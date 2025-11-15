سفر هیأت بلندپایه تاجیکستان به کابل

حکومت طالبان و ازبکستان یک موافقتنامه را امضا نمودند که طبق آن محصولات زراعتی افغانستان از طریق میدان های هوای ازبکستان به کشورهای دیگر صادر می گردد.

حاجی زید سخنگوی والی حکومت طالبان در ولایت بلخ روز پنجشنبه در صفحه ایکس نوشت که به اساس تفاهمنامه امضا شده با ازبکستان میوه و سبزیجات افغانستان از راه میدانهای هوائی ازبکستان به بازار های دیگر کشورهای آسیای میانه، آسیای جنوبی و اروپائی صادر میشود.

از تقریبا یک ماه به این سو پاکستان راه های مواصلاتی خودرا با افغانستان بسته که در نتیجه آن به تجار افغان زیان بزرگ وارد شده است. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان روز چهارشنبه در جریان صحبت در یک گردهمائی در کابل از تجار افغان خواست که راه های بدیل تجارتی را بر عوض پاکستان جستجو نمایند.

یک تعداد تاجران افغان به رادیو آزادی گفته اند، این شاید برای آنها آسان نباشد که به زودی راه بدیلی را بر عوض راه های پاکستان برای خود پیدا کنند زیرا پاکستان بازار بزرگ و نزدیک برای میوه و سبزیجات افغانستان میباشد.