وان دیر لین: اروپا، اهداف کاهش گازهای گلخانه ای را به موقع برای COP30 تعیین خواهد کرد

وان دیر لین گفت که چگونگی رسیدن اتحادیۀ اروپا به این اهداف متفاوت خواهد بود. زیرا جهان تغییر کرده، رقابت جهانی شدید و همیشه عادلانه نیست.

اورسلا وان دیر لین رئیس کمیسیون اروپا همچنین گفت که این اتحادیه به انعطاف پذیری بیشتر و عمل گرایی بیشتر نیاز دارد. اما به گفتۀ او"اتحادیۀ اروپا با ماندن در مسیر، ثبات را برای کارگران، وضاحت برای تجارت ها و اطمینان برای سرمایه گذاران را فراهم می کند."

خانم وان دیر لین افزوده که اتحادیۀ اروپا در کنار اهداف اقلیمی خود خواهد ایستاد، اهدافی که بروکسل برای کمک به تجارت ها در انتقال"سبز" نوار سرخ را قطع نموده، در شبکه های برق سرمایه گذاری میکند تا مصرف کنندگان مزایای انرژی ارزان، قابل تجدید را احساس کنند.

براساس خبرگزاری رویترز اما، طوریکه دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده تلاش کرده تا یک تغییر را در زمینۀ اقلیم رهبری کند، اتحادیۀ اروپا مصارف دفاعی را در اولویت قرار داده و شماری از اعضای این اتحادیه بالای کمیسیون اروپا فشار آورده اند تا اجندای "سبز" خود را آهسته تر سازد.

مذاکرات اقلیمی COP30 در شهر بیلم، در برازیل، یک آزمون در برابر اقتصادهای بزرگ جهان در زمینۀ ادامه تلاش های آنها خواهد بود.

خبرگزاری رویترز می افزاید، همه باور ندارند که اتحادیۀ اروپا با اهداف خود به موقع موافقت خواهد کرد، زیرا کشورهایی از جمله فرانسه، جرمنی و پولند از سایر کشورهای عضو این اتحادیه خواسته اند تا در مورد اهداف اقلیمی در یک نشست در اواخر ماه اکتوبر بحث کنند، ولی این امر به کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا فقط چند هفته وقت می دهد تا اهداف شان را قبل از اجلاس COP30 تکمیل و تایید کنند.

یک مقام ارشد پولندی که از افشای نامش خودرای شده، گفته که نمیداند که"آیا تعیین اهداف، برای نشست بیلم آماده خواهد شد یا خیر، زیرا در حال حاضر، این موضوع به عناصر بسیار، بستگی دارد."