خبر ها
حملات شبهنگام روسیه بر کییف؛ "زیربنا های حساس" شهر هدف گرفته شده اند
مقامهای اوکراینی میگویند که روسیه شب گذشته حملات گستردۀ را بر کیف، پیاتخت اوکراین انجام داده است.
خبرگزاری فرانس پریس گزارش داده است که در شهر کییف صدای چندین انفجار شنیده شده و جریان برق در بخشهای از شهر قطع شده است.
ویتالی کلیچکو، شاروال کییف گفته است که روسیه بر زیر بنا های حساس شهر حمله کرده است.
مقامهای کییف از مردم خواسته اند که به پناه گاه ها بروند تا در امان باشند.
بل گیتس تلاش دارد قیمت ادویۀ لاغری را در کشور های فقیر کاهش دهد
بنیاد بل گیتس و سازمان صحی پان امیریکان میگویند که تلاش دارند ادویۀ کاهش وزن انسانها را با بهای کمتر در کشور های نسبتاً فقیر در دسترس مردم قرار دهند.
بل گیتس، مالک شرکت مایکروسافت و بنیاد خیریۀ گیتس، به خبرگزاری رویترز گفته است که تلاش میکند بهای این ادویه را برای مردمی با درآمد کم یا متوسط خیلی کاهش دهد زیرا توان خرید آن را ندارند.
نزدیک به ۷۰ در صد کسانی که از چاقی رنج میبرند و به همین دلیل به بیماری های چون شکر و قلب مبتلا اند در کشور های فقیر یا با درآمد اندک زندگی میکنند.
مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷؛ بازی افغانستان و پاکستان با تساوی بدون گول پایان یافت
بازی امروز تیمهای ملی فوتبال افغانستان و پاکستان با نتیجۀ صفر مقابل صفر به پایان رسید.
دو تیم در چارچوب رقابتهای مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷ به میدان رفتند.
این بازی در ورزشگاه جناح در اسلام آباد، پایتخت پاکستان برگزار شد .
در این حال شماری از مربیان بخاطر تاخیر در صدور ویزا از سوی حکومت پاکستان به بازیکنان افغان انتقاد کردهاند.
علی عسکر لعلی، آموزگار بینالمللی فیفا در فدراسیون آلمان در فیسبوک نوشته است که به این دلیل هیچ فرصتی برای تمرین، رفع خستگی و آماده سازی تیم برای این بازی «حساس» وجود نداشته.
فدراسیون فوتبال افغانستان دو روز پیش اعلام کرد که بهدلیل تأخیر در صدور ویزای بازیکنان، به کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت کرده.
نشست «دادگاه مردمی برای زنان افغانستان» وارد دومین روزش شد
نشست «دادگاه مردمی برای زنان افغانستان» در مادر پایتخت اسپانیا، وارد دومین روزش شد.
امروز نیز روایتهای قربانیان خشونت علیه زنان در افغانستان در این نشست شنیده شد.
کارشناسان حقوق بشر، وکلا، مدافعان حقوق زنان و فعالان جامعه مدنی آنجا حضور دارند.
قرار است فردا در سومین و آخرین روز نشست، مقامهای طالبان نیم ساعت فرصت داشته باشند تا در برابر اتهاماتی که علیه آنان مطرح شده از خود دفاع کنند، هرچند هیئت قضایی گفته که تاکنون هیچ پاسخ رسمی از سوی طالبان دریافت نکرده.
بر اساس گفتهٔ برگزارکنندگان، هدف از این نشست بهویژه فراهم کردن فرصت برای زنان و دختران افغان است تا دربارهٔ ممنوعیت تحصیل، کار، و مشارکت اجتماعی، و نیز سایر محدودیتهای گستردهای که طالبان بر آنان تحمیل کردهاند، شهادت دهند.
سلیم پیگیر، کارشناس امور سیاسی در کابل هدف حملۀ مسلحانه قرار گرفت
سلیم پیگیر، کارشناس امور سیاسی در کابل، پایتخت افغانستان هدف حملۀ مسلحانه قرار گرفت.
رسانههای محلی افغانستان به نقل از عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلۀ حکومت طالبان گزارش دادهاند که آقای پیگیر در خانهاش امروز پنجشنبه، از سوی دو فرد مسلح مورد حمله قرار گرفت و زخمی شد.
گزارش شده است که او به شفاخانه منتقل شده است.
قانع گفته است که یکی از مهاجمان بازداشت شده و تحقیقات در این مورد جریان دارد.
سخنگوی وزارت داخله طالبان، انگیزۀ این رویداد را مسایل شخصی خوانده است.
وزارت خارجه هند: با متقی در مورد روابط دوجانبه و مسائل منطقهای گفتوگو میشود
وزارت خارجه هند گفته است که قرار است مقامهای این کشور با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجۀ طالبان در مورد روابط دوجانبه و مسائل منطقهای گفتوگو کنند.
رندهیر جیسوال، سخنگوی این وزارت به روز پنجشنبه، ۱۷ ماه میزان در شبکه ایکس نوشت که متقی به دهلینو رسیده است.
متقی پس از آن در یک سفر پنج روزه وارد هند شد که شورای امنیت سازمان ملل متحد برایش معافیت از سفر صادر کرد.
امیرخان متقی و چند مقام دیگر حکومت طالبان با تحریم سازمان ملل متحد روبهرو استند و برای سفر به خارج از کشور، باید مجوز دریافت کنند.
از زمان حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان، این نخستین سفر متقی به هند است.
منبع: آتشبس در غزه امروز پس از امضای توافق اعلام میشود
انتظار میرود که توافق بر سر مرحلهٔ نخست طرح صلح برای پایان دادن به جنگ غزه توسط اسرائیل و حماس، روز چهارشنبه، ۹ اکتوبر، ساعت ۱۲ ظهر به وقت اسرائیل امضا شود.
حماس از سوی ایالات متحدهٔ امریکا و اتحادیهٔ اروپا بهعنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه از جزئیات این توافق امروز در این باره گزارش داده است.
به گفتهٔ این منبع، پس از امضای توافق، آتشبس در غزه برقرار خواهد شد.
پیش از این، دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحدهٔ امریکا، اعلام کرده بود که اسرائیل و حماس بر سر اجرای نخستین مرحلهٔ یک طرح صلح به توافق رسیدهاند.
این پیشرفت مهم در روز سوم مذاکرات میان حماس و اسرائیل در شهر شرمالشیخ مصر به دست آمده است.
ایران یک زندانی فرانسوی-آلمانی را آزاد کرد
ایران یک جوان ۱۹ سالهٔ فرانسوی-آلمانی را چند روز پس از رد اتهام جاسوسی علیه او از زندان آزاد کرد.
ژان نوئل، وزیر امور خارجهٔ فرانسه، روز چهارشنبه، ۸ اکتوبر، آزادی لینارت مونترلوس از زندان ایران را تأیید کرد.
گفته شده است که مونترلوس قرار است امروز عازم فرانسه شود.
او در ۱۶ جون سال روان میلادی، در جریان جنگ دوازدهروزه میان اسرائیل و ایران، هنگام سفر گردشگری با بایسیکل و عبور از خاک ایران در شهر بندرعباس بازداشت شده بود.
نهادهای عدلی و قضایی ایران روز دوشنبه اعلام کردند که این شهروند فرانسوی-آلمانی از اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» در جریان جنگ دوازدهروزه تبرئه شده است.
گوتیرش خواستار پایبندی کامل اسرائیل و حماس به توافقنامه شد
انتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد، از توافق اسرائیل و حماس بر سر مرحلهٔ نخست طرح صلح پیشنهادی رئیسجمهور دونالد ترمپ برای پایاندادن به جنگ در غزه استقبال کرده است.
حماس از سوی ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود.
گوتیرش در بیانیهای ناوقت چهارشنبه ۸ اکتوبر، از همهٔ طرفها خواسته است تا به شرایط توافقنامه بهگونهٔ کامل پایبند بمانند.
سرمنشی سازمان ملل متحد همچنان گفته است: "باید همهٔ گروگانها با عزت آزاد شوند، آتشبس دایمی تضمین گردد و جنگ یکبار و برای همیشه متوقف شود."
او تأکید کرده است که دسترسی فوری و بدون مانع به کمکهای بشردوستانه باید در نوار غزه فراهم گردد.
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحدهٔ امریکا، روز چهارشنبه گفت که اسرائیل و حماس در نتیجهٔ مذاکرات در مصر، برای پایاندادن به جنگ در غزه بر سر مرحلهٔ نخست طرح صلح او به توافق رسیدهاند.
حماس نیز تأیید کرده است که با اسرائیل برای پایان جنگ در غزه به توافق رسیده است.
بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، گفته است که روز پنجشنبه نشست کابینه را برای تصویب این توافقنامه برگزار خواهد کرد.