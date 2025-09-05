"بیش از ۲۶۰ هزار کودک از زلزله اخیر متاثر شده اند": صندوق نجات کودکان

این نهاد روز پنجشنبه (۱۳ سنبله) در گزارشی ابراز نگرانی کرده که امواج پیدرپی پسلرزههای این زلزله کودکان را که خانوادهها و خانههای خود را از دست دادهاند، به شدت وحشتزده کردهاست.
در این حال شماری از کودکانیکه از اثر زلزله آسیبپذیر شده و اعضای خانوادههای شان را از دست دادهاند میگویند در وضعیت بسیار دشوار زندهگی میکنند و به حمایت و کمکهای فوری نیاز دارند.
جواد ۱۲ ساله باشنده ولسوالی چوکی ولایت کنر است که میگوید، زلزله روز یکشنبه هفته روان سه عضو خانواده به شمول مادر، یک برادر و یک خواهر خردسالاش را از او گرفته است.
او روز جمعه (۱۴ سنبله) به رادیو آزادی گفت که از یک خانواده شش نفری فقط سه نفر زنده مانده اند که پدرش زخمی در شفاخانه جلالآباد بستری است و خودش اکنون با یک خواهر خوردسالاش در خانه پسران کاکایش زندهگی میکنند.
از این زندهگی کرده مرگ بهتر است
جواد که از وضعیت پیشآمده به شدت مأیوس به نظر میرسد، میگوید بدون اعضای خانواده زندهگی برایش معنای ندارد "مادرم، یک خواهر و یک برادر خوردسال من جان باخته اند، پدرم زخمی و در شفاخانه جلالآباد بستری است، من خودم نیز کمی زخمی شده بودم، اما حالا خوب هستم. اکنون از خانوادهام کسی نمانده که با آنها زندگی کنم. در زندگی من بسیار تغییر آمده است. از این زندهگی کرده مرگ بهتر است. زندگی آن است که پدر، مادر، خواهر و برادر انسان زنده باشد."
او میگوید اکنون پسلرزههای زلزله ادامه داشته و شبها را زیر باران سپری میکند.
جواد از مؤسسات خیریه تقاضا دارد تا به وضعیت مردم آسیبپذیر به شمول خودش توجه جدی کنند، زیرا به گفته او در چنین شرایطی به حمایت جدی و کمکهای فوری نیاز دارند.
حمیدالله ۲۰ ساله باشنده دره دیوه گل ولایت کنر یکی از آسیب دیدگان دیگر زلزله همین هفته است که میگوید، عبیدالله برادر خوردسالاش را در زلزله اخیر از دست داده و اکنون مادر و دو خواهرش زخمی و در شفاخانه بستری استند.
او میگوید "بیشتر کودکان آسیب دیده اند. کسی زیر خاک گیر مانده بود، کسی زیر چوب گیر مانده بود، من خواهران و مادرم را که زخمی بودند به سرعت بیرون کردم. کسیکه فوت شده بود، برادر هفت ساله من بود. برادرم شاگرد مدرسه بود، هنوز به مکتب شامل نشده بود."
قربانی شدن این کودکان و نگرانیها در مورد وضعیت آنان درحالیست که به تازگی صندوق نجات کودکان (سیف د چلدرن) اعلام کرده که زلزله شرق افغانستان، زندهگی بیش از ۲۶۰ هزار کودک را تحت تأثیر قرار دادهاست.
این نهاد روز پنجشنبه (۱۴ سنبله) در گزارشی به نقل از سازمان ملل متحد گفته که در نتیجه زلزله اخیر در شرق افغانستان دستکم ۲۸۰ کودک یتیم شدهاند.
صندوق نجات کودکان (سیف د چلدرن) همچنان نگرانی کرده که امواج پیدرپی پسلرزهها در شرق افغانستان کودکان را که خانوادهها و خانههای خود را در مرگبارترین زلزلهی نزدیک به ۳۰ سال گذشته از دست دادهاند، به شدت وحشتزده کردهاست.
بر اساس این گزارش، هزاران کودک به کمکهای فوری و حمایتهای روانی بلندمدت نیاز دارند.
زلزلهی شدید روز یکشنبه گذشته در نیمههای شب، با شدت ۶ درجه ریشتر، ولسوالیهای مختلف در ولایتهای ننگرهار و کنر را تخریب کرد و سبب کشته شدن صدها تن و زخمی شدن هزاران تن به شمول زنان و کودکان شد.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان روز پنجشنبه در صفحه اکس (تویتر سابق) خود نوشته که تعداد کشته شدهگان زلزله مرگبار روز یکشنبه گذشته در شرق افغانستان به بیش از ۲۲۰۰ نفر و تعداد زخمیها به ۳۶۴۰ نفر افزایش یافته است.
او افزوده است که تلاشها برای جستوجو و نجات گیر ماندهگان همچنان ادامه دارد.