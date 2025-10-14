دونالد ترامپ به همراه رهبران مصر، قطر و ترکیه در اقامتگاه ساحلی شرمالشیخ در کنار بحیره سرخ، بیانیهای مشترک را امضا کردند که هدف آن تثبیت آتشبس و پایان دادن به جنگ در نوار غزه است.
در مراسم امضا، علاوه بر رئیسجمهور ایالات متحده، شیخ تمیم بن حمد آلثانی، امیر قطر و همچنین عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهور مصر و رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، در تالاری نشسته بودند.
پشت سر آنها جمعی از رهبران جهان از جمله فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، کییر استارمر، صدراعظم بریتانیا، امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه و عبدالله دوم، پادشاه اردن حضور داشتند.
میزبانی این نشست برعهده روسای جمهور امریکا و مصر بود و رهبران دهها کشور غربی، شامل فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، کانادا و کشورهای مسلمان و عرب، از جمله ترکیه، اردن، قطر، عربستان سعودی، اندونزیا و پاکستان شرکت کردند.
اسرائیل و حماس در این نشست غایب بودند و نمایندهای از آنها حضور نداشت. ایران نیز که به این رویداد دعوت شده بود، حاضر نشد در آن شرکت کند.
رئیسجمهور امریکا در آغاز نشست غزه در شرمالشیخ، گفت: «امروز روزی فوقالعاده برای جهان است، روزی فوقالعاده برای شرقمیانه.»
دونالد ترامپ افزود که این سند «مجموعهای از قوانین و مقررات را در بر میگیرد و بسیار جامع است». اما محتوای دقیق آن هنوز منتشر نشده است.
رئیسجمهور مصر در دیدار با همتای امریکایی خود، اندکی پیش از مراسم امضا، گفت: «شما تنها کسی هستید که توانایی برقراری صلح در منطقه را دارید.»
او همچنین از آقای ترامپ خواست از برگزاری کنفرانسی دربارهٔ بازسازی نوار غزه که قرار است مصر و آلمان بهطور مشترک در ماه نوامبر در قاهره برگزار کنند، حمایت کند.
به گفته منابع مصری، تاریخ دقیق این کنفرانس هنوز مشخص نشده است.
بهعنوان بخشی از طرح ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه، حماس روز دوشنبه ۲۰ گروگان زنده را که پس از دو سال در غزه در اسارت داشت، آزاد کرد و اجساد چهار گروگان کشتهشده را تحویل صلیب سرخ جهانی داد.
حماس بعد از آزادی همه ۲۰ گروگان زنده، قرار است پیکر ۲۸ گروگانی را که در غزه جان باختند، به اسرائیل بازگرداند.
در مقابل، سازمان زندانهای اسرائیل گفت که در همین روز ۱۹۶۸ زندانی عمدتاً فلسطینی را که در زندانهای خود نگه میداشت، آزاد کرد. تعدادی از این زندانیان بعد از آزادی به مصر و ترکیه اخراج شدند.
تعدادی از این زندانیان نیز به نوار غزه بازگردانده شدند.