تیم ملی کریکت افغانستان از مسابقات جام آسیا حذف شد
تیم ملی کریکت افغانستان پس از شکست در برابر سریلانکا، از مسابقات جام آسیا امسال حذف شد.
در دیدار شب گذشته تیم افغانستان ۱۷۰ دوش را برای سریلانکا هدف تعیین کرد و سریلانکا در آور ۱۹ به این هدف رسید و با تفاوت ۶ ویکت پیروز شد.
کریکت بورد افغانستان در صفحۀ فیسبوک خود نوشته که"سفر جام آسیا 2025 با ناامیدی به پایان رسید."
در مسابقات جام آسیا در (گروپ B) که افغانستان عضویت آن را داشت، در حال حاضر سریلانکا و بنگلادیش به چهار تیم برتر صعود کرده اند و در (گروه A) هند و پاکستان در صدر جدول قرار دارند.
افغانستان در نخستین مسابقه در این جام تیم هانگ کانگ را شکست داد، اما در دومین دیدار از بنگلادیش و در سومین مسابقه از سریلانکا شکست خورد.
حکومت طالبان اظهارات اخیر، سرمنشی ملل متحد را به شدت محکوم کرد
حکومت طالبان اظهارات انتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد که اقدامات علیۀ زنان در افغانستان را"احمقانه" خوانده، به شدت محکوم کرده است.
گوتیرش روز سه شنبه در نیویارک به خبرنگاران گفت"آنچه که در افغانستان اتفاق می افتد نه تنها قابل قبول نیست، بلکه احمقانه است."
اشاره گوتیرش به ممنوعیت اخیر طالبان بر امدادگران زن بود.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان ناوقت شب گذشته در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که"سرمنشی سازمان ملل متحد باید متوجه معنی کلمات خود باشد و از الفاظ بیمورد استفاده نکند."
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان(یوناما) در هفته گذشته اعلام کرد که حکومت طالبان به کارمندان زن افغان این اداره اجازه ورود به دفاتر را نمیدهد و این حرکت در تضاد با تعهدات قبلی طالبان است.
روند ثبت نام اعزام ۳ هزار کارگر مسلکی افغان به قطر را تکمیل شد
وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان میگوید که روند ثبت نام اعزام ۳ هزار کارگر مسلکی افغان به قطر را تکمیل کرده است.
این وزارت روز پنجشنبه (۱۷ سنبله) در خبرنامهیی گفته که حدود ۴۰ هزار کارگر در این بستها ثبتنام کردهاند و افزوده که گزینش نامزدان موفق به زمان نیاز است.
قطر پیش از این نیز برای صدها کارگر مسلکی افغان زمینه کار را فراهم کرده است.
وزارت کار و امور اجتماعی طالبان گفته که با فراهم ساختن فرصتهای کاری قانونی برای افغانها در عربستان سعودی، ازبکستان و سایر کشورهای منطقه تلاش دارد تا از سفرهایی قاچاق جوانان جلوگیری کند.
این در حالیست که به گفته سازمان ملل متحد، بیکاری یک مشکل عمده در برابر جوانان افغان است و هنوز هم سطح فعلی بیکاری در افغانستان نگران کننده است.
شورای امنیت ملل متحد امروز در مورد وضع دوبارۀ تحریم ها علیه ایران، رایگیری می کند
شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز(جمعه 19 سپتمبر) در مورد وضع دوبارۀ تحریم های عمیق اقتصادی علیه ایران به دلیل برنامه هسته یی در حال ظهور آن کشور، رای خواهد داد.
بریتانیا، فرانسه و جرمنی، امضا کنندگان توفقنامۀ سال 2015 میلادی که قصد دارد تهران را از دستیابی به اسلحه هستوی مانع شود، ادعا میکنند که ایران تعهدات خودرا نقض کرده است.
براساس خبرگزاری فرانسپرس، منابع دیپلوماتیک انتظار دارند که این قطعنامه 9 رای موافق مورد نیاز برای حفظ وضعیت موجود بدست نخواهد آورد و تحریم ها دوباره بر ایران وضع خواهد شد.
توفقنامۀ سال 2015 میلادی که به مشکل حاصل شده، از زمانیکه امریکا در جریان دور نخست ریاست جمهوری دونالد ترمپ، در 2018 میلادی از آن بیرون شد و تحریم ها را بر ایران وضع کرد، به هم ریخته است.
مدت هاست که قدرت های غربی و اسرائیل تهران را متهم می کنند که به دنبال دستیابی به سلاح هسته یی، ادعای که ایران آن را رد می کند.
از پنج پولیس که در پنسلوانیا مورد تیراندازی قرار گرفته بودند، سه تن آنها کشته شده اند
از جملۀ پنج افسر پولیس که در جریان این هفته در یک شهرک پنسلوانیا در امریکا مورد اصابت گلوله قرار گرفتند، سه تن آنها کشته شده اند.
براساس خبرگزاری رویترز، تیم بارکر یک سارنوال محلی روز پنجشنبه(18 سپتمبر) گفت که این تیراندازی در یک خانه مزرعه در شهرک کودوروس شمالی، در حدود 160 کیلومتری غرب فیلادلفیا، رخ داده است.
به گفتۀ بارکر، فرد مظنون، متیو روث، 24 ساله، نیز در جریان یک درگیری مسلحانه با افسران پولیس منطقوی شهر یورک شمالی، روز چهارشنبه کشته شد.
شهرک یورک هفت ماه قبل نیز صحنه یک تیراندازی مرگبار بر یک افسر پولیس بود که به گروگانگیری در بخش مراقبت های خاص یک شفاخانه محلی، واکنش نشان داد.
روسیه از کنوانسیون اروپایی جلوگیری از شکنجه خارج شد
پارلمان روسیه(دوما) لایحه ای را مورد خروج این کشور از کنوانسیون اروپایی جلوگیری از شکنجه تصویب کرد و رسماً به تعهدات بین المللی روسیه در زمینۀ حفظ حقوق بشر، پایان داد.
این اقدام در اوایل این ماه توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیشنهاد شده بود.
هرچند روسیه از سال ۱۹۹۷ عضو این کنوانسیون بود، اما فعالان حقوق مدنی همواره از شکنجه و برخورد تحقیرآمیز در مراکز پولیس و زندان های روسیه گزارش داده اند.
اسرای جنگی اوکراینی که در جریان تبادلات آزاد شده اند، نیز از شکنجه در روسیه خبر داده اند.
کنوانسیون اروپایی سال 1987 یک معاهده شورای اروپا برای جلوگیری از شکنجه است.
ترمپ: تلاش میکنیم پایگاه بگرام را دوباره بگیریم
دونالد ترمپ رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا امروز یکبار دیگر گفت که تلاش میکند کنترول پایگاه بگرام افغانستان را دوباره به دست بگیرد.
ترمپ در کنفرانس خبری مشترک با کایر ستارمر صدر اعظم بریتانیا گفت که اگر پروسۀ خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در زمان حاکمیت نخست او انجام میشد، پایگاه بگرام را در کنترول نیروهای امریکایی حفظ میکرد.
ترمپ افزود "بگرام، یکی از بزرگترین پایگاه های هوایی جهان، را در بدل هیچ به آنان (طالبان) سپردیم".
رییس جمهور امریکا همچنان گفت "تلاش میکنیم آنرا دوباره بگیریم، زیرا آنها (طالبان) چیز های از ما نیاز دارند".
دونالد ترمپ که در گذشته نیز چنین سخنی را مطرح کرده بود، اینبار هم گفت، " یکی از دلایل این که بگرام را میخواهیم این است که این پایگاه یک ساعت با محلی که چین در آن اسلحۀ اتمی خود را میسازد فاصله دارد".
نیروهای امریکایی در ماه آگست سال ۲۰۲۱، دو هفته پس از برگشت طالبان به قدرت، افغانستان را ترک کردند.
عربستان سعودی و پاکستان پیمان دفاعی دوجانبه امضا کردند
دفتر صدراعظم پاکستان روزچهارشنبه(17 سپتمبر) در اعلامیهای گفته که براساس این توافقنامه دفاعی با عربستان سعودی، هرگونه حمله به یکی از این دو جانب، حمله به جانب دیگر محسوب خواهد شد.
امضای این پیمان دفاعی، فقط چند ماه پس از جنگ کوتاه پاکستان با رقیب آن هند دارای سلاح هسته یی، صورت گرفته است.
رندیر جیسوال سخنگوی وزارت امور خارجه هند امروز(18 سپتمبر) در شبکۀ اکس(تویتر) سابق نوشته که هند از این پیشرفت آگاه است و پیامدهای آن را برای امنیت و ثبات منطقه ای خود ارزیابی می کند.
در شرایطی که ناامنیها در منطقه گسترش یافته، این اقدام باعث تقویت بیشتر همکاریهای چندین دهه میان ریاض و اسلامآباد خواهد شد.
هنگری با قطع مواد سوخت های فوسیلی روسیه، سریعتر از موعد پلان شده، مخالفت کرد
وزیر محیط زیست هنگری می گوید، کشورش همچنان مخالف قطع مواد سوخت های فوسیلی روسیه، سریعتر ازموعد پلان شده است.
براساس خبرگزاری رویترز، انیکو رایسز(Aniko Raisz) امروز(پنجشنبه 17 اگست) در بروکسل به خبرنگاران گفت، هنگری یکی از معدود کشورهای محاط به خشکه در منطقه است و موضع این کشور، همیشه توسط امنیت انرژی هنگری، هدایت می شود.
او همچنین گفته که وظایف مهم در پیش روست و نباید"خواب روزانه" دید.
این در حالیست که یک مقام قصر سفید در 4 سپتمبر گفت که رئیس جمهور ترمپ در تماس تیلیفونی با رهبران اروپایی، تاکید کرده که اروپا باید خریداری نفت از روسیه را که جنگ در اوکراین را تمویل میکند متوقف کند، زیرا روسیه در یک سال 1.1 میلیارد یورو (1.8 میلیارد دالر) از بابت فروش مواد سوخت از این اتحادیه دریافت کرده است.
بیوۀ الکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون روسیه می گوید که شوهرش در زندان، مسموم شده بود
یولیا ناوالنایا، بیوۀ الکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون روسیه می گوید که آزمایشات لابراتواری انجام شده در خارج از روسیه، نشان میدهد که شوهرش در زندان، مسموم شده بود.
یولیا ناوالنایا، در یک ویدیویی که روز چهارشنبه(17 سپتمبر) در رسانه های اجتماعی منتشر شد، گفته که حامیان شوهر مرحوم اش، نمونه های بیولوژیکی را از او بدست آورده و برای آزمایشات لابراتواری به خارج از روسیه قاچاق کرده اند.
الکسی ناوالنی، زمانیکه که در ماه جنوری 2021 میلادی پس از تداوی در جرمنی به روسیه بازگشت، بلافاصله دستگیر شد و تا زمان مرگ اش در عقب میله های زندان بسر برد.
ناوالنی به اتهاماتی که بصورت گسترده انگیزه سیاسی پنداشته میشد، در یک زندان به نام"گرگ قطبی" در قطب شمال، مجازات 19 ساله را سپری می کرد و در 16 فبروری 2024 میلادی در شرایط مرموز وفات کرد.