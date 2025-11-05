پولیس جرمنی امروز بر هفت ساختمان در هامبورگ، جاییکه انجمن اسلامی"تعامل مسلمان" مستقر بود، حمله کرده

با اعلام این ممنوعیت، پولیس جرمنی امروز بر هفت ساختمان در شهر بندری شمالی هامبورگ، جاییکه انجمن اسلامی"تعامل مسلمان" مستقر بود، حمله کرده است.

بر اساس خبر گزاری فرانسپرس، الکساندر دوبریندت وزیر امور داخلۀ گفته که به سازمان های مانند "تعامل مسلمان اجازه داده نخواهد شد، تا جامعه آزاد جرمنی را با نفرت خود تضعیف کنند و از داخل بر این کشور، حمله کنند.

انجمن اسلامی"تعامل مسلمان" در ماه اپریل 2024 میلادی که در جریان تظاهرات، حدود 1200 تن در شهر هامبورگ، پالیسی های گویا اسلام هراسی در جرمنی را محکوم کردند، مورد انتقاد قرار گرفت.

شعار های حمل شده در این تجمع، شامل بنر های بود که در آن نوشته شده بود "خلافت راه حل است" و این شعار ها که در سراسر جرمنی در سرخط خبرها قرار گرفت، باعث بحث های داغ در سطح ملی شد.

به گفته وزارت امور داخله جرمنی، انجمن اسلامی"تعامل مسلمان" که متهم به رد حقوق زنان و ترویج نفرت از اسرائیل نیز است، اکنون منحل و دارایی‌های آن نیز مصادره خواهد شد.

مقامات شهر هامبورگ گفته اند که این انجمن که در سال ۲۰۲۰ میلادی تأسیس شده و بیشتر بطور آنلاین فعالیت داشت.

انجمن"تعامل مسلمان در سال ۲۰۲۰ میلادی تأسیس شده

اندی گروت، وزیر داخله ایالتی هامبورگ، از حزب سوسیال دموکرات های چپ میانه (SPD) از این ممنوعیت استقبال کرده، گفته که مقامات"یک گروه خطرناک و بسیار فعال اسلام گرا را از بین برده اند".

پولیس جرمنی امروز همچنین برخی از ساختمان ها را در برلین و ایالت غربی هسن نیز به حیث بخشی از تحقیقات در مورد دو گروه دیگر، به نام های "نسل اسلام" و "واقعیت اسلام" تلاشی کرده است.

جرمنی قبل از این نیز شماری از سازمان‌های مسلمانان، مانند سازمان غیردولتی انصار را که در سال ۲۰۲۱ متهم به تمویل تروریزم اسلام‌گرایان، تحت پوشش کارهای خیریه بود، ممنوع اعلام کرده است.