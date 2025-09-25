یک گروه ۲۸ نفری از افغان‌هایی که درخواست پناهندگی‌شان در جرمنی پذیرفته شده بود، روز چهارشنبه، ۲۴ سپتمبر، از پاکستان وارد این کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری دی‌پی‌ای جرمنی، در میان این گروه، کسانی نیز شامل‌اند که چندین ماه در پاکستان منتظر گرفتن ویزه بودند و سرانجام یک محکمهٔ اداری جرمنی به درخواست آنان پاسخ مثبت داده و اجازهٔ سفر آنها را صادر کرد.

به گفتهٔ وزارت داخلهٔ جرمنی، آنان اعضای خانوادهٔ خود را نیز که ۱۶ تن شان افراد زیر سن هستند، با خود به جرمنی آورده‌اند.

پیش از این، در اوایل ماه سپتمبر، ۴۷ افغان که درخواست پناهندگی‌شان در محکمۀ جرمنی تکمیل شده بود، وارد این کشور شده بودند.

گفته می‌شود که در حال حاضر بیش از دو هزار افغان در پاکستان منتظر رفتن به جرمنی هستند و ۲۵۰ تن دیگر که در انتظار سفر به این کشور بودند، از پاکستان دوباره به افغانستان فرستاده شده‌اند.