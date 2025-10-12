ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این درگیریها را «حملات تلافیجویانه» خوانده و روز یکشنبه ۲۰ میزان در یک نشست خبری گفت این حملات در واکنش به نقض حریم هوایی کابل توسط جنگندههای پاکستانی و نیز بمباران هوایی در ولایت پکتیکا انجام شده است.
او ادعا کرد که در این درگیریها دستکم ۵۸ عضو نیروی پاکستان کشته و حدود ۳۰ تن دیگر زخمی شدهاند. مجاهد افزود که در این نبردها ۹ تن از نیروهای طالبان کشته و نزدیک به ۱۸ نفر دیگر زخمی شدهاند.
اما منابع امنیتی پاکستان صبح روز یکشنبه به رادیو مشال رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی تأیید کردند که در جریان درگیری، سه سرباز پاکستانی و یک غیرنظامی کشته و پنج سرباز دیگر زخمی شدهاند.
رادیو آزادی نمیتواند این ادعاها را به طور مستقل تأیید کند، اما در شماری از ویدیوهایی که از شب گذشته در شبکههای اجتماعی منتشر شده و گفته میشود مربوط به این نبرد است، پیکر شماری از نیروهای شبهنظامی پاکستانی دیده میشود که نیروهای طالبان در کنارشان حضور دارند.
بر اساس گزارش رسانهی دولتی پاکستان (PTV)، شب گذشته جنگندههای پاکستانی مواضع طالبان را در نزدیکی خط دیورند بمباران کردند که به ادعای این رسانه در نتیجهی آن، شمار زیادی از جنگجویان طالبان کشته شدند.
این رسانه در صفحهی ایکس خود چندین ویدیو از این درگیری منتشر کرده و مدعی شده است که نیروهای پاکستانی چندین پایگاه طالبان را منهدم کردهاند.
از سوی دیگر، منابع امنیتی پاکستان ادعا کردهاند که در عملیاتهای متقابل، ۲۰ پوسته امنیتی طالبان را تصرف کردهاند.
اما مجاهد ادعا کرد که در این جنگ ۲۰ پایگاه پاکستانی نیز از بین رفته و مقادیر زیادی مهمات به دست طالبان افتاده است.
به گفتهی مجاهد، این حملات بر اساس درخواست قطر و عربستان سعودی، ساعت ۱۲ شب متوقف شده است، اما افزود که هنوز هم از سوی نیروهای پاکستانی در برخی مناطق تیراندازیهای پراکنده صورت میگیرد.
گزارشها حاکی است که حدود ساعت ۱۰ شب گذشته در امتداد خط دیورند در ولایتهای کنر، ننگرهار، هلمند، قندهار، خوست، پکتیکا و پکتیا میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی درگیریهای شدید رخ داده است.
منابع امنیتی پاکستان گفتهاند که در این درگیریها از توپخانههای سنگین، تانکها، جنگندههای جت و پهپادها استفاده شده است.
همزمان، صدراعظم پاکستان شهباز شریف امروز یکشنبه در بیانیهای درگیریها در امتداد خط دیورند را اقدامی تحریکی از سوی افغانستان توصیف کرد و ضمن محکوم کردن آن، تأکید کرد که در دفاع از پاکستان هیچگونه سازشی صورت نخواهد گرفت و هر گونه حمله پاسخی قوی و مؤثر دریافت خواهد کرد.
شماری از باشندگان ننگرهار و کنر به رادیو آزادی گفتهاند که عصر دیروز پس از غروب، نیروهای طالبان از سلاحهای سبک و سنگین مواضع پاکستان را هدف قرار دادند و سپس دو طرف وارد نبرد سنگینی شدند.
برخی رسانههای پاکستانی نیز به نقل از محسن نقوی، وزیر داخله پاکستان، این حملات را محکوم کرده و گفتهاند «شلیک نیروهای افغان به سوی غیرنظامیان پاکستانی نقض آشکار قوانین بینالمللی است.»
وزارت دفاع طالبان ساعت ۱۲ شب به وقت افغانستان پایان درگیریها را اعلام کرد، اما رسانههای پاکستانی میگویند حملات اردوی پاکستان تا ساعت ۱۰ صبح امروز ادامه داشته است.
انسداد دروازههای مرزی
خبرگزاری رویترز بهنقل از چند مقام امنیتی پاکستانی گزارش داده است که روز یکشنبه گذرگاههای تورخم و اسپین بولدک و دستکم سه مسیر دیگر—خرلاچی، انگور اَده و غلامخان—بسته شدهاند. مقامات حکومتی طالبان در افغانستان تاکنون در اینباره اظهارنظری نکردهاند.
بسته شدن این مسیرهای ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان پس از رخداد درگیریهای سنگین در طول خط دیورند میان نیروهای پاکستانی و طالبان صورت گرفته است.
ریشه درگیری
این درگیریها پس از آن رخ داد که حکومت طالبان در نهم اکتوبر اعلام کرد حریم هوایی کابل نقض شده و بخشهایی از ولایت پکتیکا هدف حملهی نیروهای پاکستانی قرار گرفته است.
وزارت دفاع طالبان در بیانیهای این اقدام را «حرکتی خشونتبار» خوانده و تأکید کرده بود که مسئولیت پیامدهای آن بر عهدهپاکستان خواهد بود.
پس از این رویداد، رسانههای پاکستانی مدعی شدند که در حمله هوایی اخیر، مفتی نورولی محسود، رهبر تحریک طالبان پاکستان، کشته شده است. اما گروه تحریک طالبان پاکستان فایل صوتیای منتشر کرد که به نورولی محسود نسبت داده میشود و او در آن تأکید کرده که در مناطق قبایلی پاکستان در سلامت کامل به سر میبرد.
رادیو آزادی نمیتواند صحت این فایل صوتی منسوب به محسود را به طور مستقل تأیید کند.