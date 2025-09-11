خبر ها
نشستی برای بحث در مورد حملۀ اسرائیل بر دوحه برگزار میشود
قطر، رهبران کشورهای عربی و اسلامی را برای اشتراک در نشستی برای بحث در مورد حملۀ اسرائیل بر دوحه، پایتخت قطر، دعوت کرده است.
خبرگزاری رویترز به نقل از رسانههای قطر گزارش داد که این نشست دو روزه به روزهای یکشنبه و دوشنبه در دوحه برگزار خواهد شد.
اسرائیل روز سهشنبه یک نشست گروه حماس را در دوحه بمباران کرد.
حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا بهعنوان یک گروه تروریستی شناخته میشود، در دوحه دفتر سیاسی دارد.
وزارت خارجه قطر گفته است این دفتر به درخواست ایالات متحده و اسرائیل برای یافتن راهحل سیاسی مشکلات فلسطینیان ایجاد شده است.
حماس گفته است که در حملۀ اسرائیل بر دوحه، هیچ یک از مقامهای ارشد این گروه کشته نشدهاند، اما به گفتۀ حماس، پنج عضو حماس بشمول پسر «خلیل الحیه» یکی از مقامهای بلندپایه این گروه، جان باختهاند.
ایهار لوسیک، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی پس از پنج سال زندان در بلاروس آزاد شد
ایهار لوسیک، روزنامهنگار رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، پس از بیش از پنج سال زندان در بلاروس به اتهامات بیاساس، آزاد شد.
آزادی این روزنامهنگار بخشی از طرح آزادی زندانیان سیاسی بلاروس است.
لوسیک روز پنجشنبه همراه با ۵۱ نفر دیگر، ساعاتی پس از ترک زندانی در شمال بلاروس، وارد لیتوانیا شد.
استیو کپوس، رئیس رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، در بیانیهای از ویلنیوس، پایتخت لیتوانیا، گفت: «ما از رئیسجمهور [دونالد] ترمپ به خاطر تضمین آزادی یکی دیگر از روزنامهنگاران شجاع رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی که به ناحق توسط مقامات بلاروس بازداشت شده بود، بسیار سپاسگزاریم.»
او از نقش مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، جان کول، معاون فرستادهٔ ویژه، دولت لیتوانیا و انجمن آزادی مطبوعات به خاطر «حمایت مداوم آنها از روزنامهنگاران زندانی رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی» تقدیر کرد.
کپوس افزود: «ایهار به شدت رنج کشید زیرا روزنامهنگاری بود که برای رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی کار میکرد. این مرحله از رنج طاقتفرسا و کاملاً ناعادلانه او که بیش از پنج سال کشید، سرانجام به پایان رسید.»
لوسیک ۳۳ ساله دسمبر سال ۲۰۲۱ به اتهام «سازماندهی شورشهای وسیع، شرکت در ناآرامیهای گسترده، تحریک نفرت اجتماعی» و چند اتهام نامشخص دیگر مربوط به ناآرامیهای پس از انتخابات ریاستجمهوری جنجالی ۲۰۲۰ بلاروس به ۱۵ سال زندان محکوم شد.
لوسیک، رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی و حکومتهای غربی بارها اعلام کرده بودند که این اتهامات انگیزهٔ سیاسی دارند.
جام جهانی کریکت زنان ۲۰۲۵؛ داوری بهدست زنان
شورای بینالمللی کریکت (ICC) امروز اعلام کرد که تمامی اعضای هیئت داوران مسابقات ICC برای جام جهانی کریکت زنان ۲۰۲۵ از میان زنان خواهند بود.
بر اساس بیانیۀ ICC این نخستین بار در تاریخ این رقابتهاست که جام جهانی کریکت زنان بهطور کامل توسط زنان داوری و نظارت خواهد شد.
در ادامه آمده است که این اقدام برای حمایت، توانمندسازی و ارتقای نقش زنان در کریکت است.
سیزدهمین دور جام جهانی کریکت زنان از سی ام سپتمبر تا دوم نومبر به میزبان مشترک هند و سریلانکا برگزار خواهد شد.
اردوی پاکستان: ۱۹ جنگجوی «خوارج» کشته شدند
اردوی پاکستان اعلام کرد که نیروهای این کشور پس از حمله بر سه مخفیگاه جنگجویان در شمالغرب این کشور ۱۹ جنگجو را کشتند.
اردوی پاکستان گفته است که ۱۴ جنگجو چهارشنبه در ولسوالی مهمند ایالت خیبرپختونخوا در نزدیکی مرز افغانستان کشته شدند.
در ادامه آمده است که ۵ جنگجوی دیگر نیز پنجشنبه در عملیات در ولسوالیهای وزیرستان شمالی و بنو از پای درآمدند.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در بیانیه اردو که امروز منتشر شد، این جنگجویان «خوارج» توصیف شدهاند.
حکومت پاکستان اصطلاح «خوارج» را برای تحریک طالبان پاکستان به کار میبرد.
این تحریک با طالبان در افغانستان همپیمان است اما تشکیلات جداگانه دارد.
وزارت دفاع طالبان سقوط هلیکوپتر در غور را تأیید کرد اما گفت که تلفات جانی نداشت
وزارت دفاع حکومت طالبان، سقوط یک هلیکوپتر در ولسوالی تولک ولایت غور را تایید کرد.
در اعلامیهای این وزارت که دیشب ۱۹ سنبله در شبکه ایکس، توییتر سابق نشر شد، آمده است که عصر چهارشنبه یک هلیکوپتر قوای هوایی طالبان که به سمت ولسوالی تولک ولایت غور در حرکت بود هنگام برخاستن به دلیل برخی مشکلات تخنیکی با کوه برخورد کرد.
در اعلامیه همچنان آمده که این هلیکوپتر شماری از مسئولین طالبان را انتقال میداد که همه سرنشنان آن از این رویداد جان به سلامت بردند و به کسی آسیب نرسیده است.
پیش از این، منابع محلی به رادیو آزادی گفتند که این هلیکوپتر پس از بازدید هدایتالله بدری، وزیر معادن و پترولیم حکومت طالبان، حیاتالله مبارک، والی غور، و چند مقام دیگر از معدن سرب منطقه نعلبندان ولسوالی تولک، هنگام بازگشت به شهر فیروزکوه دچار سانحه هوایی شد.
به گفته این منابع، سه پیلوت و دو عمله هلیکوپتر زخمی شدهاند، اما دیگر سرنشینان آسیبی ندیدهاند.
قطر هشدار اسرائیل درباره اخراج رهبران حماس را «غیرمسئولانه» خواند
قطر با نشر بیانیهای تند، اظهارات بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، در مورد میزبانی دوحه از دفتر حماس را "غیرمسئولانه" خواند و آن را رد کرد.
حماس از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود.
این اظهارات تند یک روز پس از آن مطرح میشود که اسرائیل در حملهای به دوحه پایتخت قطر، اعلام کرد که رهبری حماس را هدف قرار داده است.
نتانیاهو، روز چهارشنبه به قطر هشدار داد که رهبران حماس را از خاک خود اخراج کند یا به نهادهای عدلی بسپارد، درغیر آن اسرائیل دست به این اقدام خواهد زد.
وزارت خارجه قطر اظهارات نتانیاهو را تهدید آشکار علیه حاکمیت این کشور خوانده و آن را شدیداً محکوم کرده است.
در بیانیه وزارت خارجه قطر همچنان آمده است که "نتانیاهو بهخوبی آگاه است که دفتر حماس در قطر در چارچوب تلاشهای میانجیگری که به درخواست ایالات متحده و اسرائیل انجام شده، فعالیت دارد."
بیانیه افزوده که این مذاکرات که از حمایت بین المللی برخوردار بوده، همواره بهگونه رسمی و شفاف در حضور هیئتهای امریکایی و اسرائیلی برگزار شده است.
جام کریکت ۲۰ آووره آسیایی: در بازی سوم این جام امروز بنگلادیش و هانک کانگ مقابل میشوند
در سلسله رقابت های جام کریکت بیست آووره آسیایی، امروز پنجشنبه، ۱۱ سپتمبر تیم های بنگلادیش و هانک کانگ با هم مقابل میشوند.
این سومین بازی این جام است.
در بازی روزگذشته تیم کریکت هند توانست با تفاوت ۹ ویکت تیم میزبان امارات متحده عرب را شکست دهد.
در بازی نخست این جام تیم افغانستان با تفاوت ۹۴ دوش تیم هانک کانگ را شکست داد.
افغانستان در گروه B مسابقات آسیایی، با بنگله دیش، سریلانکا و هانک کانگ همگروه است.
در گروه A این مسابقات، امارات متحدۀ عرب، عمان، هند و پاکستان باهم بازی میکنند.
بازی فاینل، یا نهایی جام آسیایی، در 28 سپتمبر برگزار خواهد شد.
هلیکوپتر طالبان در ولایت غور سقوط کرد
یک هلیکوپتر طالبان به روز چهارشنبه در ولسوالی تولک ولایت غور سقوط کرد.
در ویدیوی که از سوی منابع محلی در دسترس رادیو آزادی قرار گرفته، دیده میشود که هلیکوپتر در یک محل کوهستانی سقوط میکند.
منابع محلی به رادیو آزادی گفتهاند که این هلیکوپتر پس از بازدید هدایتالله بدری، وزیر معادن و پترولیم حکومت طالبان، حیاتالله مبارک، والی غور، و چند مقام دیگر از معدن سرب منطقه نعلبندان ولسوالی تولک، هنگام بازگشت به شهر فیروزکوه دچار سانحه هوایی شد.
به گفته این منابع، سه پیلوت و دو عمله هلیکوپتر زخمی شدهاند، اما دیگر سرنشینان آسیبی ندیدهاند.
مولوی صادق رصاص، سخنگوی والی غور، وقوع حادثه را به رادیو آزادی تأیید کرده اما گفته است که هیچ کس آسیبی ندیده است.
اعتراضات مرگبار در نیپال؛ صدراعظم این کشور مجبور به استعفاء شد
وزارت صحت نیپال، چهارشنبه ۱۰ سپتمبر اعلام کرد که شمار تلفات تظاهرات هفته جاری در این کشور به ۲۵ نفر رسیده است.
به گفتۀ این وزارت، ۶۳۳ نفر دیگر در این تظاهرات زخمی شده اند.
پیش از این، سربازان نیپالی، صبح وقت امروز جادههای کتماندو پایتخت این کشور را محاصره کردند و به مردم دستور دادند تا در خانه هایشان بمانند.
این اقدام پس از آن روی دست گرفته شد که براساس گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، دهها هزار نفر در کتماندو روز گذشته در تظاهراتی پیوستند که در ابتدا علیه فساد اداری راه اندازی شده بود.
معترضان روز گذشته ساختمان های دولتی را به آتش کشیدند.
خشم عمومی در نیپال پس از مسدود شدن شبکههای اجتماعی آغاز شد؛ ممنوعیتی که شرما اولی، صدراعظم نیپال آن را پس استفاده پولیس از گاز اشکآور و گلولههای پلاستیکی برای متفرق کردن معترضان در حال یورش به پارلمان، لغو کرد.
گسترش اعترضات در نیپال باعث شد که آقای اولی ناوقت روزگذشته استعفاء خود را اعلام کند و از مردم بخواهد که دست از تظاهرات بکشند.
هشدار یونیسف: زلزله در شرق افغانستان جان صدها هزار کودک را با خطر جدی روبهرو کرده است
سازمان ملل متحد میگوید که زلزله مرگبار در شرق افغانستان، جان صدها هزار کودک را در معرض خطر قرار داده است.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) چهار شنبه ۱۰ سپتمبر در شبکه ایکس، توییتر سابق اعلام کرد که در نتیجه زلزله ویرانگر در کنر و ولایتهای همجوار آن، در حالی که فصل زمستان در پیش است، ۲۱۲ هزار کودک همراه با خانوادههایشان با مشکلات جدی روبهرو شده اند.
یونیسف، برای ادامه کمکهای خود به آسیبدیدهگان زلزله، ۲۲ میلیون دالر کمک درخواست کرده است.
سازمان ملل متحد یک برنامه واکنش اضطراری چهار ماهه را برای افغانستان به ارزش بیش از ۱۳۹ میلیون دالر راه اندازی کرده است که سازمان های امدادرسان را قادر میسازد تا به ۴۵۷هزار نفر که از زلزله مرگبار هفته گذشته در شرق افغانستان متاثر شده اند، رسیدگی کند.