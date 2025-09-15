همزمان با حضور وزیران خارجهٔ کشورهای عربی و اسلامی در دوحه، پایتخت قطر، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، صدر اعظم و وزیر خارجهٔ این کشور خواستار مجازات اسرائیل شد.

او یک روز پیش از برگزاری نشست سران کشورهای عربی و اسلامی، روز یک‌شنبه در این مورد سخن گفت.

او گفت که قطر متعهد است همراه با مصر و ایالات متحده برای دست‌یافتن به آتش‌بس در جنگ میان اسرائیل و حماس کار کند.

ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی می شناسند.

به گفتهٔ شیخ محمد، حملهٔ نهم سپتمبر اسرائیل که به کشته شدن پنج عضو حماس و یک عضو امنیتی قطر انجامید، حمله بر اصل میانجیگری پنداشته می‌شود.

سران و وزیران خارجهٔ کشورهای عربی و اسلامی برای گفت‌وگو در مورد واکنش احتمالی مشترک در برابر حملهٔ اسرائیل که به گفتۀ مقامات اسرائیل رهبری گروه افراطی حماس را در دوحه هدف قرار داد، گردهم آمده‌اند.

این در حالی است که مارکو روبیو، وزیر خارجهٔ امریکا، روز یکشنبه وارد اسرائیل شد.

بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل گفت سفر این دیپلمات ارشد امریکایی به اسرائیل نشان‌دهندهٔ تقویت روابط میان دو متحد است.