کوریای جنوبی به دونالد ترمپ تاج طلایی اهدا کرد
مقامهای کوریای جنوبی برای رئیسجمهور امریکا یک نسخهٔ طلایی از تاج پادشاهان باستانی کوریا را اهدا کردند.
ترمپ روز چهارشنبه با همتای کوریاییاش، لی جائه میونگ، دیدار کرد.
این دیدار بخشی از سفر او به آسیا است که در آن انتظار میرود مذاکرات تجارتی با رئیسجمهور چین، شی جینپینگ، نیز انجام دهد.
در مراسمی که در شهر تاریخی گیونگجو برگزار شد، به ترمپ نسخهای از تاج پادشاهان سلسلۀ موسوم به شیلا اهدا شد.
شیلا خانوادۀ شاهی بود از سال ۵۷ قبل از میلاد تا ۹۳۵ میلادی بر شبهجزیرۀ کوریا حکومت میکرد.
دفتر ریاستجمهوری کوریای جنوبی در بیانیهای گفت: «این تاج نماد صلح، همزیستی و رفاه مشترک در شبهجزیره است.
ترمپ در پاسخ گفت: "این یک افتخار بزرگ است. همین حالا میخواهم تاج را بپوشم".
رئیسجمهور ایران پیشنهاد کمک برای حل اختلافات میان طالبان و پاکستان را ارائه کرد
مسعود پزشکیان در حاشیۀ نشست سازمان همکاری اقتصادی (ECO) با وزیر داخلۀ پاکستان، محسن نقوی، دیدار کرد و آمادگی تهران را برای همکاری در کاهش تنشها میان کابل و اسلامآباد اعلام نمود.
پزشکیان گفت کشورهای اسلامی باید برای کاهش منازعات متحدانه عمل کنند و در برابر تهدیدات مشترک «یکپارچگی خود را حفظ کنند»
او تأکید کرد که باید تلاشهایی برای جلوگیری از بحرانها در منطقه صورت گیرد.
این پیشنهاد در حالی صورت گرفت که گفتگوهای نمایندگان طالبان و دولت پاکستان در استانبول روز گذشته با بن بست مواجه شد.
محسن نقوی در دیدار با رئیسجمهور ایران گفت که مذاکرات اخیر در استانبول میان پاکستان و افغانستان «سازنده» بوده، اما تأکید کرد اختلافات باید از طریق گفتگوهای مسالمتآمیز حل شوند.
نقوی خاطرنشان ساخت که نباید تنشهای منطقهای بیشتر شود، زیرا دو کشور یکدیگر را به شکست مذاکرات متهم میکنند.
او به رئیسجمهور ایران گفت که «تروریزم» و «مهاجرت» از نگرانیهای مشترک ایران و پاکستان است و افزود که همکاری فعلی میان همسایگان نتایج مؤثری به دنبال خواهد داشت.
وزیر اعلای ایالت پنجاب دستور اقدام علیه مهاجران افغان را صادر کرد
مریم نواز، وزیر اعلای ایالت پنجاب پاکستان، تصمیم گرفته که علیه خارجیانِ بدون سند اقامت، بهویژه اتباع افغانستان، اقدامات قاطع انجام شود.
مریم نواز روز گذشته به مقامات ایالتی دستور داد تا فوراً علیه کسانی که خانهها، دکانها، کارخانهها، هوتلها یا تانک تیل را بهطور غیرقانونی به خارجیان اجاره میدهند، اقدام کنند.
او تأکید کرد که چنین فعالیتهایی باید "بهطور جدی نظارت و گزارشدهی" شوند.
کابینهٔ ایالتی پنجاب به ریاست مریم نواز نیز دستور داد که از طریق مساجد اعلانهایی برای شناسایی افغانهای بدون سند اقامت پخش شود.
حکومت پاکستان در این اواخر اخراج پناهجویان افغان را شدت بخشیده است.
امریکا و جا پان توافق کردند که وابستگی خود به چین را کاهش دهند
ایالات متحده و جاپان توافق کردند روابط اقتصادی خود را گسترش دهند و وابستگی به چین را در زمینهٔ مواد معدنی کمیاب کاهش دهند.
این توافق در جریان سفر دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا به توکیو صورت گرفت.
رییس جمهور ترمپ سرگرم سفری به جاپان است.
ترمپ امروز در دیدار با صدر اعظم جاپان، سانائیه تاکایچی، از او به عنوان نخستین صدر اعظم زن در کشورش، تمجید کرد.
زلزلۀ نیرومند شب گذشته در ترکیه تلفات نداشت
غرب ترکیه شب گذشته شاهد زلزلۀ به قدرت ۶.۱ درجۀ ریشتر و چندین پسلرزه بود.
بهگفتهٔ ادارهٔ مدیریت حوادث ترکیه، صبح امروز سهشنبه چند پس لرزۀ دیگر نیز ثبت شده که یکی شدت یکی از آنها ۴.۶ درجۀ ریشتر بود.
مرکز این پسلرزهها در ولسوالی سندیرگی، در ولایت بالیکِسیر، واقع در غرب ترکیه گزارش شده است.
علی یرلیکایا، وزیر داخله ترکیه، گفت که سه ساختمان خالی و یک دکان در زلزلۀ شام دوشنبه فرو ریختند.
این ساختمانهای رهایشی از ماه آگست به اینسو، پس از آسیب دیدن در زلزلۀ قبلی که یک تن در آن کشته شده بود، غیرقابل استفاده بودند.
ترکیه یکی از کشورهای بهشدت زلزلهخیز است؛ بهویژه شهر استانبول در معرض خطر جدی قرار دارد.
یوناما از بازداشت "خود سرانه" ده ها زن و دختر توسط طالبان در ماه جولای خبر داد
سازمان ملل متحد در گزارشی امروز گفت که در ماه جولای امسال، تنها در سه روز، حکومت طالبان ده ها زن و دختر را به اتهام رعایت نکردن حجاب "به طور خودسرانه" در کابل بازداشت کرده است.
در گزارشی که امروز یوناما نشر کرد وضعیت حقوق بشر در افغانستان از ماه جولای تا سپتمبر بررسی شده است.
در گزارش آمده است که بیش از ۶۰ زن و دختر از ۱۶ تا ۱۹ ماه جولای، بازداشت شده اند که "از چند ساعت تا یک شب" را در بازداشت طالبان سپری کرده اند.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) همچنان گفته است که اقارب مرد زنان بازداشت شده، برای رهایی آنان "مکلف شدند تا ضمانت کتبی امضا کنند".
این گزارش به اساس نظارت انجام شده توسط بخش حقوق بشر یوناما، تهییه شده است.
طالبان پس از برگشت به قدرت در سال 2021 میلادی، قوانین سختگیرانۀ را نافذ کردند، از جمله ممنوعیت کار زنان و ممنوعیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم.
هرچند حکومت طالبان ادعا دارد که به اساس قوانین شریعت اسلامی با زنان رفتار میکند، اما سازمانهای جهانی مدافع از حقوق بشر، از جمله ملل متحد، این اقدامات حکومت طالبان را "تبعیض سیستماتیک" علیه زنان خوانده اند.
زلینسکی: حاضریم در هرجا مذاکره کنیم، به جز در روسیه و بلاروس
رئیسجمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، گفت که کییف آماده است برای پایان دادن به جنگ، در هر جایی به جز روسیه و بلاروس در گفتوگوهای صلح شرکت کند، اما نیروهای اوکراینی «هیچ قدمی به عقب برنمیدارند» تا بخشی از خاک خود را به روسیه واگذار کنند.
زلنسکی در سخنانی که امروز سهشنبه منتشر شد، از قانونگذاران امریکایی خواست تا تحریمهای شدیدتری بر روسیه وضع کنند.
او افزود که اوکراین برای دو یا سه سال دیگر به تأمین مالی باثبات از سوی متحدان اروپایی خود نیاز خواهد داشت.
زلنسکی، از دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، خواست تا در دیدار این هفتهاش با شی جینپینگ، رهبر چین، بر او فشار وارد کند تا حمایت خود از روسیه را کاهش دهد.
زلنسکی در یک نشست خبری امروز به خبرنگاران گفت، فکر میکند این کار میتواند یکی از اقدامات قوی آقای ترمپ باشد.
ترمپ هفتهٔ گذشته دو شرکت بزرگ نفتی روسیه را تحریم کرد و از خریداران عمدهٔ صادرات انرژی روسیه — بهویژه چین و هند — خواسته است تا خریدهای خود را کاهش دهند؛ خریدهایی که به گفتهٔ واشنگتن و کییف، هزینههای تهاجم روسیه را تأمین میکند.
ترامپ با صدراعظم جدید جاپان دیدار کرد
رئیسجمهور امریکا، دونالد ترامپ، روز سهشنبه در نخستین دیدار خود با صدراعظم جدید جاپان، سانائه تاکایچی، گفت واشنگتن و توکیو در قویترین سطح متحد هستند.
ترامپ که در آغاز سفر آسیایی خود وارد توکیو شده، در دیدار با تاکایچی در اقامتگاه صدراعظم گفت افتخار میکند در نخستین روزهای کاری «یکی از بزرگترین صدراعظمان جاپان را ملاقات میکند.
تاکایچی نیز با تأکید بر پیوند دو کشور گفت میخواهد «عصر طلایی تازهای» در اتحاد جاپان و امریکا ایجاد کند.
این دیدار در حالی انجام میشود که ترامپ در تلاش است پیش از گفتوگو با شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، درباره توافق تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان، موضع واشنگتن را تقویت کند.
دو طرف انتظار میرود در توکیو بر مسائل امنیتی و تجاری تمرکز کنند، در حالی که جاپان بهدلیل تنش با چین، بودجه دفاعی خود را به دو درصد تولید ناخالص داخلی افزایش داده است.
شرکت نفت روسیه لوکاویل داراییهای خارجی خود را پس از تحریمهای امریکا میفروشد
شرکت نفتی روسی «لوکاویل» اعلام کرد در پی تحریمهای تازه امریکا بهدلیل جنگ اوکراین، داراییهای خارجی خود را خواهد فروخت.
تحریمها که شامل مسدود شدن داراییهای لوکاویل و روسنِفت در امریکا و ممنوعیت همکاری شرکتهای آمریکایی با آنهاست، بخشی از بسته تحریمی جدید دولت ترامپ علیه مسکو است.
واشنگتن هشدار داده است که در صورت ادامه جنگ اوکراین، تحریمهای بیشتری اعمال خواهد کرد و شرکتهای بینالمللی باید ظرف یک ماه روابط خود را با این نهادهای روسی قطع کنند.
اسرائیل: صلیب سرخ جسد یک گروگان دیگر را از غزه تحویل داد
دفتر صدراعظم اسرائیل اعلام کرد که کمیته بینالمللی صلیب سرخ جسد یکی دیگر از گروگانهای اسرائیلی را از غزه به اردوی این کشور تحویل داده است.
در بیانیه روز دوشنبه دفتر صدراعظم آمده است که در صورت تأیید هویت این جسد، شمار گروگانهای کشتهشده اسرائیلی در غزه به ۱۲ تن خواهد رسید.
گروه حماس که در حمله ماه اکتوبر ۲۰۲۳ حدود ۲۵۰ نفر را گروگان گرفته بود، میگوید به دلیل ویرانی گسترده در غزه بر اثر حملات اسرائیل، یافتن باقی گروگانها دشوار شده است.
اما سخنگوی اردوی اسرائیل روز یکشنبه گفت که حماس «میداند اجساد گروگانهای باقیمانده در کجا هستند».
حماس در فهرست تروریستی امریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد.