خبر ها
پیروزی با تفاوت ۲۰۰ رنز ؛ افغانستان قهرمان سلسله مسابقات ۵۰ آوره در برابر بنگله دیش شد
تیم ملی کریکت افغانستان در سومین بازی یکروزه بنگلادیش را با تفاوت ۲۰۰ رنز شکست داد.
تیم افغانستان برای حریف ۲۹۴ رنز هدف تعیین کرد ولی تمام بازیکنان بنگلادیش در ۹۴ رنز اوت شدند.
ابراهیم زدران با گرفتن ۹۵ رنز در این پیروزی نقش کلیدی بازی کرد.
همچنان محمد نبی با کسب ۶۲ رنز در ۳۷ توپ، بدون آن که اوت شود، درخشش چشمگیر داشت.
به این ترتیب افغانستان در این سلسلۀ مسابقات ۵۰ آوره ۳ مقابل صفر بنگلا دیش را شکست داد.
در سلسلۀ مسابقات ۲۰ آوره که پیش از این بین دو تیم در امارات متحدۀ عرب برگزار شده بود، بنگلادیش توانسته بود افغانستان را ۳ مقابل صفر شکست دهد
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
اجساد چهار گروگان دیگر از غزه به اسرائیل منتقل شد
اردوی اسرائیل میگوید اجساد چهار گروگان دیگر دیروز از غزه به اسرائیل منتقل شد.
مقامهای اسرائیلی گفتند که اجساد این گروگانان به ادارۀ صلیب سرخ سپرده و سپس به اسرائیل انتقال داده شد.
اردوی اسرائیل در بیانیۀ دیروز گفت که اجساد این گروگانان برای تحقیق به طب عدلی سپرده شده اند.
به اساس توافق آتش بس میان حماس، و اسرائیل، پیش از این ۲۰ گروگان زندۀ اسرائیلی به اسرائیل سپرده شده بودند.
حماس از سوی ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا یک گروه تروریستی دانسته میشود.
توافق آتش بس بین دو طرف، جنگ دوساله در غزه را که ده ها هزار کشته به جا گذاشت پایان داد.
سیاستمدار بریتانیایی که توسط یک افغان به مرگ تهدید شده بود از اخراج "مهاجرین مجرم" حمایت کرد
نایجل فراژ، رهبر حزب ریفورم بریتانیا که توسط یک افغان به مرگ تهدید شده بود از سیاست اخراج "مهاجران مجرم" توسط جرمنی حمایت کرد.
فراژ دیروز سه شنبه به خبرنگاران گفت "جرمنی به ما نشان داد که این کار ممکن است".
دیروز یک محکمه در جنوب لندن، فیاض خان، یک مهاجر افغان را به جرم تهدید رهبر حزب ریفورم بریتانیا، در یک ویدیو در تیک تاک، مجرم شناخت و به پنج سال حبس محکوم کرد.
این ویدیوی فیاض خان در ماه اکتوبر سال ۲۰۲۴، یعنی یک سال پیش، نشر شده بود.
نایجل رهبر حزب ریفورم بریتانیا، پس از صدور حکم محکمه، گفت که فرد مجرم پس از رهایی بازهم در جاده های بریتانیا آزادانه گشت و گذار خواهد کرد.
او پیشنهاد کرد که یگانه راه جلوگیری از حضور فیاض خان در جاده های بریتانیا، این است که توافقی برای اخراج مجرمین با افغانستان، صورت گیرد.
پیش از این جرمنی ده ها افغان را که از سوی محاکم مجرم شناخته شده اند به افغانستان فرستاده است.
این اقدام سبب واکنش سازمانهای مدافع از حقوق مهاجران شد که باور دارند زندگی کسانی که دوباره به افغانستان تحت حاکمیت طالبان فرستاده میشوند، در خطر است.
یک مرد افغان در بریتانیا به جرم نشر ویدیوی تهدید آمیز در تیک تاک به پنج سال زندان محکوم شد
یک مرد افغان به نام فیاض خان امروز در بریتانیا به پنج سال زندان محکوم شد.
به گزارش رویترز او در یک ویدیوی تیکتاک نایجل فاراژ، رهبر حزب پوپولیست «رفرم یوکی» در بریتانیا را تهدید به مرگ کرده بود.
این ویدیو در اکتبر ۲۰۲۴ منتشر شده بود و خان در آن با حرکات دست شلیک تفنگ را نشان میداد و روی صورتش طرح تفنگ داشت.
فاراژ در محکمه گفته که از تهدید خان «واقعاً نگران» شده و ویدیو را «ترسناک» توصیف کرد.
قاضی کارن استین، خان را به پنج سال زندان محکوم کرد و او همچنین برای تلاش غیرقانونی به ورود به بریتانیا نیز مجرم شناخته شد.
گوگل ۱۵ میلیارد دالر در حوزه هوش مصنوعی و فناوری در هند سرمایهگذاری میکند
گوگل اعلام کرده است که طی پنج سال آینده ۱۵ میلیارد دالر در هند سرمایهگذاری میکند.
این سرمایهگذاری شامل ایجاد یک مرکز بزرگ اطلاعات و مرکز هوش مصنوعی در مقیاس گیگاوات در شهر بندری ویساکاپاتنام ایالت آندرا پرادش خواهد بود.
توماس کوریان، مدیرعامل گوگل کلاود امروز سهشنبه ۲۲ میزان در دهلی نو گفت این پروژه بزرگترین سرمایهگذاری گوگل در حوزه هوش مصنوعی در خارج از امریکا بهشمار میرود و قرار است به ستون فقرات دیجیتال هند تبدیل شود.
این مرکز به هدف پیشرفت در حوزه هوش مصنوعی و تکنالوژی ایجاد خواهد شد.
نرندرا مودی صدراعظم هند از این اقدام استقبال کرده و آن را گامی مهم برای تقویت اقتصاد دیجیتال و تثبیت جایگاه جهانی هند در عرصه فناوری دانسته است.
این تصمیم در حالی گرفته میشود که شرکتهای بزرگ آمریکایی فعال در حوزه هوش مصنوعی نیز بهدنبال گسترش فعالیتهای درهند است.
نیروهای طالبان و پاکستان در امتداد خط دیورند در ولسوالی شورابک ولایت کندهار باهم درگیر شدند
منابع محلی میگویند که نیروهای طالبان و پاکستان در امتداد خط دیورند در ولسوالی شورابک ولایت کندهار باهم درگیر شدند.
این منابع میگویند این درگیری حوالی ساعت ۱۰ شب گذشته آغاز شده و تا صبح ادامه داشته است.
شماری از خبرنگاران محلی در کندهار به رادیو آزادی گفتهاند که مقامهای مسئول تأیید کردهاند در این درگیری به طرف پاکستانی تلفات وارد شده است.
این خبرنگاران افزودهاند که هزاران نیروی طالبان که از کندهار به سمت خط دیورند اعزام شدهاند، هنوز به برنگشتند و وضعیت هنوز هم متشنج است.
تا کنون حکومت طالبان و پاکستان بهطور رسمی در مورد این درگیری تازه واکنشی نشان ندادهاند.
این رویداد در حالی اتفاق میافتد که در ۱۱ اکتبر سال جاری نیز در امتداد خط دیورند درگیریهای شدیدی میان طالبان و نیروهای پاکستانی رخ داده بود و هر دو طرف ادعا کردند که خسارات سنگینی به طرف مقابل وارد کردهاند.
آغاز کمپاین واکسین پولیو در سه ولایت شرقی افغانستان از هفته آینده
قرار است هفته آینده کمپاین واکسین پولیو درسه ولایت شرقی افغانستان آغاز شود.
نهاد «افغانستان عاری از پولیو» روز سهشنبه ۲۲ میزان در صفحه ایکس خود نوشته که مرحله جدید این برنامه در ولسوالیهای مختلف ولایات کنرُ نورستان و لغمان اجرا خواهد شد.
براساس اعلامیه این نهاد این واکسین به گونه زرقی و قطرهای تطبیق خواهد شد.
بر اساس اعلامیه این نهاد در جریان این کمپاین دهها هزار کودک زیر پنج سال واکسین خواهند شد.
به اساس معلومات سازمان جهانی صحت در سال جاری میلادی، تا کنون دو مورد مثبت بیماری پولیو در افغانستان ثبت شده است که یکی آن در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس و مورد دیگر در ولایت هلمند بوده است.
همچنین تاکنون ۱۸ نمونه محیطی مثبت از ویروس پولیو در ولایتهایی از جمله کندهار، هلمند، کابل، لغمان، ننگرهار و زابل گزارش شده است.
افغانستان و پاکستان تنها کشورهایی در جهاناند که ویروس پولیو هنوز بهطور کامل در آنها ریشهکن نشده است.
وزارت امور خارجه پاکستان از طالبان خواست تا از اظهارنظر در مورد امور داخلی این کشور خودداری کنند.
وزارت امور خارجه پاکستان از طالبان خواست در امور داخلی این کشور دخالت نکنند.
این درحالی است که ذبیحالله مجاهد سخنگوی طالبان نسبت به شلیک نیروهای اردوی پاکستان بر معترضان تحریک لبیک ابراز نگرانی کرد.
وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه خود تأکید کرد طالبان باید بر مسائل داخلی افغانستان تمرکز کند و به اصل عدم مداخله احترام بگذارد.
همچنین از طالبان خواسته شد به تعهدات بینالمللی و توافق دوحه پایبند باشند و نگذارند خاک افغانستان برای اقدامات تروریستی استفاده شود.
براساس گزارش پولیس پنجاب، روز دوشنبه در لاهور در درگیری میان نیروهای پولیس و هواداران تحریک لبیک پاکستان، یک سرباز پولیس و سه تن از اعضای این گروه کشته شدند.
افغانستان در سومین بازی یکروزه به مصاف بنگلادیش می رود
تیمهای ملی کرکت افغانستان و بنگلادیش امروز در سومین دیدار یکروزه به مصاف هم میروند.
این بازی در استدیوم ابوظبی، ساعت چهار و نیم عصر به وقت افغانستان برگزار می شود.
افغانستان پیش از این در دو بازی نخست این سری مسابقات پیروز شده است.
افغانستان روز پنجشنبه در نخستین دیدار یکروزه یا پنجاهاوره، بنگلادیش را با تفاوت ۵ ویکت شکست داد و روز شنبه دومین مسابقه یکروزه را با تفاوت بیشتر، یعنی ۸۱ دوش پیروز شد.
چین و روسیه نسبت به درگیری اخیر میان افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کردند
وزارتهای امور خارجهٔ چین و روسیه از درگیریهای اخیر میان افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرده و از هر دو طرف خواستار خویشتنداری شدند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجهٔ روسیه روز دوشنبه ۲۱ میزان در بیانیهای اعلام کرد: «بر اساس اطلاعات موجود، در حال حاضر وضعیت آرام است و ما از این روند استقبال میکنیم.»
درگیریها ناوقت شنبه، زمانی آغاز شد که نیروهای طالبان گفتند حملات تلافیجویانهای را علیه پاکستان انجام دادند. این درگیری چند ساعت ادامه یافت و با پاسخ متقابل پاکستان همراه بود.
حکومت طالبان کشته شدن ۹ نیروی امنیتی خود را تأیید کرده است، در حالی که پاکستان میگوید در این درگیریها ۲۳ سرباز این کشور کشته و ۲۹ نفر دیگر زخمی شدهاند.
طالبان پس از آن دست به حمله زدند که گفتند پاکستان پنجشنبهشب گذشته مناطقی در قلب کابل و ولایت پکتیکا را هدف قرار داده بودند.