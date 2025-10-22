در حملات روسیه بر اوکراین شش تن بشمول دو کودک کشته شدند

تیمور تکاچنکو یک مقام شهر کییف امروز چهارشنبه گفت که این حملات بخشی از یک «حملهٔ گسترده» شبانه بر زیرساخت‌های انرژی اوکراین بوده است.

او در تلگرام نوشت: «شمار قربانیان در پایتخت به دو تن رسیده است»، در حالی‌که مقام‌های دیگر نیز از حملهٔ گستردهٔ طیاره‌های بی‌سرنشین بر کی‌یف خبر دادند.

سویت‌لانا گرینچوک، وزیر انرژی اوکراین، در فیسبوک تأیید کرد که روسیه در جریان شب، حملاتی «گسترده» را بر زیرساخت‌های انرژی اوکراین انجام داده است.

ویتالی کلیچکو، شاروال کی‌یف، نیز در اعلامیه‌ای گفت که یک حملهٔ طیاره‌های بی‌سرنشین، بامداد روز چهارشنبه پایتخت را هدف قرار داد، که منجر به زخمی‌شدن افراد و خسارات بر ساختمان‌های مسکونی شده است.

مقام‌های اوکراینی همچنین گزارش دادند که در دست‌کم سه منطقهٔ دیگر، از جمله زاپوریژیا، حملات مشابه طیاره‌های بی‌سرنشین صورت گرفته است؛ جایی که مقام‌ها از زخمی‌شدن چند تن و قطع برق خبر دادند.

این حمله در حالی صورت گرفته که رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، که از مسکو و کی‌یف خواسته جنگ را در خطوط نبرد فعلی متوقف کنند، روز سه‌شنبه گفت که برنامه‌ریزی برای دیدار با ولادیمیر پوتین در بوداپست را لغو کرده، چراکه نمی‌خواست درگیر یک «نشست بی‌نتیجه» شود.