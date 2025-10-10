طالبان: پاکستان بار دیگر حریم هوایی افغانستان را نقض کرده

در این اعلامیه که به تاریخ ۱۰ عقرب در صفحه اکس این وزارت منتشر شده، آمده است که این عمل بیسابقه، خشونتآمیز و به گفته اعلامیه یک عمل مملو از تشدد در تاریخ افغانستان و پاکستان بوده است.
در این اعلامیه همچنین هشدار داده شده که "دفاع از حریم خود حق ماست و اگر اوضاع بعد از این اقدامات بدتر میشود، عواقب آن به اردوی پاکستان راجع میشود".
واکنشهای گسترده داخلی و بینالمللی
حملات شب گذشته که بر اساس گزارشهای رسانههای پاکستانی توسط نیروی هوایی آن کشور برای هدف قرار دادن رهبران تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) انجام شده، واکنشهای زیادی را نیز در پی داشته است.
نصیر احمد فایق سرپرست نمایندهگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، ضمن محکوم کردن این حملات به تاریخ دهم اکتوبر در صفحه اکس (تویتر سابق) خود نوشته است که انجام اینگونه "اعمال غیرقانونی" به هر بهانی قابل قبول نیست، صلح و ثبات در منطقه را تضیف کرده و در تضاد با منشور سازمان ملل متحد و اصول اساسی قانون بینالمللی است.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هم در همین روز در صفحه اکس (تویتر سابق) خود نوشته که حملات پاکستان بر کابل و پکتیکا تخطی از قوانین بینالمللی و حاکمیت ملی است و آنرا به عنوان یک تجاوز محکوم میکند.
پیش از این زلمی خلیلزاد نماینده ویژه پیشین امریکا برای صلح افغانستان، شماری از مقامهای نظام جمهوری پیشین و همچنانس فعالان مدنی و حقوق بشر نیز این حملات را محکوم کردهاند.
این حملات ناوقت شب گذشته نهم اکتوبر صورت گرفته است.
شماری از رسانههای پاکستانی گزارش دادهاند که این حملات از سوی نیروهای هوایی این کشور به هدف از بین بردن شماری از رهبران مهم تحریک طالبان پاکستانی (تیتیپی) انجام شدهاست.
یک روزنامه انگلیسی زبان پاکستان به نام «پاکستان ابزرور» روز گذشته نهم اکتوبر به نقل از منابع خود گزارش داده بود که این حملات هوایی که توسط طیارههای "بیسرنشین" یا درون انجام شده، نور ولی محسود رهبر «تیتیپی» و دو همکارش را که از آنها به نام قاری سیفالله محسود و خالد محسود یاد کرده، هدف قرار گرفته اند.
اما به گفته گزارش منابع کشته شدن آنان را تأیید نکردهاند.
یک پیام صوتیکه به نور ولی محسود رهبر طالبان پاکستانی منسوب شده، در رسانههای اجتماعی دست به دست میشود که وی میگوید در مناطق قبایلی است و وضعیتاش کاملا خوب است.
اما رادیو آزادی به گونه مستقل این پیام صوتی را تأیید کرده نمیتواند.
حکومت پاکستان هم به گونه رسمی در مورد این حملات چیزی نگفته است.
اما خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان قبل از انجام حملات شب گذشته حین سخنرانی در اسامبله ملی پاکستان هشدار داده بود که هرگاه تروریزم مهار نشود احتمال «تلفات جانبی» وجود دارد.
بر اساس گزارش رسانههای پاکستانی، وی در سخنرانیاش با الفاظ تند گفت که برای کسانی پاسخ متحد داده شود که برای تروریستان پناه میدهند، آن اگر در پاکستان باشد یا افغانستان.
باشندههای مناطق مختلف شهر کابل میگویند که صدای حملات بسیار نیرومند بوده و مردم را ترسانده است.
یک باشنده ساحه کارته چهار شهر کابل که نخواست ناماش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که صدای انفجار نخست را نزدیکهای ۱۰ بجه شب شنیده است.
وی افزود: "دیروز پس از ساعت ششونیم تا هفت بجه صدای طیارهها بسیار زیاد بود، ما فکر کردیم که طیاره مسافربری است، اما زمانیکه انفجار نخست صورت گرفت، آنقدر نیرومند بود که کلکینهای خانه ما را به شدت تکان داد، یک یا دو دقیقه بعد انفجار دوم صورت گرفت و در این حالت صدای طیاره بسیار زیاد شد، تا نیم ساعت یا چهلوپنج دقیقه صدا شنیده میشد، مردم را زیاد ترسانده بود، هیچکس از خانههای خود بیرون نشدند."
بر اساس گزارش رویترز و شماری دیگر از رسانههای غربی، یک حمله در چهارراهی عبدالحق و حمله دیگر در منطقه شهر نو شهر کابل صورت گرفته است.
تلفات و جزئیات حملات هوایی
یک منبع در ولایت پکتیکا که نخواست ناماش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که در نتیجه این حملات خسارات هنگفت مالی به مردم رسیده است: "حمله در پکتیکا در ولسوالی برمل صورت گرفت که تقریباً ده دکان را کاملا تخریب کرده و دهها دکان و خانه هم قسماً تخریب شدهاند، در مورد کشته و زخمیها معلومات دقیق در دست نیست، اگر نه خسارات مالی بسیار زیاد است."
قابل ذکر است که پاکستان پیش از این نیز چندین بار در ولایتهای کنر، ننگرهار، خوست، پکتیا و پکتیکا حملات هوایی را انجام داده که بر اساس گزارشها در آن حملات به افراد ملکی تلفات وارد شده، اما طرف پاکستانی همواره ادعا کردهاند که پناهگاههای تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) و دیگر گروههای تروریستی را هدف قرار دادهاند.
ادعایکه پیش از این از سوی حکومت طالبان رد شده و گفته است که هیچ گروه تروریستی در این کشور وجود ندارد.
قابل ذکر است که حملات شب گذشته درحالی صورت گرفته است که امیر خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در یک سفر پنج روزه وارد هند شده، کشوریکه با پاکستان روابط خوب ندارد.