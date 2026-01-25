معاون سرمنشی ملل متحد در دیدار با مقام های طالبان خواستار لغو فوری محدودیت ها بر کار و آموزش زنان شد

ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارش برف و باران در ۲۱ ولایت افغانستان هشدار داده است.

این ریاست در خبرنامه ای روز یکشنبه (۵ دلو) گفت که ولایت‌های نورستان ، کنر، بغلان ، پروان ، لوگر ، پکتیا ، پکتیکا ، میدان وردک ، بامیان ، غزنی ، زابل ، اروزگان ، دایکندی ، غور ، کندهار، هلمند ، نیمروز ، فراه ، هرات ، بادغیس و فاریاب امروز دوشنبه گواه برفباری نسبتاً سنگین ، باران شدید و باد های تُند خواهند بود.

میزان بارش باران در نقاط مختلف بین ۱۰ تا ۴۰ ملی متر و میزان بارش برف بین ۱۰ تا ۴۰ سانتی متر پیش‌بینی شده است.

این در حالی است که به تازگی ولایت های مختلف افغانستان شاهد برفباری و باران بودند که تلفات جانی و خسارات مالی به دنبال داشت.

ارقام ادارۀ آمادگی مبارزه با حوادث طالبان نشان می دهد که در نتیجۀ بارش برف و باران از روز چهارشنبه به این طرف بیش از ۶۰ نفر جان باختند و اضافه از ۱۰۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.