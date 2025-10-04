ایران هفت زندانی سیاسی و امنیتی دیگر را اعدام کرد

بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، پایگاه رسمی نهاد قضایی جمهوری اسلامی، شش نفر از این افراد که «تروریست تجزیه‌طلب» معرفی شده‌اند، در خوزستان و سامان محمدی خیاره به اتهام «طراحی و سرکردگی ترور ماموستا شیخ‌الاسلام» در سنندج به دار آویخته شدند.

ماموستا محمد شيخ‌الاسلام نماينده كردستان در مجلس خبرگان رهبرى بود که در ماه سنبله سال ۱۳۸۸ توسط افراد ناشناس ترور شد.

اسامی شش نفری که در خوزستان اعدام شدند، هنوز اعلام نشده است.



میزان نوشته شش زندانی سیاسی امنیتی اعدام‌شده در خوزستان «مشارکت مستقیم» در ترور مأموران فراجا، الله‌نظر صفری، محمدرضا رفیعی‌نسب، علی صالحی‌مجد و یونس بحر داشته‌اند.

از دیگر اتهامات آن‌ها «طراحی و اجرای اقدامات خرابکارانه‌ای نظیر ساخت و کارگذاری بمب، انفجار ایستگاه گاز خرمشهر، حمله مسلحانه به بانک‌ها، پرتاب نارنجک به مرکز نظامی و تیراندازی به مساجد» عنوان شده است.

این خبرگزاری سندی در این باره منتشر نکرده اما افزوده است آن‌ها به این اقدامات خود «اعتراف» کرده بودند.

خبرگزاری قوه قضائیه ایران همچنین ادعا کرده که این شش نفر با اسرائیل نیز «در ارتباط بوده و از سوی عوامل معاند خارجی حمایت می‌شدند».

قوه قضائیه ایران در حالی این اطلاعات را منتشر می‌کند که از روند محاکمه متهمان هیچ گزارشی منتشر نشده و نهادهای حقوق‌بشری بارها سیستم قضایی ایران را به نقض حقوق اولیه متهمان و رعایت نکردن آیین دادرسی متهم می‌کنند.



این هفت نفر در شرایطی اعدام شدند که سازمان عفوبین‌الملل اعلام کرده مقام‌های جمهوری اسلامی به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل «کاربرد مجازات اعدام را به بهانه «امنیت ملی» شدت بخشیده‌اند»

این سازمان همچنین هشدار داده که مقامات ایرانی از مجازات اعدام به شکل نامتناسب علیه اقلیت‌ها به‌ویژه بر اعضای جوامع افغان، بلوچ و کرد، استفاده می‌کنند.

سازمان حقوق بشر ایران نیز اعلام کرده که در ۹ ماه سال جاری میلادی دست‌کم ۱۰۴۲ نفر و در ماه گذشته میلادی دست‌کم ۱۷۱ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

براساس این گزارش، ۱۷۱ فرد اعدام‌شده در ایران در ماه سپتامبر ۲۰۲۵، شامل ۵ زن، ۹ تبعه افغانستان، ۱۴ شهروند بلوچ، ۱۸ شهروند کُرد و ۴ شهروند عرب است.