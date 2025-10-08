ترمپ: فرصت برای صلح در شرق میانه حتی فراتر از وضعیت غزه وجود دارد

رئیسجمهور ایالات متحده با اشاره به مذاکرات اسرائیل و گروه افراطی حماس در مصر برای پایان دادن به جنگ غزه اعلام کرد که فرصت و «احتمال واقعی» برای صلح در شرق میانه حتی فراتر از وضعیت غزه وجود دارد.
این مذاکرات همزمان با دومین سالگرد حمله ۷ اکتبر در شرمالشیخ با حضور نمایندگان آمریکا، قطر و مصر ادامه یافته است.
دونالد ترمپ روز سهشنبه ۱۵ میزان در قصر سفید و در کنار مارک کارنی، صدراعظم کانادا، به خبرنگاران گفت: «ما به دستیابی به توافقی در شرق میانه بسیار نزدیک هستیم تا صلح به این منطقه بیاید.»
او افزود که مذاکرهکنندگان آمریکایی در گفتوگوهایی که اکنون در مصر جریان دارد حضور دارند. قصر سفید روز دوشنبه اعلام کرده بود که استیو ویتکاف، نماینده ویژه آقای ترمپ ، و جرد کوشنر، داماد و مشاور سابق رئیسجمهور آمریکا، در این روند نقش دارند.
دونالد ترمپ گفت: «احتمال واقعی وجود دارد که بتوانیم به نتیجه برسیم. فکر میکنم این امکان وجود دارد که صلح را در شرق میانه برقرار کنیم. این موضوع حتی فراتر از وضعیت غزه است. ما خواهان آزادی فوری گروگانها هستیم.»
او افزود: «تیم ما اکنون آنجاست، تیم دیگری بهتازگی عزیمت کرده و کشورهای دیگر، در واقع تقریباً تمام کشورهای جهان، از این طرح حمایت کردهاند.»
آقای ترمپ تأکید کرد که اگر حماس و اسرائیل بر سر آتشبس برای پایان دادن به جنگ به توافق برسند، ایالات متحده هر کاری ممکن را انجام خواهد داد تا همه طرفها به مفاد توافق پایبند بمانند.
حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروه تروریستی شناخته میشود.
شامگاه سهشنبه وزارت خارجه قطر گفت که شیخ محمد بن عبدالرحمن، نخستوزیر این کشور، از چهارشنبه به روند مذاکرات جاری در مصر میپیوندد.
وزارت خارجه قطر در بیانیهای در شبکه ایکس اعلام کرد: «مشارکت شیخ محمد در این نشستها... در مرحلهای حساس از مذاکرات صورت میگیرد و عزم میانجیگران را برای دستیابی به توافقی که به جنگ فاجعهبار در نوار غزه پایان دهد، تأیید میکند.»
از سوی دیگر، خبرگزاری آناتولی که وابسته به دولت ترکیه است، خبر داد هیئتی از این کشور به سرپرستی رئیس سازمان امنیت ترکیه نیز به مصر میرود تا در مذاکرات شرکت کند.
فوزی برهوم، از اعضای ارشد حماس، ساعاتی پیشتر گفت هر توافقی باید پایان جنگ و عقبنشینی کامل اسرائیل از نوار غزه را تضمین کند. شرایطی که اسرائیل تاکنون هرگز نپذیرفته است.
اسرائیل در مقابل خواستار خلع سلاح حماس است؛ درخواستی که این گروه قاطعانه رد میکند.
برهوم افزود که حماس خواهان آتشبس دائم و فراگیر، خروج کامل نیروهای اسرائیلی و آغاز فوری روند بازسازی جامع غزه تحت نظارت یک «نهاد ملی فنی و مستقل فلسطینی» است.
از سوی دیگر خبرگزاری آلمان شامگاه سهشنبه به نقل از یک منبع مصری اعلام کرد روز دوم مذاکرات بین اسرائیل و حماس در حالی به پایان رسید که طرفین بر مواضع خود پافشاری میکنند و نسبت به روز اول پیشرفت محسوسی رخ نداده است.
بهگزارش شبکه القاهرهنیوز که نزدیک به سازمان اطلاعات مصر است، فهرست زندانیانی که حماس خواستار آزادی آنها شده، شامل چهرههای برجسته فلسطینی از جمله مروان برغوثی، احمد سعدات، حسن سلامه، عباس السید و چند تن دیگر است.
حماس همچنین خواستار توضیح دربارهٔ سازوکارها و روندهای لازم برای اجرای طرح ۲۰ مادهای دونالد ترمپ شده است، از جمله دریافت تضمینهایی مبنی بر اینکه اسرائیل پس از اجرای توافق دوباره به غزه حمله نخواهد کرد.
منبع مصری خبرگزاری آلمان میگوید که هیئت اسرائیلی تاکنون از ارائه هرگونه تعهد در این زمینه خودداری کرده و همچنین حاضر نشده است پیش از تبادل زندانیان، دربارهٔ توقف جنگ گفتوگو کند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، نیز دوشنبهشب گفته بود: «ما به پایان جنگ نزدیک شدهایم. اما هنوز نباید این امر را قطعی تلقی کرد».
این در حالی است که رئیسجمهور ایالات متحده روز دوشنبه همزمان با روز اول مذاکرات در مصر اعلام کرد گروه افراطی حماس با مسائل بسیار مهمی موافقت کرده است.
آقای ترمپ همچنین گفت آمریکا «نشانهای قوی» از ایران مبنی بر اینکه خواهان پایان جنگ (غزه) است، دریافت کرده است.
دو سال پیش در چنین روزی، حماس و گروههای متحدش با حمله به خاک اسرائیل، ۱۲۰۰ نفر را کشتند و ۲۵۱ نفر را گروگان گرفتند که ۴۷ نفر از آنها هنوز در غزه هستند. ارتش اسرائیل میگوید از این تعداد، ۲۵ نفر کشته شدهاند.
پس از آن اسرائیل حملات گسترده و مداومی به نوار غزه را آغاز کرد که بر اساس آمار ارائه شده از سوی مقامهای بهداشتی غزه تا به حال باعث کشته شدن بیش از ۶۷ هزار فلسطینی شده است.