی قرار دارند.
سازمانهای بشردوستانه هشدار میدهند که کمپها فاقد امکانات اولیه، غذا، آب، سرپناه و تشناب هستند و پسلرزهها و ریزش سنگها جادهها را مسدود کرده و حرکت ساکنان و داوطلبان نیز عملیات کمکرسانی را مختل میکند.
زلزلهٔ ۳۱ اگست و پسلرزهٔ ۴ سپتمبر تاکنون بیش از ۲۲۰۰ کشته، ۳۶۴۰ زخمی و ۶۷۸۲ خانهٔ تخریبشده بر جای گذاشته است.
ولسوالیهای نورگل و چوکی کنر، دره نور ننگرهار و بخشهایی از لغمان بیشترین آسیب را دیدهاند.
ارزیابیهای میدانی سازمان بینالمللی مهاجرت، برنامهٔ جهانی غذا و دفتر هماهنگی امور بشردوستانهٔ سازمان ملل، تخریب گسترده، آسیب به سیستمهای آبیاری و افزایش خطر سیل را تأیید کردهاند.
با نزدیک شدن زمستان، هزاران خانواده بدون سرپناه امن باقی ماندهاند و سازمانها در حال آمادهسازی درخواست کمک فوری و بازسازی میانمدت هستند.