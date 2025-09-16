مرحله دوم اخراج مهاجران افغان از ایران به زودی آغاز خواهد شد: والی تهران

خبر گزاری مهر ایران روز دوشنبه ۲۴سنبله گزارش داد که محمد صادق معتمدیان در نشستی در ولسوالی پیشوای تهران گفته که این مسئله با جدیت دنبال خواهد شد.

این در حالی است که روند اخراج اجباری مهاجران افغان از ایران همچنان ادامه دارد.

مقامات آن کشور هنوز محدوده اجرای مرحله اول این طرح را مشخص نکرده ‌اند و جزئیاتی درباره زمان آغاز مرحله دوم نیز اعلام نشده است.

خبرگزاری مهر در ادامه به نقل از والی تهران افزوده که به دنبال اخراج گسترده افغان ها در تهران " ظرفیت سه هزار صنف درسی خالی شده و ازدحام دانش‌ آموزان کاهش یافته است. "

گزارش افزوده که محمد صادق معتمدیان مدعی شده که « اخراج بخش بزرگی از مهاجران افغان که «منابع عامه» را مصرف می‌کردند همچنان باعث کاهش چشمگیر جرایم و صرفه‌ جویی حدود ۵ هزار تُن در مصرف آرد شده و همچنین نانوایی‌ ها خلوت ‌تر و فرصت‌ های شغلی برای کارگران ایرانی در این شهر بازگشته است.»

هرچند این مقام ایرانی ادعا کرده است که اخراج ‌ها ، فرصت‌ های شغلی بیشتری را برای ایرانی‌ ها ایجاد کرده است، اما پیش از این برخی مقام های ایرانی از کمبود نیروی کار و حتی تعطیلی کارخانه ‌ها به دنبال اخراج کارگران افغان از آن کشور خبر داده اند.

اظهارات تازه والی تهران در مورد تشدید اخراج مهاجران افغان، نگرانی مهاجران افغان در معرض خطر اخراج در تهران را بیشتر ساخته است.

افغان ها نمی‌توانند از نانوایی نان بگیرند و کارت بانکی ندارند

عبدالدیان سیفی یکی از مهاجران افغان در تهران روزسه شنبه ۲۵سنبله به رادیو آزادی گفت: «این که حکومت ایران روند مرحله دوم اخراج مهاجران افغان را آغاز می‌کند. ما به شدت نگران هستیم. بخاطری که زمستان در حال آمدن است و زندگی در افغانستان بسیار سخت است. کسی نمی‌تواند در این وقت برای خود سرپناه درست کند، چون آنجا امکانات نیست. از طرفی دیگر این جا هم اکنون مشکلات زیاد است. افغان ها نمی‌توانند از نانوایی نان بگیرند و کارت بانکی ندارند و مشکلات صحی شان هم زیاد است»

حفیظ الله یکی از افغان های که حدود پنج روز قبل پس از پانزده سال زندگی در تهران به افغانستان بازگشته می‌گوید که پولیس ایران حتی در مرز افغان ها را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد.

او به رادیو آزادی گفت: «پولیس ایران بسیار اذیت می‌کند. وقتی بازداشت می‌کند پنج تا ده میلیون تومان می‌گیرند و فقط هدف شان همین پول گرفتن است. باز هم وقتی سر مرز که آمدیم پولیس از هر نفر دو میلیون تومان در دروازه شهرداری از ما گرفت اگر نه شهرداری مشکلات را حل می کند، ولی این ها خود شان شخصی این کاررا می کنند و مهاجران را آزار واذیت می‌کنند.»

او همچنان گفت که حالا در افغانستان، نیز با نبود سرپناه ، بیکاری و سایر مشکلات اقتصادی روبرو است.

در اوایل سال روان، ایران «کارت‌ های سرشماری» نزدیک به دو میلیون مهاجر افغان را باطل کرد و اخراج آنها را آغاز کرد.

نادر یار احمدی مدیر کل امور اتباع خارجی و مهاجران وزارت داخله ایران درماه جوزا امسال از لغو کارت سرشماری مهاجران و قطع ارائه خدمات آموزشی و صحی برای مهاجران فاقد مدرک خبر داد.

عبدالرحمان رشید، معین امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در ۳۰ جولای در نشستی در کابل گفت که در سه ماه گذشته ۱،۸ میلیون افغان از ایران اخراج شده ‌اند.

هرچند مشخص نیست که چه تعداد افغان ‌ها با داشتن برگه سرشماری در ایران اقامت دارند، اما سکندر مومنی وزیر داخله ایران در ماه دلو سال گذشته به رسانه ‌های این کشور گفته بود که حدود ۶ میلیون اتباع خارجی که بیشتر شان افغان ‌ها هستند، در این کشور سکونت دارند.