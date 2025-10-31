جهان
در حملات تازهٔ اسرائیل در جنوب لبنان، یک نفر کشته شد
به گزارش خبرگزاری فرانسپرس، نیروهای اسرائیلی شام پنجشنبه ساختمان شاروالی شهر بلیدا در جنوب لبنان را هدف قرار دادند که در نتیجهٔ آن یکی از کارمندان، ابراهیم سلامه، کشته شد.
شاروال بلیدا گفت آقای سلامه هنگام انجام وظیفه جان باخته و نیروهای اسرائیلی صبح روز جمعه از محل عقبنشینی کردهاند.
اردوی اسرائیل اعلام کرده که این عملیات علیه «زیرساختهای گروه حزبالله» انجام شده است.
امریکا، گروه حزب الله تحت حمایت ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسد و اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه قرار داده است اما نه حزب سیاسی اشرا.
قاضی آلمانی حکم انتقال مرد افغان متهم به قتل به مرکز رواندرمانی را داد
یک قاضی در آلمان حکم داده که مرد افغان متهم به قتل دو نفر، از جمله یک کودک خردسال، به مرکز درمان بیماران روانی منتقل شود.
این رویداد که حدود نه ماه پیش رخ داده، مردم آلمان را شوکه کرده بود.
به گفتهٔ سارنوالان، این فرد که مطابق قوانین حریم خصوصی آلمان تنها با نام «انعامالله» معرفی شده، در ماه جنوری سال جاری در شهر آشافنبورگ در ایالت بایرن غربی، یک مرد و یک کودک دو ساله را به قتل رسانده بود.
ریچارد بنت: برابری جنسیتی در حکومت طالبان با شدیدترین و نظاممندترین حمله مواجه است
گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان هشدار داده است که افغانستان تحت حکومت طالبان «شدیدترین و نظاممندترین حمله به برابری جنسیتی در دوران ما» را تجربه میکند.
ریچارد بنت روز پنجشنبه ۹ عقرب در ارایه گزارش خود به مجمع عمومی گفته است که محدودیتها بر زنان، ناپدیدسازیها، فشار بر رسانهها و جامعهٔ مدنی، و قطع کمکهای بشری، وضعیت انسانی را بحرانیتر ساخته است.
او محدودیت طالبان بر کارمندان زن سازمانهای امدادی و زنان کارمند سازمان ملل را «بیسابقه و غیرقابلقبول» خوانده است.
بنت هشدار داده که ادامهٔ این وضعیت میتواند پیامدهای فرامرزی داشته باشد و خواستار توجه و حمایت دوامدار جامعهٔ جهانی شد. او تأکید کرده که افغانستان «قضیهٔ از دست رفته» نیست و چشمپوشی از آن خیانت به مردم و تهدیدی برای نظام بینالمللی است.
طالبان پس از برگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱میلادی، قوانین سختگیرانۀ را نافذ کردند، از جمله ممنوعیت کار زنان و ممنوعیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم.
هرچند حکومت طالبان ادعا دارد که به اساس قوانین شریعت اسلامی با زنان رفتار میکند، اما سازمانهای جهانی مدافع از حقوق بشر، از جمله ملل متحد بار ها این اقدامات حکومت طالبان را "تبعیض سیستماتیک" علیه زنان خوانده اند.
طوفان قدرتمند «ملیسا» در جماییکا دستکم ۱۹ نفر را کشته است
طوفان قدرتمند «ملیسا» در جماییکا دستکم ۱۹ نفر را کشته است.
این نخستین آمار رسمی قربانیان است که روز پنجشنبه توسط وزیر اطلاعات، دانا موریس دیکسون اعلام شد.
با احتساب ۳۰ قربانی در هائیتی و یک کشته در جمهوری دومینیکن، شمار جانباختگان در منطقه به حداقل ۵۰ نفر رسیده و احتمال افزایش این رقم وجود دارد.
ملیسا که روز سهشنبه بهعنوان طوفان درجه ۵ وارد جاماییکا شده بود، خانهها و ساختمانهای زیادی را تخریب کرده و دولت این کشور وضعیت فوقالعاده اعلام کرده است.
این طوفان اکنون پس از حرکت به آبهای آزاد دوباره تقویت شده و به درجه ۲ رسیده و به سوی برمودا در اقیانوس اطلس شمالی پیش میرود.
اسرائیل بقایای دو گروگان را شناسایی کرد
اسرائیل میگوید بقایای دو گروگان به نامهای امیرام کوپر و سحر بروخ را که روز پنجشنبه توسط حماس تحویل داده شد، شناسایی کرده است.
سحر بروخ ۲۵ ساله دو ماه پس از ربوده شدن در یک عملیات ناموفق نجات کشته شد، و امیرام کوپر، ۸۴ ساله در اسارت جان باخته بود.
تاکنون بقایای ۱۷ گروگان از مجموع ۲۸ قربانی وعدهدادهشده از سوی حماس به اسرائیل تحویل داده شده است.
این در حالی است که پس از حملهای که به کشتهشدن یک سرباز اسرائیلی انجامید، اردوی اسرائیل شب چهارشنبه غزه را هدف موجی از حملات قرار داد. مقامات غزه میگویند بیش از ۱۰۰ نفر، از جمله دهها کودک، کشته شدهاند. اسرائیل میگوید آتشبس دوباره برقرار شده، اما حماس هشدار داده است که ادامه حملات روند یافتن و تحویل اجساد را با مشکل روبهرو میکند.
امریکا به هند برای بهرهبرداری از بندر چابهار معافیت ششماهه از تحریمها را داد
هند روز پنجشنبه اعلام کرد که ایالات متحده معافیت شش ماهه از تحریمها برای بهرهبرداری از بندر چابهار به دهلی نو داده است.
این امر تلاش هند را برای افزایش تجارت با افغانستان و کشورهای آسیای میانه با دور زدن رقیب خود پاکستان تقویت میکند.
راندهیر جایسوال، سخنگوی وزارت خارجه هند، در یک نشست خبری هفتگی این خبر را تایید کرده است.
او همچنین گفت که مذاکرات هند با دولت ترمپ در مورد یک توافق تجاری دوجانبه ادامه دارد.
یک مقام هندی که نخواست نامش فاش شود، گفت که معافیت ایالات متحده از روز چهارشنبه اجرایی شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، سفارت ایالات متحده در دهلی نو بلافاصله به درخواست برای اظهار نظر در این زمینه پاسخ نداد.
هند پارسال قراردادی ۱۰ ساله با ایران برای توسعه و بهرهبرداری از بندر چابهار امضا کرد و در ماه جاری با بازگشایی سفارت خود در کابل که پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال ۲۰۲۱ تعطیل شده بود، روابطش را با افغانستان گسترش داد.
بندر چابهار در جنوب شرقی ایران قرار دارد و در ابتدا برنامهریزی شده بود که با اتصال ریلی به افغانستان برای تقویت اقتصاد این کشورِ محصور در خشکی، وابستگی آن به بندر کراچی پاکستان کاهش یابد.
یک محکمه در جرمنی مسئولیت کیفری مهاجم افغان را به دلیل «مشکلات روانی» رد کرد
یک مرد افغان که اوایل امسال در یک پارک در جرمنی به گروهی از کودکان حمله کرده و باعث مرگ دو نفر شد، پس از حکم امروز محکمه، در یک مرکز رواندرمانی نگهداری خواهد شد؛ زیرا دادگاه تشخیص داده است که او به دلیل مشکلات روانی، مسئولیت جزایی ندارد.
این رویداد، در جریان کمپاین های انتخاباتی برای انتخابات پارلمانی، در ماه جنوری در شهر جنوبی آشافنبورگ رخ داد و بحثهای گستردهای را دربارهٔ سیاستهای مهاجرتی در آلمان برانگیخت.
متهم، یک پناهجوی ۲۸ ساله افغان، گفته میشود که بهطور عمدی در تاریخ ۲۲ جنوری با یک چاقوی به گروهی از کودکان در پارک حمله کرده است.
در نتیجهٔ این حمله، یک پسر دو سالهٔ مراکشیتبار به گونهٔ مرگبار زخمی شد و یک مرد ۴۱ سالهٔ آلمانی که برای کمک شتافته بود نیز جان باخت.
اردوی پاکستان ادعا کرده است که یکی از فرماندهان مهم «تحریک طالبان پاکستان» را کشته است.
بخش مطبوعاتی اردو پاکستان امروز در بیانیهای گفت که قاری امجد یکی از فرماهان طالبان پاکستانی در منطقهٔ باجور کشته شده است.
این بیانیه میافزاید که قاری امجد و سه جنگجوی دیگر هنگام ورود به خاک پاکستان از داخل افغانستان، هدف قرار گرفتهاند.
طبق اعلام اردوی قاری امجد معاون نورولی محسود، رهبر تحریک طالبان پاکستان (TTP) و عضو شورای رهبری این گروه بود. در بیانیه آمده است که او در چندین حملهٔ مسلحانه دست داشته است.
پاکستان ادعا میکند که رهبران طالبان پاکستانی در داخل افغانستان فعالیت دارند، اما طالبان بارها این ادعا را رد کردهاند.
چین انتقال تیکتاک به امریکا را تأیید کرد
وزارت خزانهداری ایالات متحده گفت که چین توافقنامهٔ انتقال اپلیکیشن «تیکتاک» به امریکا را تأیید کرده است.
به گزارش رویترز، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری امریکا، امروز پنجشنبه گفته است که انتظار دارد این روند در هفتهها و ماههای آینده پیش برود، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
او در گفتوگو با شبکهٔ فاکس بیزنس پس از دیدار رئیسجمهور دونالد ترمپ با رئیسجمهور چین شی جینپینگ گفت که توافقنامهٔ تیکتاک در جریان سفر مقامهای امریکایی به کوالالامپور، پایتخت مالیزیا نهایی شد.
وزارت تجارت چین نیز صبح پنجشنبه در بیانیهای گفت که چین موضوعات مرتبط با تیکتاک را با ایالات متحده بهگونهٔ مناسب رسیدگی خواهد کرد.
واشنگتن تاکید دارد که تیک تاک، برای فعالیت در امریکا باید به حیث یک شرکت امریکایی راجستر شود.
یک شهروند افغانستان، به اتهام قتل، امروز در محکمۀ در لندن حاضر شد
داوود صافی، ۲۲ ساله متهم است که یک شخص ۴۹ ساله به نام وین برادهِرست را روز دوشنبه، ۲۷ اکتوبر، با ضرب چاقو به قتل رسانده است.
او همچنان به اتهام تلاش برای قتل دو نفر دیگر، از جمله یک پسر ۱۴ ساله، محاکمه میشود.
به گفتهٔ پولیس، مرد ۴۵ سالهای که در این رویداد زخمی شده است، هنوز در شفاخانه بستریست، اما پسر نوجوانی که مورد حمله قرار گرفت، از شفاخانه مرخص شده است.
دولت بریتانیا تأیید کرده است که مظنون در سال ۲۰۲۰ در یک لاری وارد این کشور شد و در سال ۲۰۲۲ پناهندگی گرفته و اجازهٔ اقامت قانونی دریافت کرده بود.
پولیس از آغاز تحقیق، احتمال تروریستی بودن قضیه را رد کرده و گفته است که داوود، که در همان محل حادثه زندگی میکرد، دو قربانی زخمی را میشناخت اما فرد کشتهشده را نه.
قرار است داوود در ۴۸ ساعت آینده در «محکمهٔ مرکزی جزایی لندن» دوباره حاضر شود.