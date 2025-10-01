قطع انترنت در افغانستان؛ تاجران افغان را در چند گذرگاه‌ مرزی با مشکل مواجه کرد

باشندگان پایتخت و شماری از ولایت ها به رادیو آزادی گفتند که امروز حوالی ساعت پنج بعد از ظهر به وقت محلی، شبکه های مخابراتی و انترنتی دوباره شروع به کار کردند.
با آنهم هنوز روشن نیست که این وصل شدن موقتی است یا دایمی، همچنان معلوم نیست که تمام شبکه ها به شمول فایبر نوری دوباره فعال شده اند یا برخی از آنها.
این محدودیت که از روز دوشنبه هفته جاری آغاز شده بود، در بسیاری از بخشها از جمله در امور تجارتی، مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده بود.
برخی از آنان در گذرگاه های تورخم و اسلام قلعه به رادیو آزادی گفتند که از روز دوشنبه سیستم های گمرکی افغانستان از کار افتاده و به همین دلیل صادرات و واردات کشور به طور کامل متوقف شده است.مشرف افریدی، یک راننده موتر در گذرگاه تورخم، روز چهارشنبه اول اکتوبر به رادیو آزادی گفت که دهها موتر باربری در دو سوی این گذرگاه متوقف ماندهاند:
به دلیل قطع شدن انترنت، به تاجران ضرر زیادی رسیده است
«به دلیل قطع شدن انترنت، به تاجران ضرر زیادی رسیده است. مرز باز است، اما تجارت متوقف است، زیرا زمانی که گمرک بسته باشد، اجازه عبور و مرور به موترها داده نمیشود. صدها موتر باربری در دو طرف مرز ایستادهاند و در موترها انگور و دیگر میوههای تازه وجود دارد که در حال خراب شدن است و ضرر زیادی به تاجران میرسد.»
مقامهای محلی ایالت خیبرپختونخوا به رسانهها گفتهاند که این توقف به دلیل بسته شدن سیستمهای گمرکی در افغانستان به وجود آمده است.
در همین حال، شماری از مقامهای ایرانی نیز گفتهاند که صدها موتر باربری در مرز با افغانستان متوقف ماندهاند.
خبرگزاری صدا و سیمای ایران به نقل از اسماعیل پورغاد، یکی از مسئولان ترمینال مرزی دوغارون در ولایت خراسان رضوی، گزارش داده است که از ساعت ۷ صبح روز دوشنبه روند پروسس موترهای باربری در گمرک اسلامقلعه افغانستان متوقف شده و در حال حاضر دستکم ۸۰۰ موتر در مرز گیر مانده است.
در گزارش آمده است که به دلیل این آشفتگی، شمار موترهای متوقفشده رو به افزایش است.
این مقام ایرانی گفته است که تلاش دارند در مورد مشکلات به وجود آمده با مسئولان طالبان مستقیماً گفتگو کنند.
یک کارمند گمرک اسلامقلعه هرات که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که او در حال حاضر از انترنت ایران استفاده میکند و سیستمهای گمرکی از کار افتادهاند.
نمیدانیم که این سیستمها چه زمانی دوباره فعال میشوند، اما قیمتها افزایش یافته است
او افزود که در این شهرک قیمت مواد اولیه افزایش یافته و همچنان بانکها و دادوستد اسعار نیز متوقف است: «بندر اسلامقلعه بسته است، رفتوآمد وجود ندارد، بارگیری متوقف شده، نه کالا وارد میشود و نه صادر. نمیدانیم که این سیستمها چه زمانی دوباره فعال میشوند، اما قیمتها افزایش یافته است. نه تیل میآید و نه مواد غذایی، همه چیز بسته است.»
به گفته مقامهای ایرانی، بهگونه معمول روزانه میان ۶۰۰ تا ۷۰۰ موتر باربری از طریق اسلامقلعه وارد افغانستان میشوند.
حکومت طالبان در ۲۹ سپتمبر سال روان، انترنت فایبر نوری را در سراسر افغانستان قطع کرد.
تاکنون طالبان بهگونه رسمی در این باره چیزی نگفتهاند، اما دستکم پنج دیپلومات آنها در سفارتخانههای مختلف تحت کنترل طالبان به رادیو آزادی تأیید کردهاند که تماسهایشان با وزارت خارجه آنان قطع شده است.
پیش از این، در هفتههای گذشته حکومت طالبان انترنت فایبر نوری را در بیش از ده ولایت قطع کرده بود.
برخی منابع طالبان به رادیو آزادی گفتهاند که این اقدام به دستور رهبر طالبان، ملا هبتالله آخندزاده، انجام شده و هدف آن «جلوگیری از منکرات» عنوان شده است.
با این حال، هیچگونه توضیح مشخصی در مورد مفهوم «منکرات» ارائه نشده است.