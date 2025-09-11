ایهار لوسیک، روزنامه‌نگار رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، پس از بیش از پنج سال زندان در بلاروس به اتهامات بی‌اساس، آزاد شد.

آزادی این روزنامه‌نگار بخشی از طرح آزادی زندانیان سیاسی بلاروس است.

لوسیک روز پنجشنبه همراه با ۵۱ نفر دیگر، ساعاتی پس از ترک زندانی در شمال بلاروس، وارد لیتوانیا شد.

استیو کپوس، رئیس رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، در بیانیه‌ای از ویلنیوس، پایتخت لیتوانیا، گفت: «ما از رئیس‌جمهور [دونالد] ترمپ به خاطر تضمین آزادی یکی دیگر از روزنامه‌نگاران شجاع رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی که به ناحق توسط مقامات بلاروس بازداشت شده بود، بسیار سپاسگزاریم.»

او از نقش مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، جان کول، معاون فرستادهٔ ویژه، دولت لیتوانیا و انجمن آزادی مطبوعات به خاطر «حمایت مداوم آن‌ها از روزنامه‌نگاران زندانی رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی» تقدیر کرد.

کپوس افزود: «ایهار به شدت رنج کشید زیرا روزنامه‌نگاری بود که برای رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی کار می‌کرد. این مرحله از رنج طاقت‌فرسا و کاملاً ناعادلانه او که بیش از پنج سال کشید، سرانجام به پایان رسید.»

لوسیک ۳۳ ساله دسمبر سال ۲۰۲۱ به اتهام «سازماندهی شورش‌های وسیع، شرکت در نا‌آرامی‌های گسترده، تحریک نفرت اجتماعی» و چند اتهام نامشخص دیگر مربوط به ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست‌جمهوری جنجالی ۲۰۲۰ بلاروس به ۱۵ سال زندان محکوم شد.

لوسیک، رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی و حکومت‌های غربی بارها اعلام کرده بودند که این اتهامات انگیزهٔ سیاسی دارند.