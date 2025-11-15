افغانستان
سفر هیأت بلندپایه تاجیکستان به کابل
یک هیأت بلندپایه از تاجیکستان وارد کابل شده است.
به گزارش خبرگزاری باختر که تحت کنترل طالبان فعالیت میکند، این هیأت شامل مقامهایی از وزارت خارجه نهادهای امنیتی و چند ادارهٔ مهم دیگر تاجیکستان است.
باختر نوشته هدف سفر این هیأت گفتوگو دربارهٔ گسترش همکاریهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی میان دو طرف است.
قرار است اعضای هیأت در دیدار با مقامهای طالبان، روی پروژههای مشترک، تعاملات منطقهای و مسیرهای تازه همکاری بحث کنند.
تاجیکستان تاکنون روابط نزدیکی با طالبان نداشته؛ با این حال پیش از این والی بلخ حکومت طالبان نیز سفری به تاجکستان داشته است.
یوسف جهانگیر برنده مدال طلا رقابتهای همبستگی اسلامی شد
محمد یوسف جهانگیر ورزشکار افغان در رقابتهای «همبستگی اسلامی» در بخش مویتای مدال طلای این مسابقات را به دست آورد.
جهانگیر در وزن بیش از هفتاد کیلوگرم، رقیب ترک خود «محمت علی مرج» را شکست داد.
رقابت آنها دیشب در ریاض و در چارچوب مسابقات همبستگی اسلامی برگزار شد.
جهانگیر نخستین ورزشکار افغانستان است که مدال طلای این مسابقات را کسب میکند.
مسابقات همبستگی اسلامی سال ۲۰۲۵ میان حدود ۵۷ کشور از چهارم نومبر آغاز شده و تا بیستویکم این ماه ادامه دارد.
افغانستان تنها همین یک مدال طلا را به دست آورده و در ردهٔ بیستم قرار دارد.
ترکیه ۱۰۵ مدال کسب کرده که تنها ۵۸ تای آن طلا است و در جایگاه نخست قرار دارد.
افغانستان برای این مسابقات در رشتههای بوکس، تکواندو، والیبال، جودو و چند بخش دیگر نیز حدود ۶۹ ورزشکار اعزام کرده که تاکنون نتیجهٔ قابل توجهی نگرفتهاند.
داکتران بدون سرحد میگوید، مراجعۀ زنان به شفاخانههای آن در هرات کاهش یافته است
سازمان داکتران بدون سرحد میگوید که پس از اجباری حجاب زنان، تعداد مراجعه زنان به شفاخانههای این نهاد در هرات کاهش یافته است.
چند تن از بانوان باشندۀ هرات نیز به رادیو آزادی گفته اند که حدود ده روز می شود که ادارۀ امر به معروف و نهی از منکر طالبان به زنان و دختران هدایت داده که بدون پوشیدن چادری از خانه بیرون نشوند.
داکتران بدون سرحد روز جمعه(۱۴ نوامبر) در اعلامیهای در ویبسایت خود گفته که این اعلام ناگهانی طالبان، یک محدودیت دیگر بر مشارکت زنان در زندگی روزمره می افزاید.
در اعلامیه همچنین گفته شده که این تصمیم موانعی را بیشتر افزایش میدهد که دسترسی زنان به خدمات اساسی صحی را محدود کرده و از پنجم تا هفتم نوامبر میزان مراجعه زنان به شفاخانههای این نهاد ۲۸ درصد کاهش یافته است.
طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ میلادی تقریباً در تمام امور زندگی زنان و دختران افغان، از آموزش تا رفت و آمد روزمره، محدودیت هایی شدید را وضع کرده اند.
حکومت طالبان می گوید، تمرکز خود را بر بندر چابهار ایران افزایش داده است
مقامات حکومت طالبان می گویند که آنها تمرکز خود را بر بندر چابهار ایران افزایش داده اند، تا موانع تجارتی با پاکستان را از بین ببرند.
عبدالسلام جواد آخندزاده، سخنگوی وزارت تجارت حکومت طالبان روز جمعه(۱۴ نوامبر) گفت که تجارت با ایران در شش ماه گذشته به ۱.۶ میلیارد دالر رسیده، در حالی که حجم تجارت با پاکستان در این مدت ۱.۱ میلیارد دالر بوده است.
آقای آخندزاده گفته که گمرک ایران با تج هیزات مدرن مجهز شده و ۳۰ درصد تخفیف در تعرفه بنادر و ۷۵ درصد تخفیف در حفاظت محموله برای کالاهای تجار افغان در نظر گرفته است.
ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رییس الوزرای حکومت طالبان روز چهارشنبه در سخنرانی در یک گردهمایی در کابل از تجار افغان خواست که به جای پاکستان، راه های بدیل ترانزیت را جستجو کنند.
حکومت پاکستان چهار تن را به ارتباط حملۀ اخیر در اسلامآباد، دستگیر کرد
حکومت پاکستان میگوید، چهار عضو گروهی را دستگیر کرده که در حملۀ اخیر در اسلامآباد دست داشتند.
در حمله روز سهشنبه در خارج از یک محکمه در اسلامآباد که شاخهای از تحریک طالبان پاکستان (TTP) مسئولیت آن را بر عهده گرفت، ۱۲ تن کشته و ۲۷ تن دیگر زخمی شدند.
حکومت پاکستان امروز(14 نوامبر) در اعلامیهای گفت که این گروه در توقیف قرار دارند، اما محل دستگیری آنها را اعلام نکرده است.
در اعلامیه، فرد مهاجم قاری عثمان عارف، باشندۀ ولایت ننگرهار، معرفی و گفته شده که این گروه در جریان حمله، از رهبران شان در افغانستان به طور سیستماتیک راهنمایی دریافت میکرد.
در این اعلامیه گفته شده که تحقیقات در مورد این حمله ادامه دارد و انتظار میرود جزئیات بیشتر بعداً افشا و افراد بیشتری دستگیر شوند.
حکومت طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است.
اقدامات پولیس پاکستان برضد مهاجرین افغان تشدید یافته است
پس از حملات اخیر در برخی مناطق پاکستان و اتهامات مقامات این کشور که افغانها را مقصر دانسته اند، اقدامات برضد مهاجرین افغان در پاکستان تشدید یافته است.
پولیس در ایالت پنجاب پاکستان، برای دریافت اطلاعات در مورد مهاجرین افغان جایزه تعیین کرده و بر اساس گزارش تلویزیون پاکستان"نیوز 24"، هر کسی که در مورد مهاجرین فاقد اسناد اطلاع بدهد، 10 هزار روپیه پاکستانی پاداش دریافت خواهد کرد.
حکومت ایالتی پنجاب پاکستان، تا هنوز در مورد این گزارش، رسماً چیزی نگفته است.
شماری از پناهجویان افغان در پاکستان میگویند که پولیس به مالکان خانه ها در اسلام آباد هشدار داده که پناهجویان و مهاجرین فاقد اسناد را از خانههایشان بیرون کنند.
این اقدامات بعد از آن صورت می گیرد که در حملۀ روز سهشنبه در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان ۱۲ تن کشته و ۲۷ تن دیگر زخمی شدند.
افزایش پرچاوی برق در کابل
با فرارسیدن زمستان پرچاوی های برق در شهر کابل بیشتر شده و مردم شکایت دارند که مسوءلین باید این مشکل را حل کنند.
در بعضی مناطق شهر کابل در ۲۴ ساعت صرف دو ساعت و در بعضی ساحات پنج ساعت برق است.
مقامات شرکت بریشنا می گویند نیازمندی برق شهر کابل بین ۶۵۰ تا ۷۰۰ میگاوات برق است و آنها بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ میگاوات برق دارند.
هرچند محمد صادق حق پرست سخنگوی شرکت بریشنا در صحبت با رسانه های داخلی از باشنده گان کابل خواسته که حوصله داشته باشند ، اما باشنده گان شهر می گویند تجربه سالهای گذشته ثابت ساخته است که با فرارسیدن زمستان پرچاوی ها بیشتر میشود.
موافقه طالبان با ازبکستان در رابطه با صادرات
حکومت طالبان و ازبکستان یک موافقتنامه را امضا نمودند که طبق آن محصولات زراعتی افغانستان از طریق میدان های هوای ازبکستان به کشورهای دیگر صادر می گردد.
حاجی زید سخنگوی والی حکومت طالبان در ولایت بلخ روز پنجشنبه در صفحه ایکس نوشت که به اساس تفاهمنامه امضا شده با ازبکستان میوه و سبزیجات افغانستان از راه میدانهای هوائی ازبکستان به بازار های دیگر کشورهای آسیای میانه، آسیای جنوبی و اروپائی صادر میشود.
از تقریبا یک ماه به این سو پاکستان راه های مواصلاتی خودرا با افغانستان بسته که در نتیجه آن به تجار افغان زیان بزرگ وارد شده است. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان روز چهارشنبه در جریان صحبت در یک گردهمائی در کابل از تجار افغان خواست که راه های بدیل تجارتی را بر عوض پاکستان جستجو نمایند.
یک تعداد تاجران افغان به رادیو آزادی گفته اند، این شاید برای آنها آسان نباشد که به زودی راه بدیلی را بر عوض راه های پاکستان برای خود پیدا کنند زیرا پاکستان بازار بزرگ و نزدیک برای میوه و سبزیجات افغانستان میباشد.
متقی: اختلافات با پاکستان باید از طریق مذاکره حل شود
وزیر خارجه حکومت طالبان برای حل اختلافات با پاکستان بر مذاکرات تاکید نمود.
امیر خان متقی روز گذشته در ملاقات با معاون سازمان همکاری اسلامی و نماینده خاص این سازمان برای افغانستان طارق علی بخیت صلاح در وزارت خارجه در کابل در این مورد سخن گفت .
از سوی دیگر طارق بخیت از آتش بس بین افغانستان و پاکستان استقبال کرده و گفت که چنین اختلافات بین دو کشور مسلمان همجوار باید از طریق مذاکره حل شود.
روابط بین پاکستان و افغانستان در اواخر بعد از آن متشنج شد که ماه گذشته طیاره ها پاکستانی بر کابل حمله کردند و در جواب آن طالبان در امتداد خط دیورند بر پوسته های نظامی پاکستان هجوم بردند.
بعد از این برخوردها به میانجیگری قطر و ترکیه مذاکرات صلح در دوحه و استانبول برگذار شد که راه را برای آتش بس باز نمود ، اما روابط بین دو کشور هنوز هم وخیم است و راه های رفت آمد بین آنها مسدود میباشد.
وزیر دفاع پاکستان میگوید که کشورش آمادۀ جنگ در دو جبهه با افغانستان و هند است
خواجه آصف این اظهارات را امروز در یک نشست خبری در اسلام آباد بیان کرد.
پیش از این محسن نقوی، وزیر داخلۀ پاکستان به پارلمان این کشور گفت که دو حمله انتحاری در این کشور در این هفته توسط افغانها انجام شده است.
در یکی از این حملات روز سهشنبه در اسلام آباد ۱۲ نفر کشته و ۲۷ نفر دیگر زخمی شدند. به گفتۀ مقامات پاکستانی، انفجار دیگری روز دوشنبه در نزدیکی دروازۀ یک مکتب نظامی در وزیرستان جنوبی رخ داد که منجر به کشته شدن سه نفر شد.
وزیر دفاع پاکستان همچنین کابل را به تأمین مالی تروریسم و هند را به حمایت از آن برای جلوگیری از صلح در پاکستان متهم کرد.
پاکستان پیش از این ادعاهای مشابهی را مطرح کرده بود که کابل و دهلی نو آن را رد کردهاند.