این وزارت با نشر بیانیهای گفت که گروه های (حرکت النُجَباء)، (کتائب سیدالشهداء)، (حرکت انصارالله) و (کتائب امام علی)، در فهرست سازمانهای تروریستی ایالات متحده قرار گرفتند.
در بیانیه به نقل از مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا آمده است که "گروه های شبه نظامی وابسته به ایران، به سفارت امریکا در بغداد و پایگاههای میزبان نیروهای امریکایی و ائتلاف حمله کرده اند و معمولا از نام های پوششی یا گروه های نیابتی برای پنهان کردن دخالت خود استفاده میکنند."
برخی از این گروهها تحت عنوان «مقاومت اسلامی عراق» فعالیت میکنند و بعد از آغاز جنگ غزه، به پایگاههای امریکا در عراق و سوریه حملاتی انجام دادند.
وزیر خارجۀ امریکا در بیانیۀ خود همچنان یادآور شده که "تروریستی دانستن چهار گروه شبهنظامی در عراق، از یادداشت شماره ۲ امنیت ملی دونالد ترمپ حمایت میکند، یادداشتی که اعمال فشار حداکثری بالای ایران را برای قطع درآمدهای رژیم و گروه های تروریستی وابسته و هم پیمان آن الزامی میداند."
وزارت خارجه امریکا میگوید که این کشور از تمامی ابزارهای موجود برای حفاظت از منافع امنیت ملی خود و محرومکردن «تروریستها» از منابع مالی و امکانات استفاده خواهد کرد.
قرار دادن افراد و نهادها در فهرست تروریستی امریکا، دسترسی آنها به نظام مالی ایالات متحده و منابعی که برای انجام حملات نیاز دارند، را سلب میکند و تمامی اموال و منافع مرتبط با این افراد یا گروهها که در ایالات متحده قرار دارند یا در اختیار یا تحت کنترل یک فرد امریکایی هستند، مسدود میشوند.
ایران هنوز در این مورد واکنش نشان نداده است.