بر اساس گزارش‌ها، هیئت پاکستانی دیروز چهارشنبه بدون توافق عازم پاکستان شده بود ولی به درخواست کشور میزبان (ترکیه) به استانبول برگشت.

پیش از این، منابع در وزارت خارجه حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته بودند که مذاکره کننده‌گان دو طرف به همکاری کشورهای سومی قطر و ترکیه نظریات‌شان را تبادله می‌کنند.

منابع طالبان روز پنج‌شنبه به رادیو آزادی افزودند که "موضوعات زیادی میان دو طرف توافق شده، برخی باقی مانده و امیدواری وجود دارد که امروز روی آن توافق شود".

تلویزیون ملی تحت کترول حکومت طالبان نیز روز پنجشنبه در صفحه اکس (تویتر سابق) خود نوشته که مذاکرات میان افغانستان و پاکستان در شهر استانبول ترکیه که به گفته این رسانه به دلیل خواست‌های غیر منطقی پاکستان به نتیجه نرسیده بود، از سر گرفته می‌شود.

برخی مقامات امنیتی پاکستان نیز به شماری از رسانه‌ها گفته اند که این مذاکرات به درخواست و تشویق کشور میزبان تمدید می‌شود.

این درحالی‌ست که مقام‌های پاکستانی روز چهارشنبه اعلام کردند که آتش‌بس میان افغانستان و پاکستان پس از شکست گفت‌وگوهای‌شان با هیئت حکومت طالبان در استانبول ترکیه، با خطر روبه‌رو است.

عطاالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان گفته است که "در مذاکرات هیچ راه حل عملی دریافت نشد".

پس از آن، اسیتفان دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در نیویارک از ناکامی این مذاکرات ابراز نگرانی کرد.

در همین حال، خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان بار دیگر به طالبان از انتقام شدید هشدار داده و آن‌ها را متهم کرده که "جنگ اقتصادی" را پیش می‌برند.

آصف روز چهارشنبه «۲۹ اکتوبر» در صفحه‌ی اکس (تویتر سابق) خود نوشت که "طالبان به منظور ماندن در قدرت و حفظ اقتصاد جنگی‌شان، افغانستان را به طرف یک جنگ دیگر می‌کشانند".

وزیر دفاع پاکستان طالبان را به "نابودی" تهدید کرده و گفت که آن‌ها "به کوه‌های توره بوره پس فرستاده خواهند شد".

حکومت طالبان تا کنون رسماً به این اظهارات واکنش نشان نداده‌اند.

هدف از گفت‌وگوهای جاری میان طالبان افغانستان و پاکستان در استانبول که اکنون در پنجمین روز خود قرار دارد، تحکیم آتش‌بس شکننده‌ی بود که به تاریخ ۱۹ اکتوبر در دوحه پایتخت قطر به دست آمد.

این مذاکرات پس از آن صورت می‌گیرد که وزارت دفاع طالبان به تاریخ ۱۱ اکتوبر با نشر اعلامیه‌‌ی گفته بود که پاکستان با حمله به کابل حریم هوایی افغانستان را نقض کرده و بر غیر نظامیان در پکتیکا حملات هوایی انجام داده‌است.

پس از آن، درگیری‌های سنگین وقفه‌ای در امتداد خط دیورند بین دو طرف رخ داد که طالبان آن را حملات انتقام‌جویانه خواندند و هر دو طرف ادعای رساندن تلفات سنگین به یک دیگر شان را کردند.

گزارش‌های هم به نشر رسیده که در این درگیری‌ها به ده‌ها غیر نظامی نیز تلفات وارد شده‌است.