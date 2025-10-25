لینک‌های قابل دسترسی

خبر ها

مقامهای امریکا و چین امروز ملاقات می‌کنند تا زمینه دیدار رهبران دو کشور را فراهم کنند

دونالد ترمپ رییس جمهور امریکا (راست) شی جین پینگ رییس جمهور چین (چپ)
دونالد ترمپ رییس جمهور امریکا (راست) شی جین پینگ رییس جمهور چین (چپ)

مقام‌های ارشد اقتصادی ایالات متحده و چین قرار است امروز شنبه در شهر کوالالامپور، پایتخت مالیزیا، دیدار کنند تا از تشدید جنگ تجارتی میان دو کشور جلوگیری کرده و زمینهٔ برگزاری نشست میان دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین را فراهم سازند.

دونالد ترمپ و شی جین پین قرار است هفتهٔ آینده دیدرا کنند.

این گفت‌وگوها در حاشیۀ نشست سران انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا (آسیان) برگزار می‌شود و هدف آن یافتن راهی برای کاهش تنش‌های تجراتی بین دو کشور است.

رییس جمهور ترمپ تهدید کرده است که از تاریخ اول نوامبر بر واردات کالاهای چینی تا ۱۰۰ درصد تعرفه وضع کند.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

نقاشی پیکاسو ۲۷ ملیون یورو فروخته شد، هویت خریدار پنهان ماند

تابلوی نقاشی شده توسط پابلو پیکاسو
تابلوی نقاشی شده توسط پابلو پیکاسو

یک نقاشی از پابلو پیکاسو، هنرمند اسپانیایی، دیروز جمعه در حراجی پاریس ۲۷ میلیون یورو فروخته شد.

این اثر با عنوان "نیم‌تنهٔ زنی با کلاه گلدار"، در سال ۱۹۴۴ توسط یک خانوادهٔ فرانسوی خریداری شد و دهه‌ها در مجموعهٔ خصوصی آن‌ها باقی ماند تا این‌که وراثان خانواده تصمیم به فروش آن گرفتند.

خریدار در سالون حراج حضور داشت، اما هویتش فاش نشد.

به گفتهٔ کارشناسان هنر، این تابلو پیش از حراج هرگز به‌طور عمومی به نمایش در نیامده بود و تنها مدرک وجود آن، عکسی از سال ۱۹۴۴ از این نقاشی بود.

ادامه خبر ...

مهاجر افغان نجات یافته از حادثۀ غرق شدن قایق در ترکیه "شش ساعت شنا" کرده

سواحل بودروم ترکیه، تصویر از آرشیف
سواحل بودروم ترکیه، تصویر از آرشیف

شانزده مهاجر و یک قاچاقبر انسان زمانی جان باختند که قایق بادی آن‌ها بامداد جمعه در سواحل ترکیه غرق شد.

این رویداد تازه‌ترین مورد از سلسله مرگ مهاجران در مسیر کوتاه اما خطرناک میان سواحل ترکیه و جزایر یونان است که دروازه‌های ورود به اتحادیهٔ اروپا به‌شمار می‌روند.

گارد ساحلی ترکیه گفته است که جسد "۱۶ مهاجر غیرقانونی و یک قاچاقبر" پیدا شده است.

این نهاد افزوده که دو مهاجر دیگر نجات یافته‌اند.

دفتر والی محل در آغاز، آمار تلفات را ۱۴ مهاجر اعلام کرده و در شبکهٔ ایکس (توییتر سابق) نوشته بود که یکی از مهاجران توانسته بود گارد ساحلی را از وضعیت اضطراری آگاه سازد.

یکی از نجات یافته ها که شهروند افغانستان است، به امدادگران گفته که قایق تنها ده دقیقه پس از آن‌که آب در آن نفوذ کرد، غرق شد.

او افزوده است که مجبور شد شش ساعت شنا کند تا خود را به ساحل برساند.

مقام‌ها در مورد ملیت دیگر قربانیان جزئیاتی ارائه نکرده‌اند.

بودروم کمتر از پنج کیلومتر از جزیرهٔ کاس یونان فاصله دارد.

بر اساس آمار سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM)، از آغاز سال تا کنون نزدیک به ۱۴۰۰ مهاجر در تلاش برای رسیدن به اروپا از طریق دریای مدیترانه جان باخته‌اند.

ترکیه که در سال ۲۰۱۶ با اتحادیهٔ اروپا توافق‌نامه‌ای برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی امضا کرد، هم‌اکنون میزبان بیش از ۲.۵ میلیون پناهجو است که بیشترشان شهروندان سوریه و افغانستان اند.

ادامه خبر ...

نصرت حق‌پرست امشب با حریف آسترالیایی مبارزه می‌کند

جریان یکی از مسابقات نصرت حق‌پرست - تصویر از آرشیف
جریان یکی از مسابقات نصرت حق‌پرست - تصویر از آرشیف

قرار است نصرت حق‌پرست، رزمی کار افغان، امشب در UFC مبارزه کند.

نصرت حق‌پرست در معتبرترین سازمان هنرهای رزمی ترکیبی با کیلیان سالکلید، مبارز استرالیایی، روبرو خواهد شد.

این مبارزه در ورزشگاه اتحاد ابوظبی در سیصد و بیست و یکمین دوره UFC برگزار می‌شود.

نصرت حق‌پرست در ۱۸ مبارزه پیروز شده و پنج شکست خورده است.

حریف نصرت حق‌پرست در ۹ مبارزه پیروز شده و یک شکست در کارنامه حرفه‌ای خود دارد.

نصرت حق‌پرست همچنین جایزه بهترین مبارزه شب UFC را از در آخرین مبارزه از آن خود کرده بود.

اگرچه نصرت در کارت اصلی سیصد و بیست و یکمین دوره UFC قرار ندارد، اما او بازی مرکزی دور مقدماتی را انجام می دهد که انتظار می‌رود حدود ساعت ۸:۳۰ شام به وقت کابل آغاز شود.

نصرت حق‌پرست چهار مبارزه آخر خود را پشت سر هم برده و می‌گوید که شایسته مبارزه با ۱۵ مبارز برتر UFC است.

حق‌پرست در آلمان زندگی می‌کند، اما برای این مسابقه و بسیاری از بازی‌های دیگر، کمپهای تمرینی در کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده، مراکش و امارات متحده عربی برگزار کرده است.

ادامه خبر ...

فرستادۀ ویژۀ بریتانیا از طالبان خواسته است دسترسی مردم به انترنت را "حفظ کنند"

ریچارد لینزی فرستادۀ ویژۀ بریتانیا برای افغانستان
ریچارد لینزی فرستادۀ ویژۀ بریتانیا برای افغانستان

ریچارد لینزی فرستادۀ ویژۀ بریتانیا برای افغانستان، در سفری به کابل از مقامهای طالبان خواسته است دسترسی مردم به انترنت را "حفظ کنند".

حکومت طالبان دسترسی مردم به شماری از ویبسایت ها، به شمول برخی از ویبسایت های خبری را، محدود کرده است.

در اعلامیۀ که امروز نشر شد آقای لینزی گفته است که "این سفر فرصتی بود تا با وزرا و مقامهای طالبان در مورد مسائل مهم گفت‌وگوی سازنده" داشته باشد.

در اعلامیه، بدون آن که تاریخ دقیق سفر ریچارد لینزی ذکر شود، آمده است که او در ماه اکتوبر به کابل سفر کرده است.

به اساس این اعلامیه فرستادهٔ ویژهٔ بریتانیا برای افغانستان همچنان، با رهبران جامعهٔ مدنی، از جمله مدافعان حقوق زن، دیدار کرده و دیدگاه‌های آنان را "دربارهٔ زندگی زیر محدودیت‌های کنونی و نقش زنان در ارائهٔ کمک‌های بشردوستانه" شنیده است.

ریچارد لینزی در ماه جون به حیث نمایندۀ ویژۀ بریتانیا برای افغانستان تعیین شد.

حکومت بریتانیا میگوید که در سال ۲۰۲۵ میلادی نزدیک به ۴ میلیون پوند کمک اضطراری و تا ۱۵۱ میلیون پوند کمک بشردوستانه به افغانستان فراهم کرده است.

ادامه خبر ...

استانبول فردا میزبان مذاکرات بین طالبان و پاکستان است

استانبول ترکیه
استانبول ترکیه

دومین دور گفت‌وگوها درباره توافق آتش‌بس میان طالبان و پاکستان، فردا در شهر استانبول برگزار می‌شود.

دو طرف در تاریخ ۱۸ اکتبر با میانجی‌گری قطر و ترکیه در شهر دوحه بر سر آتش‌بس به توافق رسیده بودند.

وزیر دفاع طالبان، که از جانب افغانستان توافق آتش‌بس را با وزیر دفاع پاکستان امضا کرده است، می‌گوید در نشست استانبول درباره راه‌های اجرای آتش‌بس و سازوکاری که بتواند نه‌تنها میان افغانستان و پاکستان بلکه در سراسر منطقه صلح و ثبات پایدار ایجاد کند، گفت‌وگو خواهد شد.

در توافق دوحه، دو طرف بر آتش‌بس فوری توافق کردند و پس از آن، درگیری‌های شدید در امتداد خط دیورند متوقف شد.

در آن توافق، طالبان همچنین تعهد کردند که از گروه‌های ضدپاکستانی حمایت نکنند.

ادامه خبر ...

مرگ ۱۴ مهاجر در پی غرق شدن قایق در سواحل ترکیه

قایق غرق شده در سواحل ترکیه
قایق غرق شده در سواحل ترکیه

دفتر والی موغلا در ترکیه اعلام کرد که دست‌کم ۱۴ مهاجر در پی واژگونی یک قایق بادی در نزدیکی سواحل گردشگری بودروم در دریای اژه جان باخته‌اند.

به گفته مقام‌های محلی، گارد ساحلی ترکیه بامداد جمعه عملیات نجات را آغاز کرد و تاکنون دو نفر از سرنشینان نجات یافته‌اند. یکی از بازماندگان گفته است قایق حامل ۱۸ نفر بوده و تنها ده دقیقه پس از ورود آب به درون آن، غرق شده است.

یکی از نجات‌یافتگان شهروند افغانستان است، اما هنوز درباره ملیت سایر افراد اطلاعاتی در دست نیست.

نیروهای امدادی در جست‌وجوی دو فرد مفقودشده هستند.

قایق‌های مهاجران معمولاً در مسیر کوتاه اما خطرناک میان سواحل ترکیه و جزایر یونان دچار حادثه می‌شوند. طبق آمار سازمان بین‌المللی مهاجرت، از آغاز سال جاری میلادی تاکنون حدود ۱۴۰۰ مهاجر در مسیرهای دریایی منتهی به اروپا جان خود را از دست داده‌اند.

ادامه خبر ...

تیم ملی والیبال افغانستان در مقابل ترکمنستان شکست خورد

تیم والیبال افغانستان
تیم والیبال افغانستان

در ادامه رقابت‌های قهرمانی والیبال زون مرکز آسیا، تیم ملی افغانستان امروز (جمعه) در سومین بازی خود برابر ترکمنستان قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر ۱ شکست خورد.

این تیم در چارچوب این رقابت‌ها روز یکشنبه به مصاف تیم نیپال خواهد رفت.

تیم ملی والیبال افغانستان که در دو دیدار گذشته یک پیروزی برابر مالدیف و یک شکست مقابل سریلانکا داشتند، حالا در تلاش‌اند تا در بازی بعدی عملکرد بهتری نشان دهند.

مسابقات قهرمانی زون مرکز آسیا به میزبانی بنگلادیش و با حضور شش تیم از جمله افغانستان، نیپال، ترکمنستان، سریلانکا، مالدیف و بنگلادیش برگزار شده است.

ادامه خبر ...

صدراعظم جدید جاپان وعده تقویت روابط با امریکا و رویکرد سخت‌گیرانه‌تر در برابر چین و مهاجرت را داد

سانائه تاکایچی
سانائه تاکایچی

سانائه تاکایچی، صدراعظم محافظه‌کار و نخستین زن در تاریخ جاپان که به این سمت رسیده است، در نخستین سخنرانی سیاست‌گذاری خود وعده داد روابط توکیو با واشنگتن را در همکاری با رئیس‌جمهور امریکا، دونالد ترمپ به «سطحی تازه» ارتقا دهد.

او با اشاره به افزایش نگرانی‌ها از فعالیت‌های نظامی چین، کوریایی شمالی و روسیه، اعلام کرد دو درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری به بودجه دفاعی اختصاص خواهد یافت.

تاکایچی همچنین از برنامه دولت برای کنترل مهاجرت و برخورد با تخلفات برخی اتباع خارجی خبر داد و گفت دولت همزمان با حفظ فاصله از بیگانه‌هراسی، اجرای قوانین را به‌طور جدی پیگیری خواهد کرد.

او در بخش اقتصادی نیز وعده داد فشار هزینه‌های زندگی بر خانواده‌ها را کاهش دهد، در حالی که تورم در ماه سپتامبر به ۲.۹ درصد رسیده است.

ادامه خبر ...

احمد ولی هوتک با شکست حریف روسی در بلاروس، کمربند قهرمانی را به‌دست آورد

احمد ولی هوتک
احمد ولی هوتک

احمد ولی هوتک، ورزشکار مبارزات آزاد در رقابت‌های سازمان WKTF در شهر مینسکِ بلاروس، کمربند قهرمانی را از آن خود کرد.

او در این دیدار در وزن ۷۰ کیلوگرام در برابر حریف روسی‌اش مبارزه کرد و توانست با اجرای حرکت «سبمیشن» پیروزی را به دست آورد.

این دوازدهمین برد احمد ولی هوتک در رقابت‌های حرفه‌ای رزمی به‌حساب می‌آید.

ادامه خبر ...

