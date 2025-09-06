شماری از باشندگان محل و رضاکاران به رادیو آزادی گفتند، که مشکل جدایی کودکان از خانواده ‌ها به این دلیل رخ داده که امدادگران بر اساس وضعیت زخمی ها، آنان را به مراکز مختلف جهت درمان انتقال داده اند.

یک باشنده ولایت کنر که نمی‌خواهد نامش در این گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت «ما عصر هنگامی که از زخمیان دیدن می‌کردیم، کودکی در شفاخانه بستری بود که گفت نمی‌ داند اعضای خانواده‌ اش کجاست و این که مادر، پدر و خانواده اش کجاست، هیچ اطلاعی ندارد.»

هیچ اطلاعی از پدر، برادران و اعضای خانواده‌ شان ندارند،حتی شماره ‌های تیلفون اعضای خانواده ‌شان را به‌ یاد ندارند





او همچنان افزود «بسیاری از کودکان خوردسال از خانه‌ های ‌شان جدا شده ‌اند. یعنی ناپدید شده اند. آنان اکنون در شفاخانه‌ ها بستری ‌اند و ادعا دارند که پس از زلزله، وقتی چشم باز کردند، در شفاخانه بودند. هیچ اطلاعی از پدر، برادران و اعضای خانواده‌ شان ندارند،حتی شماره ‌های تیلفون اعضای خانواده ‌شان را به‌ یاد ندارند. خانواده‌ هایی نیز هستند که پیام صوتی فرستاده اند و می‌گویند که فرزندان شان ناپدید شده‌ اند. نمی‌ دانیم زیر آوار مانده‌ اند، شهید شده‌ اند، زخمی‌ اند یا در شفاخانه ‌ها هستند. هیچ اطلاعی نداریم.»

این مسئله را شماری از رضاکاران در این ولایت نیز در صحبت با رادیو آزادی تأیید کردند.

آنان می‌گویند که مشکل جدایی کودکان از خانواده ‌ها به این دلیل رخ داده که امدادگران بر اساس وضعیت زخمی ها، آنان را به مراکز مختلف جهت درمان انتقال داده اند.

زلاند صافی یکی از آنان به رادیو آزادی گفت که با دو مورد مشابه روبرو شده است.

او افزود «کودکی در یک مرکز بود که از روز نخست از او مراقبت شده بود. خودش می‌ گفت هیچ کسی را ندارد. اما وقتی با دوستانم صحبت کردم، گفتند مادرش در یکی از شفاخانه‌ های ننگرهار بستری است.»

آقای صافی روایت دیگری از آنچه دیده بود را چنین بیان کرد «کودک دیگری را هم از زیر آوار بیرون کشیدند. تمام خانواده‌ اش از بین رفته بود، اما پدرش در همان شب زلزله در خانه کسی دیگر مهمان بوده و از ناحیه پا زخمی شده بود. او را به یکی از شفاخانه‌ های ننگرهار انتقال داده بودند.»

نثار احمد، باشنده دیگری ولایت کنر و رضاکار، نیز روایت مشابهی دارد و می‌گوید «کودکی در شینوزاده در کابل است. خبر رسید که برای یافتن خانواده‌‌اش کمک کنید. از خانواده او یک عضو زنده است که پایش شکسته و در صحت عامه ننگرهار بستری است. دیگر اعضای خانواده ‌اش را پیدا نکردیم. یک کاکایش در پاکستان است. با او تماس گرفتیم. گفت که اموالش را بسته بندی کرده و در حال برگشت است.»

نجیب ‌الله حنیف، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت کنر، در این مورد به پرسش‌ های رادیو آزادی پاسخ نداد.

این در حالی است که صندوق حمایت از کودکان (سیف د چلدرن) گفته است زلزله در شرق افغانستان زندگی بیش از ۲۶۰ هزار کودک را تحت تأثیر قرار داده است.

این نهاد روز پنجشنبه (۱۳ سنبله) در گزارشی به نقل از سازمان ملل متحد گفت که در پی زلزله اخیر در شرق افغانستان دست کم ۲۸۰ کودک یتیم شده ‌اند.

به گفته این نهاد، هزاران کودک به کمک ‌های فوری و همچنان به حمایت‌ های روانی و اجتماعی درازمدت نیاز دارند.

کریم صادق، بازیکن پیشین تیم ملی کریکت افغانستان، اخیرا در خوست پیش از برگزاری یک مسابقه که به هدف گرد آوری کمک برای آسیب ‌دیدگان زلزله کنر برگزار شده بود، گفت حاضر است تا ده کودک یتیم را سرپرستی کند، آنان را پرورش دهد و برای ‌شان خانه های جداگانه بسازد.

او از سایر افغان ‌ها نیز خواست در تربیت و پرورش این کودکان بی ‌سرپرست سهم بگیرند.

ناوقت شب یکشنبه زلزله شدید در ولایت ‌های شرقی افغانستان، به ویژه کنر، تلفات و خسارات سنگین جانی و مالی بر مردم وارد کرد.

حکومت طالبان شمار کشته ‌ها را بیش از ۲۲۰۰ نفر و زخمی ها را بالاتر از ۳۶۰۰ تن اعلام کرده است.