دوشنبه ۷ ميزان ۱۴۰۴ کابل ۰۹:۴۴

هند قهرمان جام کریکت آسیا ۲۰۲۵ شد

تجلیل کریکت‌بازان هند از پیروزی شان در برابر پاکستان و کسب لقب قهرمانی
تجلیل کریکت‌بازان هند از پیروزی شان در برابر پاکستان و کسب لقب قهرمانی

هند برای نهمین بار لقب قهرمان جام کریکت آسیا را کسب کرد.

در دیدار نهایی که یک‌شنبه برگزار شد، تیم پاکستان هدف ۱۴۷ دوش تعیین کرد.

بازیکنان هندی در آخرین اوور هدف را تکمیل کرد و با تفاوت ۵ ویکت پاکستان را شکست دادند.

برای هند، تیلک ورما با کسب ۶۹ دوش برجسته بود.

فاینل جام آسیا در دبی برگزار شد.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

وزیر خارجه ایالات متحده از آزادی یک شهروند امریکا از زندان طالبان استقبال کرد

مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده
مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده

به دنبال پخش خبر رهایی امیر امیری، شهروند امریکا از زندان طالبان، مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده از آزادی او استقبال کرد.

آقای روبیو در بیانیه‌ای در شبکۀ ایکس نوشت که امیری «به‌ناحق در افغانستان زندانی شده بود.»

او همچنین از نقش قطر در آزادی امیری قدردانی کرده است.

وزارت خارجۀ حکومت طالبان ناوقت یک‌شنبه اعلام کرد که امیری را آزاد کرده‌اند.

ادامه خبر ...

قرار است نهادی در اسلام‌آباد دوشنبه میزبان نشست رهبران ضد طالبان باشد

عکس از آرشیف: چهارمین نشست چهره‌های ضد طالبان در ویانا
عکس از آرشیف: چهارمین نشست چهره‌های ضد طالبان در ویانا

قرار است پاکستان روز دوشنبه هفتم میزان میزبان کنفرانسی دو روزه با حضور رهبران ضد طالبان افغانستان باشد؛ نشستی که با هدف آغاز «گفت‌وگوی منطقه‌ای» برگزار می‌شود.

به گزارش رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی، این رویداد به ابتکار «مؤسسه ثبات راهبردی آسیای جنوبی» (SASSI) و در همکاری با نهاد «زنان برای افغانستان» (WFA) به رهبری فوزیه کوفی عضو سابق پارلمان جمهوری مخلوع افغانستان برگزار خواهد شد.

بر اساس دعوت‌نامه ارسالی به شرکت‌کنندگان، روز نخست به دیدار میان رهبران افغان اختصاص یافته و در روز دوم نمایندگان پاکستانی نیز به جمع آنان خواهند پیوست.

موضوع محوری کنفرانس «به سوی وحدت و اعتماد: نخستین گفت‌وگوی منطقه‌ای» عنوان شده است. این نشست ابتدا قرار بود ۲۵ و ۲۶ اگست ۲۰۲۵ برگزار شود، اما به دلایلی نامشخص به تعویق افتاد.

نام‌های شرکت‌کنندگان افغان تاکنون اعلام نشده است. طالبان هنوز در این مورد تبصره نکرده‌اند.

ادامه خبر ...

در روز جهانی دسترسی به اطلاعات، مرکز خبرنگاران افغانستان: طالبان به محدودیت‌های رسانه‌ای پایان دهند

Media Afghanistan
Media Afghanistan

در روز جهانی دسترسی به اطلاعات، مرکز خبرنگاران افغانستان از طالبان خواست تا به محدودیت‌های رسانه‌ای پایان دهند و به حق اساسی مردم برای دسترسی به اطلاعات احترام بگذارند.

این نهاد روز یکشنبه ششم میزان هشدار داد که پس از بازگشت طالبان به قدرت در ماه اسد ۱۴۰۰، بیش از ۲۲ دستورالعمل صادر شده که به‌طور سیستماتیک آزادی بیان، استقلال رسانه‌ها و دسترسی عمومی به اطلاعات را محدود ساخته است.

بسیاری از خبرنگاران افغان هم می‌گویند که که نبود دسترسی به اطلاعات، کار رسانه‌ای را دشوارتر کرده و شفافیت در حکومت‌داری را از میان برده است.

مقام‌های طالبان قبلاً گفته‌اند که از فعالیت رسانه‌ها در چهارچوب «ارزش‌های اسلامی و منافع ملی» پشتیبانی می‌کنند، اما نهادهای رسانه‌ای و ناظران بین‌المللی می‌گویند فشارها بر رسانه‌ها باعث سانسور گسترده در افغانستان شده است.

روز جهانی دسترسی به اطلاعات هر سال در ۲۸ سپتمبر بزرگداشت می‌شود و سازمان ملل متحد آن را فرصتی برای تاکید بر حق بنیادین دسترسی شهروندان به اطلاعات و نقش کلیدی آن در دموکراسی و پاسخگویی می‌داند.

ادامه خبر ...

وزیر اعلی ایالت خیبرپختونخوا بر گفت‌وگو میان حکومت مرکزی پاکستان و حکومت طالبان تاکید کرد

علی امین گنداپور، وزیر اعلی ایالت خیبرپختونخوا
علی امین گنداپور، وزیر اعلی ایالت خیبرپختونخوا

علی امین گنداپور، وزیر اعلی ایالت خیبرپختونخوا پاکستان بار دیگر پیشنهاد گفت‌وگو با حکومت طالبان را برای جلوگیری از ناامنی‌ها در پاکستان مطرح کرده است.

به گزارش رسانه‌های پاکستان، گنداپور گفته است که حکومت ایالتی از عملیات تازه اردوی پاکستان علیه گروه‌های تروریستی که به گفته او در نتیجه آن شمار زیادی از غیرنظامیان بی‌جا خواهند شد، حمایت نمی‌کند.

او افزوده است، به حکومت مرکزی پاکستان پیشنهاد می‌کند که بجای عملیات، با حکومت طالبان در افغانستان گفت‌وگو کند.

گنداپور شنبه در شهر پشاور در گردهمایی هواداران حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان‌ حکومت مرکزی پاکستان را متهم کرد که به خواسته‌های مردم خیبرپختونخوا توجه نمی‌کند.

او تاکید کرد که اجازه نخواهد داد عملیات اردوی پاکستان اجرا شود.

حکومت پاکستان در روزهای اخیر عملیات گسترده‌ای را علیه طالبان پاکستان در مناطق مربوط به ایالت خیبرپختونخوا آغاز کرده است.

ادامه خبر ...

فاینل مسابقات جام آسیایی کریکت؛ هند و پاکستان به میدان می‌روند

رویارویی هند و پاکستان در فاینل مسابقات جام آسیایی کریکت
رویارویی هند و پاکستان در فاینل مسابقات جام آسیایی کریکت

در فاینل مسابقات جام آسیایی کریکت، امروز هند و پاکستان به میدان می‌روند.

این مسابقه ساعت ۷ شام به وقت کابل در ورزشگاه کریکت دبی آغاز خواهد شد.

در دور گروهی و چهار بهترین جام آسیایی ۲۰۲۵ تا کنون هند و پاکستان دوبار به مصاف هم رفتند و در هر دو بازی پاکستان شکست خورد.

ادامه خبر ...

همزمان با بالا گرفتن خطر تعطیلی حکومت امریکا، ترمپ دوشنبه با چهار رهبر اصلی کانگرس دیدار می‌کند

امریکا - کانگرس
امریکا - کانگرس

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده تصمیم دارد روز دوشنبه با چهار رهبر اصلی کانگرس در قصر سفید دیدار کند.

به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این دیدار یک روز پیش از ضرب‌الاجل تامین مالی حکومت فدرال صورت می‌گیرد. اگر بودجه از سوی کانگرس تصویب نشود، تعطیل حکومت چهارشنبه آغاز خواهد شد.

اسوشیتد پرس نوشته است، یک مقام قصر سفید و دو فرد دیگر آگاه از برنامه‌ریزی این نشست شنبه گفتند که ترمپ با مایک جانسن، رئیس مجلس نمایندگان، جان تون، رهبر اکثریت سنا، حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان، و چک شومر، رهبر اقلیت سنا دیدار خواهد کرد.

شومر و جفریز شنبه‌شب در بیانیه‌ای مشترک گفتند: «رئیس‌جمهور ترمپ بار دیگر با نشستی در دفتر بیضی موافقت کرده است. همان‌گونه که بارها گفته‌ایم، دموکرات‌ها حاضر استند در هر مکان، هر زمان و با هر کسی دیدار کنند تا به یک توافق دوجانبه بر سر بودجه دست یابیم که نیازهای مردم امریکا را برآورده کند. ما در عزم خود برای جلوگیری از تعطیلی حکومت و رسیدگی به بحران مراقبت صحی جمهوری‌خواهان استوار هستیم. زمان در حال از دست رفتن است.»

روزهاست که احزاب جمهوریخواه و دموکرات در بن‌بست قرار دارند، زیرا دموکرات‌ها، به‌ویژه در سنا، از دادن آرای لازم برای تصویب لایحه‌ای که حکومت را فراتر از روز سه‌شنبه باز نگه دارد، خودداری کرده‌اند.

دموکرات‌ها در بدل آرای خود، بر گنجانیدن مفاد کلیدی مرتبط با خدمات صحی در لایحه پافشاری کرده‌اند.

جمهوری‌خواهان می‌گویند خواست‌های دموکرات‌ها قابل‌قبول نیست و آنان حاضرند جدا از مذاکرات مربوط به بودجه حکومت، درباره این موضوعات با دموکرات‌ها گفت‌وگو کنند.

حزب جمهوری‌خواه خواستار تمدید مستقیم بودجه فعلی برای هفت هفته است.

ادامه خبر ...

تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران بازگشت

تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران که بر اساس توافق هسته‌ای میان تهران و قدرت‌های جهانی به حالت تعلیق درآمده بود، صبح امروز یکشنبه به شکل خودکار بازگشت.

به گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، این تحریم‌ها از طریق میکانیزم ماشه یا «اسنپ‌بک» دوباره اعمال می‌شود.

این میکانیزم به گونۀ طراحی شده است که در شورای امنیت سازمان ملل غیرقابل ویتو باشد؛ به این معنا که چین و روسیه نمی‌توانند جلو آن را بگیرند.

این دو کشور شامگاه جمعه سعی کردند با ارائه قطعنامه‌ای به شورای امنیت مبنی بر به تعویق انداختن اسنپ‌بک به مدت شش ماه، مانع بازگشت تحریم‌ها علیه تهران شوند، اما تلاش آن‌ها با رای منفی ۹ کشور از ۱۵ عضو این شورا شکست خورد.

بازگشت تحریم‌های بین‌المللی که بر اساس قطعنامهٔ ۲۲۳۱ شورای امنیت در سال ۲۰۱۵ تعلیق شده بودند، بار دیگر دارایی‌های ایران در خارج را مسدود خواهد کرد، معاملات تسلیحاتی با تهران را متوقف می‌کند و هرگونه توسعهٔ برنامهٔ راکت بالستیک ایران را، در کنار سایر اقدامات، مشمول مجازات خواهد کرد.

فرانسه، آلمان و بریتانیا میکانیزم ماشه را به دلیل عدول ایران از تعهدات برجامی‌اش، خودداری از همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای انجام بازرسی‌ها و بن‌بست در مذاکرات با امریکا فعال کردند.

ایران هم سفیران خود در این سه کشور را فراخوانده است.

ادامه خبر ...

وزیر داخلۀ جرمنی خواستار "گفت‌وگوهای مستقیم" با طالبان در مورد اخراج مهاجران شد

الکسندر دوبرینت، وزیر داخلۀ جرمنی
الکسندر دوبرینت، وزیر داخلۀ جرمنی

الکسندر دوبرینت، وزیر داخلۀ جرمنی گفته است که برای اخراج مهاجران افغان که مجرم شناخته شده اند، خواستار عملی شدن اقدامات منظم است.

او در صحبت با روزنامۀ جرمنی راینیشه پوست گفت که اخراج این افغانها باید به طور منظم انجام شود و این کار تنها به کمک دولت قطر ممکن است.

در گزارشی که امروز نشر شد، آقای دوبرینت همچنان گفته است که در این خصوص باید با حکومت طالبان گفت‌وگو های مستقیم صورت گیرد.

او افزوده که مهم است بین افرادی که با جامعۀ جرمنی سازگار میشوند و کارمیکنند و کسانی که بدون حق مهاجرت در جرمنی زندگی میکنند و وابسته به کمکهای دولت اند، فرق قایل شد.

وزیر داخلۀ جرمنی در این مصاحبه همچنان گفته است که کشورش می‌خواهد با سوریه به توافقی برسد که به اساس آن مهاجران سوری که مجرم شناخته می‌شوند نیز به کشور شان فرستاده شوند.

ادامه خبر ...

در آستانه بازگشت تحریم‌ها، ایران سفیران خود در سه کشور اروپایی را فراخوانده

ایران سفیران خود در بریتانیا، فرانسه و آلمان را فراخوانده است. این در حالی است که شمارش معکوس برای اعمال دوباره تحریم‌های سازمان ملل متحد به نام میکانیزم ماشه علیه تهران به دلیل برنامه هسته‌ای‌اش ادامه دارد.

مگر آن‌که توافقی فوق‌العاده و در واپسین لحظه حاصل شود، سازمان ملل متحد قرار است نیمه‌شب ۲۷ سپتمبر به وقت گرینویچ، اقدامات تنبیهی علیه ایران را دوباره برقرار کند.

وزارت خارجه ایران اعلام کرد که در پی آنچه «اقدام غیر مسئولانه» سه کشور اروپایی عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل خواند، سفیرانش را برای مشورت فراخوانده است.

این سه کشور که به‌طور جمعی «ای۳» نامیده می‌شوند، با متهم کردن ایران به نقض توافق سال ۲۰۱۵ که با هدف جلوگیری از دست‌یابی تهران به سلاح هسته‌ای امضا شده بود، شمارش معکوس ۳۰ روزه برای بازگرداندن تحریم‌ها را فعال کردند.

تلاش دقیقه‌نودی روسیه و چین ــ دو عضو دائم شورای امنیت ــ برای تعویق شش‌ماهه تحریم‌های ماشه‌ای، در نشست ۲۶ سپتمبر این شورا ناکام ماند.

ادامه خبر ...

