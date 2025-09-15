لینک‌های قابل دسترسی

دوشنبه ۲۴ سنبله ۱۴۰۴ کابل ۰۶:۱۶

جهان

نتانیاهو: حملات علیه رهبران حماس ادامه می‌یابد

بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل در یک کنفرانس خبری
بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، هشدار داد که علیه رهبران حماس، هرکجا که باشند، حملات خود را ادامه خواهد داد.

امریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند.

این هشدار در کنفرانس خبری هنگام دیدار با وزیر امور خارجه آمریکا، مارکو روبیو، اعلام شد.

این در حالی است که نمایندگان جهان عرب و اسلام در دوحه درباره حمله هفته گذشته اسرائیل به قطر گفتگو می‌کنند و صدراعظم قطر خواستار مجازات اسرائیل شده‌.

افغانستان فردا در جام آسیایی کریکت با بنگلادش روبه‌رو می‌شود

در مسابقات جام آسیایی کریکت، امروز دو دیدار برگزار می‌شود:

بازی نخست میان تیم‌های امارات متحده عربی (میزبان) و عمان، و بازی دوم میان سریلانکا و هنگ‌کنگ.

دیدار اول ساعت ۴:۳۰ بعدازظهر به وقت کابل و بازی دوم ساعت ۷:۰۰ شام آغاز می‌شود.

فردا، سه‌شنبه، افغانستان در دومین بازی خود به مصاف بنگلادش می‌رود.

تیم ملی افغانستان در نخستین دیدار خود هنگ‌کنگ را با تفاوت ۹۴ دوش شکست داده بود.

بازگشت آوارگان به مناطق سیل‌زده پنجاب پاکستان

بازگشت بی‌جاشدگان به مناطق سیل‌زده ایالت پنجاب پاکستان آغاز شده است.

بارش‌های اخیر موسمی و طغیان رودخانه‌ها بیش از دو و نیم میلیون نفر را آواره کرد و جان نزدیک به صد تن را گرفت.

اداره مدیریت بحران در پنجاب اعلام کرده است که بیش از ۴۵۰۰ روستا در این ایالت زیر آب رفته بود.

به گفته مقام‌ها، این روستاها پس از بارش‌های شدید و باز شدن دروازه‌های چند سد در هند به‌دلیل باران‌های سنگین، دچار سیلاب شدند.

بیشتر سیل‌زدگان نیازمند کمک هستند و مقام‌های پنجاب می‌گویند نخستین بسته‌های امدادی به آنان رسانده شده است. از ماه جون سال جاری تا کنون، ۹۵۰ نفر در پاکستان بر اثر سیلاب‌ها جان باخته‌اند.

تسلط هند در جام آسیا بر رقیبش پاکستان؛ هند با تفاوت ۷ ویکت پیروز شد

هند در مسابقات جام آسیا پاکستان را مغلوب کرد
هند روز یک‌شنبه در مسابقات جام آسیا، پاکستان را با تفاوت ۷ ویکت شکست داد.

پاکستان نخست بتنگ کرد و در ۲۰ اوور ۱۲۷ دوش انجام داد.

هند این هدف را در اوور شانزدهم تکمیل کرد، در حالی که ۷ ویکت و ۲۵ توپ در اختیار داشت.

صدر اعظم قطر خواهان مجازات اسرائیل شد

شیخ محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، صدر اعظم و وزیر خارجهٔ قطر
همزمان با حضور وزیران خارجهٔ کشورهای عربی و اسلامی در دوحه، پایتخت قطر، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، صدر اعظم و وزیر خارجهٔ این کشور خواستار مجازات اسرائیل شد.

او یک روز پیش از برگزاری نشست سران کشورهای عربی و اسلامی، روز یک‌شنبه در این مورد سخن گفت.

او گفت که قطر متعهد است همراه با مصر و ایالات متحده برای دست‌یافتن به آتش‌بس در جنگ میان اسرائیل و حماس کار کند.

ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی می شناسند.

به گفتهٔ شیخ محمد، حملهٔ نهم سپتمبر اسرائیل که به کشته شدن پنج عضو حماس و یک عضو امنیتی قطر انجامید، حمله بر اصل میانجیگری پنداشته می‌شود.

سران و وزیران خارجهٔ کشورهای عربی و اسلامی برای گفت‌وگو در مورد واکنش احتمالی مشترک در برابر حملهٔ اسرائیل که به گفتۀ مقامات اسرائیل رهبری گروه افراطی حماس را در دوحه هدف قرار داد، گردهم آمده‌اند.

این در حالی است که مارکو روبیو، وزیر خارجهٔ امریکا، روز یکشنبه وارد اسرائیل شد.

بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل گفت سفر این دیپلمات ارشد امریکایی به اسرائیل نشان‌دهندهٔ تقویت روابط میان دو متحد است.

ده‌ها هزار نفر پیش از جلسه محکمه در انقره مظاهره کردند

طرفداران حزب جمهوری‌خواه خلق در راه‌پیمایی در انقره شرکت کردند.
در انقره، پایتخت ترکیه ده‌ها هزار تن در برابر یک پروندهٔ قضایی مظاهره کردند.

این دوسیه بخشی از یک روند قضایی یک‌ساله علیه صدها عضو حزب اصلی مخالف دانسته می‌شود.

معترضان روز یکشنبه بیرق‌های ترکیه و بنرهای حزب را با خود حمل می‌کردند و خواستار استعفای رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور شدند.

قرار است روز دوشنبه یک محکمه در انقره دربارهٔ اعتبار یا ابطال کنگرهٔ سال ۲۰۲۳ حزب جمهوری‌خواه خلق تصمیم‌گیری کند، زیرا با اتهام «تخلفات قانونی» روبه‌رو است.

گزارش شده است که این تصمیم می‌تواند به تحول در این حزب، بی‌ثباتی بازارهای مالی و حتی تاثیرگذاری بر زمان برگزاری انتخابات عمومی سال ۲۰۲۸ بینجامد.

جام بیست‌اووره آسیا؛ امروز رویارویی حساس پاکستان و هند در دبی

در مسابقات جام بیست‌اووره آسیا، امروز تیم‌های پاکستان و هند با هم رقابت می‌کنند.

این بازی به وقت کابل ساعت هفت شام در دبی آغاز می‌شود.

در بازی دیروز، تیم سریلانکا با شش ویکت تیم بنگلادیش را شکست داد.

تیم افغانستان که در گروه «بی» با تیم‌های بنگلادیش، سریلانکا و هانگ‌کانگ هم‌گروه است، روز سه‌شنبه در برابر بنگلادیش بازی خواهد کرد.

افغانستان نخستین بازی خود را در این جام در برابر هانگ‌کانگ با تفاوت ۹۴ دوش پیروز شده است.

در گروه «ای»، تیم‌های هند، پاکستان، عمان و کشور میزبان، امارات متحده عربی، رقابت می‌کنند.

قرار است بازی نهایی جام آسیا در تاریخ ۲۸ سپتمبر برگزار شود.

شرکت‌های مالی امریکا ۱.۷ میلیارد دالر در بریتانیا سرمایه‌گذاری می‌کنند

شرکت‌های مالی ایالات متحده اعلام کرده‌اند که به ارزش ۱.۲۵ میلیارد پوند معادل ۱.۷ میلیارد دالر در بریتانیا سرمایه‌گذاری خواهند کرد.

این اعلام پیش از سفر دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، به بریتانیا صورت گرفته است. سفر دو روزه‌ ترمپ چهارشنبه‌ آینده آغاز می‌شود.

شرکت‌های مختلف از جمله‌ سیتی گروپ، اس‌&‌پی گلوبل، پی‌پال و بانک آف امریکا و بلک‌راک از آمادگی برای سرمایه‌گذاری تازه در بریتانیا خبر داده‌اند.

همچنان گزارش شده است که غول‌های تخنیکی اوپن‌ای‌آی و ان‌ویدیا می‌خواهند در جریان این سفر، سرمایه‌گذاری‌هایی به ارزش میلیاردها دالر در مراکز اطلاعات بریتانیا اعلان کنند.

وزارت تجارت و سرمایه‌گذاری بریتانیا گفته است که این سرمایه‌گذاری‌ها و تعهدات مالی، زمینه‌ مبادلات تجاری به ارزش حدود ۲۰ میلیارد پوند میان دو کشور را فراهم می‌کند که به گفته‌اش حدود ۸ میلیارد پوند به بریتانیا و ۱۲ میلیارد پوند به ایالات متحده می‌رود.

پیتر کایل، وزیر تجارت و سرمایه‌گذاری، گفته است: «این سرمایه‌گذاری‌ها نشان‌دهنده‌ استحکام و دوام "دهلیز طلایی" ما با یکی از نزدیک‌ترین شرکای تجاری‌ ماست، پیش از سفر رسمی رئیس‌جمهور ایالات متحده.»

جت‌های رومانیا برای مقابله با طیاره بی‌سرنشین روسیه به پرواز درآمدند

طیاره بی‌سرنشین روسیه (عکس آرشیف)
وزارت دفاع رومانیا گفت که جت‌های جنگی این کشور دیروز پس از آن به پرواز درآمدند که یک طیاره‌ بی‌سرنشین روسیه هنگام حمله بر اوکراین وارد قلمرو رومانیا شد.

یونوت موستیانو، وزیر دفاع رومانیا، دیروز گفت که طیاره‌های F-16 این کشور بسیار نزدیک بودند که طیاره‌ بی‌سرنشین روسیه را که در ارتفاع پایین پرواز می‌کرد، نابود کنند، اما این طیاره مسیر خود را تغییر داد و به‌سوی اوکراین برگشت.

در شهر لوبلین در شرق پولند نیز دیروز به دلیل ورود یک طیاره‌ بی‌سرنشین روسیه به حریم هوایی این کشور هشدار داده شد.

سه روز پیش، پولند با کمک ناتو یک طیاره‌ بی‌سرنشین روسیه را در حریم هوایی خود سرنگون کرد.

۱۹ سرباز پاکستان کشته شدند

پاکستان - نیروهای اردو (عکس آرشیف)
اردوی پاکستان تایید کرده است که ۱۹ سرباز این کشور روز شنبه در حملات مسلحانه در نزدیکی خط دیورند کشته شده‌اند.

اردو دیروز در اعلامیه‌ای گفت که حمله‌ اول در منطقه‌ بدر در وزیرستان جنوبی زمانی رخ داد که افراد مسلح بر کاروان وسایط نظامی پاکستان حمله کردند.

در اعلامیه آمده است که در این درگیری ۱۲ سرباز و ۱۳ فرد مسلح کشته و چهار تن دیگر زخمی شدند.
مسئولیت این حمله را تحریک طالبان پاکستان پذیرفت.

اردوی پاکستان در اعلامیه‌ جداگانه‌ گفته که در درگیری دیگر در ساحه‌ کوز دیر ۷ سرباز و ۱۰ فرد مسلح کشته شدند.

بر اساس بیانیه، این درگیری زمانی آغاز شد که نیروهای امنیتی یک پناهگاه افراد مسلح را کشف کردند.

پاکستان ادعا می‌کند که پناهگاه‌های تحریک طالبان پاکستان در افغانستان قرار دارد، اما طالبان افغان بارها این ادعا را رد کرده و گفته‌اند که پاکستان نباید مسئولیت «ناکامی‌های» خود را به دوش افغانستان بیندازد.

