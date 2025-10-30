در نشست موسوم به «دوستان افغانستان» روی حمایت از مردم افغانستان بخصوص زنان و دختران تاکید شده است.

ماموریت کانادا در ملل متحد ناوقت سه‌شنبه، ۲۸ آکتوبر در شبکه ایکس نوشت که کانادا این نشست را با اشتراک ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان برگزار کرد.

در ادامه آمده است: «ما همچنان خواهان تداوم توجه به افغانستان هستیم و بر حمایت قاطع خود از مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران، تاکید می‌کنیم.»

گفته نشده است که این نشست چه وقت برگزار شده است.

در این نشست نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در ملل متحد نیز اشتراک کرده بود.

با حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان، بخش بزرگ کمک‌های جامعۀ جهانی با این کشور قطع و محدودیت‌های شدید بر آموزش، تحصیل، کار و آزادی گشت‌وگذار دختران و زنان وضع شده است.

با گذشت چهار سال از بازگشت طالبان به قدرت، به جز از روسیه تا هنوز هیچ کشور دیگر جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.

رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و ایجاد حکومت همه‌شمول از شرط‌های اساس جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان است.