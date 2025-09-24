خبر ها
تیم ملی فوتسال افغانستان در بازیهای مقدماتی جام آسیا ۲۰۲۶، میانمار را ۸-۰ شکست داد
در ادامه رقابت های مقدماتی جام ملتهای فوتسال آسیا ۲۰۲۶، تیم فوتسال افغانستان ۸ مقابل صفر، تیم میانمار را شکست داد.
تیم افغانستان با برنده شدن در این بازی، به مرحلۀ نهایی این رقابتها صعود کرد.
این مسابقه در استدیو یانگون میانمار برگزار شد.
پیش از این، تیم فوتسال افغانستان در بازی نخست خود با نتیجه ۱۰ مقابل یک، مالدیف را شکست داده بود.
نماینده ویژهٔ امریکا از نزدیکشدن اسرائیل و سوریه به توافق «کاهش تنش» خبر داد
توماس باراک، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور سوریه و لبنان میگوید که اسرائیل و سوریه به دستیابی به یک توافق برای «کاهش تنش» نزدیک شده اند.
گزارش خبرگزاری رویترز گزارش داده است که آقای باراک سه شنبه ۲۳ سپتمبر، در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت که براساس این توافق، اسرائیل حملات خود را متوقف میکند.
او افزود که سوریه هم موافقت کرده که هیچ تسلیحات، تجهیزات سنگین و ماشینآلات جنگی را در نزدیکی مرز اسرائیل نداشته باشد.
باراک همچنان گفت که دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا به دنبال دستیابی به توافقی بین اسرائیل و سوریه در این هفته بود اما به دلیل عدم پیشرفت کافی و تعطیلات سال نو یهودیها، از سرعت روند مذاکرات کاسته شد.
پیش از این، احمد الشرع، رئیس جمهور جدید سوریه، دستیابی به یک توافق امنیتی بین کشورش و اسرائیل را برای تضمین امنیت سوریه ضروری خواند.
در نتیجۀ لغزش کوه در نورستان، شماری از کارگران سرکسازی کشته و زخمی شدند
مقام های محلی طالبان میگویند که در نتیجه لغزش کوه در ولایت نورستان، حداقل دو تن جان باخته و دو تن دیگر زخمی شده اند.
فریدون صمیم، سخنگوی والی طالبان در نورستان به رسانهها گفت که این رویداد چهارشنبه، ۲ میزان، رخ داد.
او قربانیان این رویداد را کارگران پروژه ساخت جادۀ نورستان-کنر خواند.
او گفته که این رویداد در منطقه چتران واقع در مرکز نورستان رخ داده و تیم نجات برای کمک به آسیب دیدگان به محل رسیده است.
در مورد شماری کارگرانی که در هنگام وقوع این رویداد در ساحه حضور داشتند هنوز چیزی گفته نشده است.
گروسی: ایران تنها «چند هفته» تا دستیابی به یورانیم تسلیحاتی فاصله دارد
رافائل گروسی، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی، هشدار داده که ایران تنها به گفته او چند هفته تا دستیابی به یورانیم تسلیحاتی فاصله دارد.
گروسی در گفتگو با روزنامه تایمز که سه شنبه، ۲۳ سپتمبر منتشر شد افزود که با وجود حملات هوایی اسرائیل و امریکا در ماه جون امسال که تأسیسات کلیدی هستهای ایران از جمله فردو را هدف قرار داد، بخشی از سانترفیوژهای ایران سالم مانده و تهران همچنان ظرفیت بازسازی برنامه غنیسازی خود را دارد.
او گفت که ایران هنوز به آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به ذخایر یورانیم غنی شده تا سطح ۶۰ درصدی را نداده است و این مواد میتوانند به سرعت تا سطح ۹۰ درصد غنی شوند.
ایران همواره تاکید کرده که هیچ برنامهای برای ساخت سلاح هستهای ندارد و اهداف برنامه هستهای اش «صلحآمیز» است.
تأکید ازبکستان و تاجیکستان بر صلح و ثبات افغانستان در نشست سازمان ملل
شوکت میرضیاییف، رئیس جمهور ازبکستان، میگوید که برای تامین امنیت جهانی و منطقهای، نباید وضعیت افغانستان نادیده گرفته شود.
او این را سه شنبه ۲۳ سپتمبر در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت.
به گفتۀ میرضیاییف، آروزهای مردم افغانستان برای زندگی صلح آمیز و باثبات به همکاری های همگانی جامعه جهانی نیاز دارد.
او تاکید کرد که از انزوای افغانستان باید جلوگیری شود.
همزمان، امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که کشورش همواره از برقراری صلح و ثبات، امنیت سرتاسری و توسعه اجتماعی و اقتصادی افغانستان حمایت میکند.
او از جامعه جهانی خواست که برای رسیدگی به خشکسالی در افغانستان و کمک به آسیب دیدگان زلزله اخیر در شرق این کشور همکاری کند.
با گذشت چهارسال از برگشت طالبان به قدرت، به جز از روسیه هیچ کشوری دیگری هنوز حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
ازبکستان و تاجیکستان همواره نگرانی شان را در مورد حضور و فعالیت گروه های مسلح به ویژه گروه داعش در افغانستان ابراز کرده اند.
گروهی دیگر از افغانها از پاکستان عازم جرمنی شدند
دومین گروه افغانهای که تقاضای پناهندگی شان به جرمنی پذیرفته شده بود، از پاکستان به مقصد جرمنی پرواز کردند.
خبرنگار آژانس دی پی ای جرمنی از پاکستان گزارش داده است که طیارۀ حامل این خانواده ها از اسلام آباد به سوی استانبول پرواز کرده و سپس از آنجا عازم به جرمنی خواهد شد.
در اوایل ماه جاری نیز ۴۷ افغان از پاکستان به شهر هانوور منتقل و سپس به ایالتهای مختلف جرمنی جابجا شدند.
با افزایش فشارها از سوی پاکستان، شماری از این مهاجران با تهدید اخراج مواجه بودند.
به گزارش خبرگزاری دی پی ای، شماری از این افغانها که در انتظار منتقل شدن به جرمنی بودند، توسط پولیس پاکستان دستگیر و زندانی شده بودند.
کلاودیا کاردینال ستارۀ معروف سینمای هالیوود درگذشت
کلاودیا کاردینال ستارۀ معروف ایتالیایی سینمای هالیوود در ۸۷ سالگی، دیروز سه شنبه، درگذشت.
او در بیش از ۱۰۰ فلم نقش بازی کرده و برنده جوایز معتبر، از جمله بهترین بازیگر در جشنواره های وینیس و برلین، شده بود.
کلاودیا کاردینال در کنار ستاره های معروف مانند آلن دولن نقش بازی کرده بود.
او در سالهای اخیر در فرانسه زندگی میکرد.
هند و پاکستان یک گام به فاینل نزدیکتر شدند
در مسابقات آسیایی کریکت بیست آوره، امروز هند و بنگله دیش به مصاف هم میروند.
این بازی به سلسلۀ چها بهترین این مسابقات، در امارات متحدۀ عرب برگزار میشود.
پاکستان شب گذشته در ابوظبی سریلانکا را با تفاوت ۵ ویکیت شکست داد.
با این پیروزی احتمال راه یافتن پاکستان به بازی فاینل یا نهایی بیشتر شد.
بازی فاینل، روز یکشنبه برگزار خواهد شد.
افغانستان از دور گروهی این مسابقات، پس از یک پیروزی و دو شکست، حذف شد.
یک سازمان حقوق بشری ایران از اعدام یک افغان در خراسان رضوی خبر داد
یک سازمان حقوق بشری دیروز سه شنبه گزارش داد که یک افغان در ایران اعدام شده است.
سازمان حقوق بشری موسوم به ههنگاو اسم این افغان را نشر نکرده اما نام خانوادگی او را احمدی معرفی کرده و گفته است که او در زندان مرکزی شهر تایباد، در ولایت خراسان رضوی، روز یکشنبه اعدام شد.
به گزارش این سازمان، اتهام وارد شده بر این شهروند افغانستان قاچاق مواد مخدر بود.
در جریان سال جاری ده ها افغان در ایران اعدام شده اند.
محمود امیری، رییس سازمان حقوق بشر ایران که مرکز آن در ناروی است، پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که از آغاز سال ۲۰۲۵ تا ماه جون این سال، حکومت ایران حد اقل چهل افغان را اعدام کرده است.
به گزارش این سازمان، سال گذشته جمهوری اسلامی ایران، نزدیک به ۸۰ شهروند افغانستان را اعدام کرد.
شرق افغانستان باز هم شاهد زلزله؛ شدت ۴.۹ درجه ریشتر گزارش شد
زلزلهای به شدت ۴.۹ درجه ریشتر بار دیگر شرق افغانستان را تکان داد
براساس مرکز زلزله شناسی اروپا و مدیترانه، این زلزله در ۲۳ کیلومتری شهر جلال آباد مرکز ننگرهار و در ۳۰ کیلومتری عمق زمین رخ داده است.
تکان های این زلزله در شهر کابل هم احساس شده است.
قریشی بدلون، رئیس بخش رسانههای ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت ننگرهار گفته که در نتیجه این زلزله شماری از خانه های مسکونی در دره نور این ولایت تخریب شدند اما تلفات جانی در پی نداشته است.
پیش از این هم، شرق افغانستان به ویژه ولایت کنر در ۳۱ اگست شاهد زلزله مرگبار و ویرانگر بود که براساس آمار رسمی طالبان بیش از ۲۲۰۰ کشته و نزدیک به ۴۰۰۰ هزار زخمی بجای گذاشت.
حدود هفت هزار خانه نیز در این زلزله ویران شد.