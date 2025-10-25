بانک جهانی: زلزلهٔ شرق افغانستان بیش از ۱۸۳ میلیون دالر زیان اقتصادی برجا گذاشته

این نهاد در گزارشی تحت عنوان "برآورد جهانی سریع خسارات پس از فاجعه (GRADE)" که روز جمعه (۲۴ اکتوبر) در وبسایت رسمیاش منتشر شد، گفته است که ساختمانهای رهایشی بیشترین خسارت را متحمل شدهاند؛ ارزش این خسارات به ۶۴.۱ میلیون دالر میرسد که ۳۵ درصد از مجموع آسیبها را تشکیل میدهد.
در این گزارش ۵۱ صفحهای آمده است که ساختمانهای غیررهایشی ۴۵.۵ میلیون دالر، بخش زراعت ۴۰.۳ میلیون دالر و زیربناها ۳۲.۷ میلیون دالر خساره دیدهاند. بهگفتهٔ بانک جهانی، ولایتهای کنر و ننگرهار بیشترین آسیب را تجربه کردهاند و در مجموع ۹۷ درصد از کل زیانها مربوط به این دو ولایت میشود.
بانک جهانی این زلزله را یکی از مرگبارترین رویدادهای طبیعی در افغانستان از سال ۱۹۹۸ تاکنون توصیف کرده و افزوده است که بین ۵۰۰ هزار تا ۱.۳ میلیون تن از مردم در اثر این فاجعه بهشدت متأثر شدهاند.
وضعیت دشوار زلزلهزدگان در آستانۀ زمستان
شماری از باشندگان متضرر در ولایت کنر میگویند با فرارسیدن فصل سرما، زندگی در خیمهها دشوار شده و نیاز فوری به بازسازی خانههایشان دارند.
حاجی مدیر، باشندهٔ درۀ دیوهگل ولسوالی چوکی، به رادیو آزادی گفت:
"خانههای ما کاملاً ویران شده و ما هنوز در خیمهها زندگی میکنیم. تا کنون کمکی دریافت نکردهایم که بتوانیم دوباره خانههای خود را بسازیم. در فصل باران و برف، ماندن در خیمهها بسیار دشوار است."
قدیر، یکی از بزرگان منطقۀ چلس ولسوالی چوکی، نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت: "در این منطقه هیچ خانهای سالم نمانده که مردم در آن زندگی کنند. یک ماه دیگر برفباری شروع میشود و دوام آوردن در خیمهها ممکن نیست. باید یا خانههای ما ترمیم شود یا برای ما جای بدیل فراهم گردد."
واکنش بانک جهانی
در گزارش بانک جهانی به نقل از فارِس حداد زِروُس، رئیس دفتر بانک جهانی برای افغانستان، آمده است: "اولویت ما همکاری نزدیک با شرکای خود برای حمایت از پاسخ اضطراری و بازسازی است."
بانک جهانی افزوده است که آسیبپذیریهای پیشین افغانستان — از جمله دسترسی محدود به خدمات صحی، ضعف بازارها، نابرابریهای جنسیتی، درگیریهای مداوم و سیستمهای ضعیف آبرسانی و بهداشت — تأثیر فزیکی زلزله را تشدید کرده و روند بازسازی را کندتر ساخته است.
تلفات و خسارات انسانی
زلزلهٔ ۳۱ اگست در ولایتهای شرقی، بهویژه کنر و ننگرهار، هزاران خانه را ویران و باشندگان آن را بیجا کرده است. بر اساس آمار رسمی، در این رویداد بیش از ۲۲۰۰ نفر جان باخته و نزدیک به ۴۰۰۰ تن دیگر زخمی شدند.