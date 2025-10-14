وزارت امور خارجه پاکستان از طالبان خواست تا از اظهارنظر در مورد امور داخلی این کشور خودداری کنند.

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، گفته است که می‌تواند برای حل مناقشه میان افغانستان و پاکستان اقدام کند، زیرا به گفته‌اش «در پایان دادن به جنگ‌ها مهارت دارد.»

ترمپ این سخنان را روز یک‌شنبه پیش از سفرش به اسرائیل و مصر، در گفت‌وگو با خبرنگاران ابراز کرد و افزود که پس از بازگشت از این سفر ممکن است به این موضوع بپردازد.

او گفت: «این هشتمین جنگی خواهد بود که من آن را حل می‌کنم.»

ترمپ اضافه کرد که شنیده است میان افغانستان و پاکستان در حال حاضر جنگ جریان دارد.

وی گفت: «باید صبر کنم تا برگردم. یک مورد دیگر را هم حل خواهم کرد، چون من در حل جنگ‌ها خوب هستم.»

رئیس‌جمهور ترمپ بار دیگر ادعای خود را درباره پایان دادن به مناقشه‌های طولانی‌مدت، از جمله جنگ میان هند و پاکستان، تکرار کرد و گفت که افتخار می‌کند که از راه تلاش‌های صلح‌آمیز به پایان جنگ‌ها و نجات جان انسان‌ها کمک کرده است.

قرار است رئیس‌جمهور ترمپ برای پیشبرد طرح پیشنهادی‌اش درباره غزه از اسرائیل و مصر دیدار کند.