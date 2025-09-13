لینک‌های قابل دسترسی

شنبه ۲۲ سنبله ۱۴۰۴ کابل ۰۲:۲۳

خبر ها

بازگشت نزدیک به ۹ هزار پناهجوی افغان از ایران و پاکستان در یک روز

طالبان از بازگشت نزدیک به ۹ هزار پناهجوی افغان از ایران و پاکستان در یک روز خبر داده‌اند.

رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت اداره طالبان به نقل از مقام‌ها خبر داده که تنها در یازدهم سنبله، بیش از ۶۶۰۰ پناهجو از پاکستان و بیش از ۲۱۰۰ پناهجوی دیگر از ایران وارد افغانستان شدند.

پاکستان و ایران در دو سال گذشته روند اخراج پناهجویان افغان را شدت بخشیده اند که در نتیجه براساس معلومات سازمان ملل متحد ۳.۶ میلیون پناهجو از این دو کشور داوطلبانه یا اجباری اخراج شده اند.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

کشته شدن دست‌کم ۱۲ نیروی پاکستانی در کمین جنگجویان مسلح در وزیرستان جنوبی

نیروهای پاکستانی در منطقه قبایلی وانه مرکز وزیرستان جنوبی
نیروهای پاکستانی در منطقه قبایلی وانه مرکز وزیرستان جنوبی

مقام های ایالتی خیبرپختونخوای پاکستان می‌گویند که دست‌کم ۱۲ تن از نیروهای امنیتی این کشور روز شنبه ۱۲ سپتمبر در نتیجه کمین طالبان پاکستانی کشته شدند.

این مقامات به خبرگزاری فرانس‌پرس گفته اند که جنگجویان TTP ناوقت روزگذشته بر کاروان نظامیان پاکستانی در وزیرستان جنوبی حمله کردند.

به گفتۀ این مقامات، در نتیجه درگیری مسلحانه که رخ داد، دست‌کم 12 نیروی امنیتی کشته و ۴ تن دیگر شان زخمی شدند.

یک مقام محلی هم با تایید کشته شدن نیروهای امنیتی به خبرگزاری فرانس پرس گفته که مهاجمان، سلاح و مهمات نیروهای امنیتی را با خود برده اند.

تحریک طالبان پاکستان TTP مسئولیت این حمله را در صفحات اجتماعی خود به دوش گرفته است.

این مرگبارترین حمله در چند ماه گذشته در ایالت خیبرپختونخوا است، جایی که تحریک طالبان پاکستان و سایر گروه‌های شبه نظامی در آنجا فعالیت می‌کنند.

دیدار امروز سریلانکا و بنگلادیش در چارچوب جام جهانی کریکت ۲۰ آووره آسیایی

به سلسله مسابقات جام جهانی کریکت بیست آووره آسیایی، امروز تیم های سریلانکا و بنگلادیش به مصاف هم میروند.

این پنجمین بازی این سلسله مسابقات است که به میزبانی امارات متحده عرب برگزار می‌شود.

در بازی دیشب میان تیم های پاکستان و عمان، پاکستان توانست با تفاوت ۹۳ دوش برنده شود.

مسابقات جام جهانی کریکت بیست آووره آسیایی در نهم سپتمبر آغاز شد.

در گروه A این مسابقات، تیم های عمان، هند، پاکستان و امارات متحده عرب و در گروه B تیم های افغانستان، بنگلادیش، سریلانکا و هانک کانگ با هم مقابل شده اند.

قرار است بازی فاینل این جام در ۲۸ سپتمبر برگزار شود.

نظرسنجی: بسیاری از آلمانی‌ها برای مخارج روزانه پول قرض می‌گیرند

بنا بر یک نظرسنجی سراسری به سفارش بانک بارکلیز، بسیاری از آلمانی‌ها برای تأمین هزینه‌های روزمره مانند مواد غذایی به قرض روی آورده‌اند.

بیش از نیمی از بزرگسالان زیر ۵۰ سال طی دو سال گذشته پولی قرض گرفته‌اند؛ عمدتاً از اعضای خانواده (۴۴ درصد) یا از بانک‌ها (۴۰ درصد).

به گزارش خبرگزاری دی پی آی آلمان این قرضه ها بیشتر برای مخارج ضروری مانند مواد غذایی ، پوشاک و سایر هزینه‌های مصرفی و نیز هزینه‌های موتر استفاده شده است. حدود ۱۸ درصد هم برای رفع نیازهای غیرضروری و خوش‌گذرانی پول قرض کرده‌اند.

جوانان بیشترین گروه قرض‌گیرنده بوده‌اند: بیش از ۶۰ درصد افراد ۱۸ تا ۲۹ سال وام گرفته‌اند و یک‌سوم آنان دلیل اصلی را نیازهای اساسی دانسته‌اند.

در گروه سنی ۳۰ تا ۳۹ سال نیز ۳۱/۶ درصد قرض را برای مخارج روزمره مصرف کرده‌اند.

تقریباً نیمی از قرض‌گیرندگان مبالغی کمتر از هزار یورو گرفته‌اند و مبالغ کوچک تا ۲۰۰ یورو در میان جوانان زیر ۳۰ سال رایج‌تر بوده است.

به طور کلی، نزدیک به یک‌سوم پاسخ‌دهندگان (۳۱/۹ درصد) پیش‌بینی کرده‌اند که در دو سال آینده دوباره نیاز به قرض خواهند داشت.

این نظرسنجی از میان بیش از ۱۰ هزار بزرگسال آلمانی در ماه‌های جولای و اگست انجام شده است.

زلزله ۷/۴ ریشتری کامچاتکا را لرزاند

زلزله‌ای قدرتمند با بزرگی ۷/۴ ریشتر صبح شنبه در نزدیکی سواحل شرقی منطقه کامچاتکای روسیه رخ داد.

این خبر را سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده گزارش کرده است.

مرکز زمین‌لرزه در ۱۱۱/۷ کیلومتری شرق پتروپاولُفسک-کامچاتسکی و در عمق ۳۹ کیلومتری زمین ثبت شده است.

گزارش فوری از تلفات یا خسارات عمده منتشر نشده است.

شبه‌جزیره کامچاتکای روسیه در ۲۰ جون ۲۰۲۵ شاهد وقوع پنج زمین‌لرزه قدرتمند بود که بزرگ‌ترین آن‌ها بزرگی ۷/۴ ریشتر داشت.

گروه هفت ایران را به «سرکوب فرامرزی» متهم کرد

«گروه هفت» شامل هفت کشور صنعتی جهان جمهوری اسلامی ایران را به سرکوب فرامرزی مخالفان خود و دیگر فعالیت‌های مخرب متهم و این اقدامات را محکوم کرد.

در بیانیه‌ای که اعضای «سازوکار واکنش سریع گروه ۷» روز جمعه صادر کردند آمده که سازمان‌های اطلاعاتی ایران به طور فزاینده‌ای تلاش کرده‌اند مخالفان سیاسی را در خارج از کشور «به قتل برسانند، بربایند و آزار دهند».

کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، جاپان، بریتانیا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا و اعضای همکار «سازوکار واکنش سریع گروه ۷»شامل استرالیا و نیوزیلند این بیانیه را صادر کرده‌اند.

شورای اروپا نیز اواخر تیر امسال هشت فرد و یک نهاد در ایران را به‌دلیل «نقض حقوق بشر» و «سرکوب فرامرزی» تحریم کرد.

این شورا، افراد و نهاد تحریم‌شده را متهم کرد که به نمایندگی از نهادهای دولتی جمهوری اسلامی در خارج از کشور، در اعدام‌ها و کشتارهای خودسرانه و فرا قضایی، و ناپدیدسازی قهری افرادی که مخالف یا منتقد سیاست‌ها و اقدامات جمهوری اسلامی بوده‌اند، دست داشته‌اند.

جمهوری اسلامی ایران که سابقه حذف فیزیکی مخالفانش در داخل و خارج از کشور را در دوره‌های مختلف در کارنامهٔ خود دارد، در سال‌های اخیر روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی را از طریق فضای مجازی به حذف فیزیکی تهدید کرده یا بر خانواده‌های آن‌ها در داخل کشور فشار آورده است.

رکورد تازه انگلستان در کرکت بیست‌اووره

در یک مسابقه هیجان‌انگیز کرکت بیست‌اووره، تیم ملی انگلستان توانست رکورد تاریخی ۳۰۴ دوش را به ثبت برساند؛ این بالاترین امتیاز در تاریخ بازی‌های بیست‌اووره است.

انگلستان این امتیاز را در برابر افریقای جنوبی به دست آورد و سپس توانست حریف را در ۱۵۸ دوش از میدان خارج کند.

در رقابت‌های جام آسیا، پاکستان موفق شد عمان را با اختلاف ۹۳ دوش شکست دهد. پاکستان ۱۶۰ دوش به دست آورد و عمان تنها ۶۷ دوش کسب کرد.

ناتو تجهیزات تازه در جناح شرقی مستقر می‌کند

ناتو اعلام کرده است که برای تقویت جناح شرقی خود در برابر تهدیدهای احتمالی روسیه، تجهیزات نظامی تازه‌ای در مرزهای بلاروس، روسیه و اوکراین مستقر خواهد کرد.

این اقدام پس از حملات طیاره‌های بی‌سرنشین روسیه به خاک پولند صورت گرفت.

ژنرال الکسیس گرینکوویچ، فرمانده ارشد ناتو در اروپا، گفت که این عملیات با نام «نگهبانان شرق» آغاز می‌شود و شامل استقرار جنگنده‌های رافائل فرانسه، اف-۱۶‌های دنمارک، یک ناو جنگی و سامانه‌های دفاع زمینی خواهد بود.

به گفته مقام‌های ناتو، ورود چند طیاره بی‌سرنشین روسی به خاک پولند در روز چهارشنبه زنگ خطر تازه‌ای را درباره احتمال گسترش جنگ اوکراین به دیگر کشورهای همسایه به صدا درآورد.

نهاد حامی رسانه‌ها: طالبان فعالیت تلویزیون دولتی در ولایت بلخ را متوقف کردند

مرکز خبرنگاران افغانستان روز جمعه بیست‌ویکم سنبله در اعلامیه‌ای گفته است که بلخ بیست‌ویکمین ولایتی است که طالبان در آن فعالیت‌های تلویزیونی را متوقف کرده‌اند.

به گفته این مرکز، ممنوعیت نشر تصاویر جانداران که سبب توقف فعالیت تلویزیون ملی در بلخ شده، با اصول بنیادین آزادی بیان و رسانه‌های آزاد در تضاد است.

بر اساس معلومات موجود، شاخه ولایتی تلویزیون ملی در بلخ اکنون به رادیو تغییر یافته است.

مرکز خبرنگاران افغانستان همچنین به نشستی اشاره کرده که در آن، والی طالبان در بلخ، یوسف وفا، مقام‌های محلی را از انجام مصاحبه‌های ویدیویی منع کرده است.

حکومت طالبان پیش‌تر نشر تصاویر جانداران در تلویزیون‌ها را ممنوع اعلام کرده و این محدودیت را در شماری از ولایت‌های کشور عملی ساخته است.

مقام ایرانی: حدود یک ملیون افغان از مرز دوغارون در نزدیکی مشهد اخراج شده‌اند

مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی در ولایت خراسان رضوی ایران روز جمعه خبر داد که «۹۴۰ هزار تبعه افغانستان» از ابتدای سال جاری تا پایان ۱۸ سنبله از مرز دوغارون ولسوالی تایباد به کشورشان فرستاده شده‌اند.

او از این افغانها به عنوان مهاجران «غیرمجاز» یاد کرده است.

این دومین بار است که یک مقام ایرانی آمار رسمی اخراج افغانها در سال جاری را اعلام می‌کند.

در نیمه سرطان، نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران، گفته بود: «ما از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا روز یکشنبه [۱۵ سرطان] ۷۱۷ هزار و ۶۵۸ را از سه مرز خروجی به کشور افغانستان فرستادیم.»

به گفته جعفر سیدآبادی، مرز دوغارون «محل خروج اتباع غیرمجاز افغانستان از ۱۱ ولایت کشور است و اتباع غیرمجاز از این ولایت ها به اردوگاه‌های نگهداری در ولایت منتقل و سپس به کشورشان باز می‌گردند».

افغانها از طریق سه مرز میلک در ولایت سیستان و بلوچستان، ماهیرود در خراسان جنوبی و دوغارون در خراسان رضوی به کشورشان باز گردانده می شوند.

