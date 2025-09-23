طالبان: در یک روز بیش از ۱۰ هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان اخراج شدند

حکومت طالبان می‌گوید که تنها روز دوشنبه ۳۱ سنبله، بیش از ۱۰ هزار مهاجر افغان که به‌گونه اجباری از ایران و پاکستان اخراج شده بودند به افغانستان بازگشتند.

در اعلامیه‌ای که سه شنبه اول میزان، از سوی دفتر ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان منتشر شده آمده است که از این میان بیش از ۹۵۰۰ مهاجر از پاکستان و نزدیک به ۱۴۰۰ نفر از ایران به افغانستان برگشتانده شدند.

بازداشت و اخراج مهاجران افغان از پاکستان، به‌ویژه دارندگان کارت‌های پی‌او‌آر، پس از آن شدت گرفت که مهلت تعیین‌شده برای بازگشت داوطلبانه ۱.۴ میلیون دارنده این کارت به تاریخ اول سپتمبر پایان یافته است.

براساس معلومات کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از آغاز سال روان میلادی الی ۱۸ سپتمبر بیش از ۶۶۲ هزار افغان از پاکستان به افغانستان برگشته اند.

همچنان در اوایل سال جاری، ایران (کارت های سرشماری) نزدیک به دو میلیون مهاجر افغان را باطل اعلام کرده و روند اخراج آنها را آغاز کرد.

طالبان در ۳۰ جولای گفتند که تنها در سه ماه نخست اول سال یک اعشاریه هشت میلیون افغان از ایران اخراج شدند.