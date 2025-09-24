شوکت میرضیاییف، رئیس جمهور ازبکستان، می‌گوید که برای تامین امنیت جهانی و منطقه‌ای، نباید وضعیت افغانستان نادیده گرفته شود.

او این را سه شنبه ۲۳ سپتمبر در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت.

به گفتۀ میرضیاییف، آروزهای مردم افغانستان برای زندگی صلح آمیز و باثبات به همکاری های همگانی جامعه جهانی نیاز دارد.

او تاکید کرد که از انزوای افغانستان باید جلوگیری شود.

همزمان، امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که کشورش همواره از برقراری صلح و ثبات، امنیت سرتاسری و توسعه اجتماعی و اقتصادی افغانستان حمایت میکند.

او از جامعه جهانی خواست که برای رسیدگی به خشکسالی در افغانستان و کمک به آسیب دیدگان زلزله اخیر در شرق این کشور همکاری کند.

با گذشت چهارسال از برگشت طالبان به قدرت، به جز از روسیه هیچ کشوری دیگری هنوز حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.

ازبکستان و تاجیکستان همواره نگرانی شان را در مورد حضور و فعالیت گروه های مسلح به ویژه گروه داعش در افغانستان ابراز کرده اند.