نشست «دادگاه مردمی برای زنان افغانستان» در مادر پایتخت اسپانیا، وارد دومین روزش شد.

امروز نیز روایت‌های قربانیان خشونت علیه زنان در افغانستان در این نشست شنیده شد.

کارشناسان حقوق بشر، وکلا، مدافعان حقوق زنان و فعالان جامعه مدنی آنجا حضور دارند.

قرار است فردا در سومین و آخرین روز نشست، مقام‌های طالبان نیم ساعت فرصت داشته باشند تا در برابر اتهاماتی که علیه آنان مطرح شده از خود دفاع کنند، هرچند هیئت قضایی گفته که تاکنون هیچ پاسخ رسمی از سوی طالبان دریافت نکرده.

بر اساس گفتهٔ برگزارکنندگان، هدف از این نشست به‌ویژه فراهم کردن فرصت برای زنان و دختران افغان است تا دربارهٔ ممنوعیت تحصیل، کار، و مشارکت اجتماعی، و نیز سایر محدودیت‌های گسترده‌ای که طالبان بر آنان تحمیل کرده‌اند، شهادت دهند.