مقامهای محلی حکومت طالبان و ساکنان ولسوالیها و مناطق آسیبدیده در این ولایتها به رادیو آزادی میگویند که هرچند هنوز آمار دقیق تلفات در دست نیست، اما زخمیها به شفاخانههای حوزوی منتقل شدهاند و بسیاری از مردم به دلیل ترس از زلزله شب و روز خود را در فضای باز و دشتها سپری میکنند.
مقامهای محلی و ساکنان ولایت کنر نیز گفته اند که زلزلههای پیدرپی از روز گذشته باعث افزایش نگرانیها شده و خواهان رساندن فوری کمکها به آسیب
سردار ولی ساحل یکی از باشندهگان منطقه شَگه در ولسوالی خیوه ولایت ننگرهار است که میگوید زلزلههای پنجشنبه شب و صبح جمعه باعث زخمی شدن شمار زیادی از مردم در قریههای شان شده و تعدادی از خانهها را تخریب کردهاست.
هر یک و یکونیم ساعت یک تکان شدید احساس میشود. خانهها بسیار تخریب شدهاند
ساحل به رادیو آزادی گفت "هر یک و یکونیم ساعت یک تکان شدید احساس میشود. خانهها بسیار تخریب شدهاند. زخمیهای سطحی در کلینیکهای محلی درمان شدهاند، اما ۱۷ نفر دیگر را به شفاخانههای حوزوی منتقل کردیم."
یونس، یکی از باشندهگان ولسوالی دره نور ولایت ننگرهار نیز میگوید که زلزله شب گذشته خانهاش را بهطور کامل تخریب کرده، اما به خانوادهاش آسیبی نرسیده است.
او گفت "خسارت وارد شده، خانه ما شکست کرده، جای نداریم، در دشتها خیمه زدهایم و آنجا شب و روز را میگذرانیم. توان نداریم که دوباره خانه بسازیم."
دفتر مطبوعاتی مقام ولایت حکومت طالبان در ننگرهار با ارسال بیانیهای به رسانهها گفته است که در ولسوالی دره نور و قریههای مژگندول، سُتن و املی، ۲۲ نفر به شمول زنان و کودکان زخمی شدهاند که از میان این افراد ۱۳ نفر با آمبولانس به شفاخانه منتقل شدهاند، ۱۰ نفر آنها تداوی و مرخص شدند و ۳ نفر بستری شدهاند که وضعیتشان قناعتبخش گزارش شدهاست.
در اعلامیه آمده است که شب گذشته زلزلهای به شدت ۵،۶ درجه ریشتر در ولسوالیهای دره نور و کوز کنر رخ داده که منجر به تخریب و فروریختن شمار زیادی از خانهها نیز شدهاست.
احسانالله ساجد، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهاردر این مورد به رادیو آزادی گفت: "شب گذشته زلزله بسیار شدید بود. در ولسوالیهای خیوَه و دره نور خانههای زیادی ویران شدهاند، اما چون مردم به دلیل تکرار زلزلهها در خانه نمیمانند، تلفات انسانی کم است. تیمهای صحی و آمبولانسها به محل اعزام شدند."
در دیوهگل، چهار خانه بهطور کامل ویران شده و خوشبختانه تلفات جانی نداریم
نثار احمد احمدی، یکی از باشندهگان ولسوالی چوکی در ولایت کنر و یکی از رضاکاران در بخش رساندن کمک به زلزله زدهگان در ولسوالی دیوهگل، درباره زلزله شب گذشته گفت: "در دیوهگل، چهار خانه بهطور کامل ویران شده و خوشبختانه تلفات جانی نداریم. حدود ۱۷ خانه دیگر آسیب دیدهاند. یکی از جوانان رضاکار در محل، هنگام زلزله، بر اثر سقوط سنگ از کوه زخمی شد که اکنون بهبود یافته و دوباره به فعالیت بازگشته است. مردم به شدت نگران هستند، حتی با شنیدن صدای گیلاسها هم فرار میکنند. شدیداً به کمکها نیاز است."
هرچند نثار احمد گفت سه محصل پوهنتون سید جمالالدین در ولایت کنر که در لیلیه بودند، هنگام زلزله برای نجات جانشان خود را از ساختمان پایین پرتاب کرده و زخمی شدهاند، اما سید اصغر هاشمی، معاون بخش تحقیقات این پوهنتون این ادعا را رد کرده و گفته است که هیچکس در لیلیه یا ساختمان باقینمانده و همه محصلین به دشتها منتقل شدهاند.
نجیبالله حنیف، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت کنر نیز به رادیو آزادی گفت: "زلزله بارها تکرار شده. از صبح امروز تا کنون دو بار زلزله رخ دادهاست. مسیر به سوی مزار دره در ولسوالی دیوهگل مسدود شده و کوه لغزش کرده و یک موتر را زیر گرفته است. زخمی داریم ولی هنوز تعداد دقیقشان مشخص نیست و گزارشی از کشته شدهگان نیز دریافت نکردهایم."
رسانههای داخلی به نقل از مقامهای محلی گزارش دادهاند که در ولایت کنر نیز دستکم ۲۰ نفر در اثر زلزلههای یک شبانه روز گذشته زخمی شدهاند.
در همین حال، خبرگزاری باختر که تحت کنترل حکومت طالبان است، گزارش داده است که در ولایت لغمان نیز در پی زلزلههای شب گذشته، ۹ نفر زخمی شدهاند.
در گزارش به نقل از عبدالمالک نیازی سخنگوی والی طالبان در لغمان آمده است که این افراد هنگام فرار و در پی هرجومرج ناشی از زلزله زخمی شدهاند.
باشندهگان ولسوالیهای چوکی، ناری، وتهپور، دیوهگل و چپهدره در ولایت کنر و ولسوالیهای خاصکنر، درهنور، خیوَه و شهر جلالآباد در ولایت ننگرهار، به رادیو آزادی گفتهاند که از شب گذشته تا ظهر امروز، سه زلزله شدید و تکانهای مکرر را شاهد بودهاند.
این درحالیست که برخی از زلزله زدهگان ولسوالیهای دیوهگل و چوکی در ولایت کنر و خانوادههای قربانیان روز پنجشنبه (۱۳ سنبله) به رادیو آزادی گفتند که هنوز برخی از اعضای خانوادهشان زیر آوار ماندهاند، موضوعیکه حکومت طالبان نیز آن را تأیید کردهاست.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان در صفحه اکس (توییتر سابق) در بیانیهی اعلام کرد که تا شام روز پنجشنبه، در نتیجه زلزلههای اخیر، تعداد قربانیان به ۲۲۰۵ کشته و ۳۶۴۰ زخمی رسیده است.
او افزود که ممکن است با پیشرفت عملیات نجات، این آمار تغییر کند.