سه شنبه ۲۷ عقرب ۱۴۰۴ کابل ۱۱:۰۵

افغانستان

بسته بودن راه ها بین پاکستان و افغانستان   ۳۰۰ میلیون دالر به تجار دو کشور  ضرر رسانده

لاری های متوقف شده تجار در گذرگاه های افغانستان و پاکستان
لاری های متوقف شده تجار در گذرگاه های افغانستان و پاکستان

اتاق تجارت و صنعت مشترک افغانستان و پاکستان از حکومت پاکستان خواسته که به زودترین فرصت راه ها را برای انتقال اموال تجارتی باز کند.

این اتاق شب گذشته در یک اعلامیه گفته که هزاران لاری اموال در بنادر و سرای ها متوقف اند که روزانه حد اقل بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ دالر مالیه و مصارف دیگر می پردازند.

در اعلامیه همچنان گفته شده که بسته شدن راه ها و رکود تجارتی برای پاکستان هم زیان بزرگ وارد کرده .

از ۱۲ اکتوبر به این سو که بین قوای سرحدی پاکستان و طالبان در امتداد خط دیورند برخورد صورت گرفت تمام راه های مواصلاتی بین دو کشور بشمول تورخم و سپین بولدک مسدود شدند.

وزیر تجارت حکومت طالبان گفته که در حدود۱۲ هزار کانتینر اموال تجارتی تجار افغان هم اکنون در بندر کراچی و دیگر بنادر پاکستان متوقف میباشند.

نظر به گزارشها دست کم ۳۰۰ میلیون دالر به تجار دو کشور ضرر رسیده است.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

سازمان حال‌وش: نیروهای ایران ۷ پناهجوی افغان را کشتند

مرز ایران
مرز ایران

یک سازمان ناظر بر حقوق بشر در ایران موسوم به «حال‌وش» گزارش داده که نیروهای ایران دستکم ۷ پناهجوی افغان را کشتند و چند افغان دیگر را زخمی کردند.

این سازمان روز گذشته در اعلامیه‌ای نوشت که این رویداد روز جمعه در منطقهٔ سراوان در ایالت سیستان‌ و بلوچستان رخ داده است.

در بیانیه آمده است که نظامیان ایران با شلیک سلاح‌های سبک و سنگین این افغان‌ها را هدف قرار داده‌اند.

مقامات ایران به گونۀ فوری در این مورد تبصره نکرده‌اند.

حال‌وش افزوده که ده‌ها افغان دیگر پس از بازداشت و انتقال یافتن به کمپ‌های اخراج در زاهدان، ظاهراً روز شنبه به افغانستان بازگردانده شده‌اند.

این سازمان برخی ویدیوهای تکان‌دهنده را نیز در صفحهٔ اینستاگرام خود منتشر کرده که در آن اجساد و خون‌ریزی دیده می‌شود، اما رادیو آزادی نمی‌تواند به‌گونهٔ مستقل صحت آن را تایید کند.

به‌ اساس گزارش‌ها، نیروهای ایران پیش از این نیز ده‌ها پناهجوی افغان را کشته یا زخمی کرده‌اند. اما آن‌ها این گزارش‌ها را بی‌اساس خوانده‌اند.

سراوان با پاکستان مرز مشترک دارد و به چند نقطهٔ مرزی افغانستان نیز نزدیک است.

سراوان یکی از مسیرهای اصلی ورود پناه‌جویان افغان به ایران محسوب می‌شود.

ادامه خبر ...

تیم الف کریکت افغانستان امروز با بنگله دیش بازی می کند

آرشیف
آرشیف

قرار است، تیم الف کریکت افغانستان در دومین بازی بیست اووره در جام آسیایی جوانان، امروز به مصاف تیم بنگله دیش برود.

این بازی ساعت هفت شام امروز دوشنبه (۲۶عقرب) به وقت کابل در شهر دوحۀ پایتخت قطر آغاز می شود.

بازیکنان افغان در نخستین دیدار خود در این جام روز شنبه تیم الف کریکت سریلانکا را با تفاوت سه ویکت شکست دادند.

تیم الف کریکت افغانستان با از دادن هفت بازیکن اش توانست که در آخرین اوور، ۱۷۱ دوش هدف تعیین شده را تکمیل کند.

ادامه خبر ...

آغاز امتحان سالانۀ دانش‌آموزان صنوف اول تا سوم مکاتب در افغانستان

براساس اعلام وزارت معارف حکومت طالبان ، آزمون سالانۀ دانش‌آموزان صنف‌های اول تا سوم مکتب‌های دولتی و خصوصی در مناطق سردسیر افغانستان از امروز یکشنبه (۲۵ عقرب) تا آخر این ماه اخذ می شود.

منصوراحمد حمزه، سخن‌گوی این وزارت در پیام ویدیویی روز شنبه گفت که امتحان سالانۀ دانش‌آموزان صنوف چهارم تا دوازدهم در اول قوس آغاز می شود و تا پانزدۀ قوس ادامه می یابد.

این در حالی است که بیش از چهارسال می شود که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان بنابر دستور طالبان اجازه ندارند به مکتب بروند.

طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در تابستان سال ۱۴۰۰ ، مکتب ها را به روی آنها مسدود کردند.

طالبان همچنان زنان و دختران را از رفتن به پوهنتون منع کرده اند.

ادامه خبر ...

رویداد ترافیکی در لغمان شش کشته و سه زخمی برجای گذاشت

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

یک مقام امنیتی طالبان در لغمان می گوید که شش تن در رویداد ترافیکی در این ولایت جان باختند.

خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از یونس یوسفزی، سخنگوی قوماندانی امنیۀ این گروه در لغمان در شبکۀ ایکس نوشته است که یک موتر صبح امروز یکشنبه (۲۵ عقرب) در ولسوالی قرغه ای در شاهراه کابل – جلال‌آباد از سرک منحرف و واژگون شد.

به گفتۀ او در این حادثه شش تن به شمول یک زن و یک کودک جان باختند و سه تن دیگر زخمی شدند.

علت رویداد بی احتیاطی راننده خوانده شده است.

ادامه خبر ...

سفر هیأت بلندپایه تاجیکستان به کابل

پرچم تاجکستان
پرچم تاجکستان

یک هیأت بلندپایه از تاجیکستان وارد کابل شده است.

به گزارش خبرگزاری باختر که تحت کنترل طالبان فعالیت می‌کند، این هیأت شامل مقام‌هایی از وزارت خارجه نهادهای امنیتی و چند ادارهٔ مهم دیگر تاجیکستان است.

باختر نوشته هدف سفر این هیأت گفت‌وگو دربارهٔ گسترش همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی میان دو طرف است.

قرار است اعضای هیأت در دیدار با مقام‌های طالبان، روی پروژه‌های مشترک، تعاملات منطقه‌ای و مسیرهای تازه همکاری بحث کنند.

تاجیکستان تاکنون روابط نزدیکی با طالبان نداشته؛ با این حال پیش از این والی بلخ حکومت طالبان نیز سفری به تاجکستان داشته است.

ادامه خبر ...

یوسف جهانگیر برنده مدال طلا رقابت‌های همبستگی اسلامی شد

محمد یوسف جهانگیر، قهرمان موی تای افغانستان در مسابقات ISG 2025
محمد یوسف جهانگیر، قهرمان موی تای افغانستان در مسابقات ISG 2025

محمد یوسف جهانگیر ورزشکار افغان در رقابت‌های «همبستگی اسلامی» در بخش موی‌تای مدال طلای این مسابقات را به دست آورد.

جهانگیر در وزن بیش از هفتاد کیلوگرم، رقیب ترک خود «محمت علی مرج» را شکست داد.

رقابت آن‌ها دیشب در ریاض و در چارچوب مسابقات همبستگی اسلامی برگزار شد.

جهانگیر نخستین ورزشکار افغانستان است که مدال طلای این مسابقات را کسب می‌کند.

مسابقات همبستگی اسلامی سال ۲۰۲۵ میان حدود ۵۷ کشور از چهارم نومبر آغاز شده و تا بیست‌ویکم این ماه ادامه دارد.

افغانستان تنها همین یک مدال طلا را به دست آورده و در ردهٔ بیستم قرار دارد.

ترکیه ۱۰۵ مدال کسب کرده که تنها ۵۸ تای آن طلا است و در جایگاه نخست قرار دارد.

افغانستان برای این مسابقات در رشته‌های بوکس، تکواندو، والیبال، جودو و چند بخش دیگر نیز حدود ۶۹ ورزشکار اعزام کرده که تاکنون نتیجهٔ قابل توجهی نگرفته‌اند.

ادامه خبر ...

داکتران بدون سرحد می‌گوید، مراجعۀ زنان به شفاخانه‌های آن در هرات کاهش یافته است

سازمان داکتران بدون سرحد می‌گوید که پس از اجباری حجاب زنان، تعداد مراجعه زنان به شفاخانه‌های این نهاد در هرات کاهش یافته است.

چند تن از بانوان باشندۀ هرات نیز به رادیو آزادی گفته اند که حدود ده روز می شود که ادارۀ امر به معروف و نهی‌ از منکر طالبان به زنان و دختران هدایت داده‌ که بدون پوشیدن چادری از خانه بیرون نشوند.

داکتران بدون سرحد روز جمعه(۱۴ نوامبر) در اعلامیه‌ای در ویب‌سایت خود گفته که این اعلام ناگهانی طالبان، یک محدودیت دیگر بر مشارکت زنان در زندگی روزمره می افزاید.

در اعلامیه همچنین گفته شده که این تصمیم موانعی را بیشتر افزایش می‌دهد که دسترسی زنان به خدمات اساسی صحی را محدود کرده و از پنجم تا هفتم نوامبر میزان مراجعه زنان به شفاخانه‌های این نهاد ۲۸ درصد کاهش یافته است.

طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ میلادی تقریباً در تمام امور زندگی زنان و دختران افغان، از آموزش تا رفت و آمد روزمره، محدودیت هایی شدید را وضع کرده اند.

ادامه خبر ...

حکومت طالبان می گوید، تمرکز خود را بر بندر چابهار ایران افزایش داده است

بندر چابهار در ایران(آرشیف)
بندر چابهار در ایران(آرشیف)

مقامات حکومت طالبان می گویند که آنها تمرکز خود را بر بندر چابهار ایران افزایش داده اند، تا موانع تجارتی با پاکستان را از بین ببرند.

عبدالسلام جواد آخندزاده، سخنگوی وزارت تجارت حکومت طالبان روز جمعه(۱۴ نوامبر) گفت که تجارت با ایران در شش ماه گذشته به ۱.۶ میلیارد دالر رسیده، در حالی که حجم تجارت با پاکستان در این مدت ۱.۱ میلیارد دالر بوده است.

آقای آخندزاده گفته که گمرک ایران با تج هیزات مدرن مجهز شده و ۳۰ درصد تخفیف در تعرفه بنادر و ۷۵ درصد تخفیف در حفاظت محموله برای کالاهای تجار افغان در نظر گرفته است.

ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رییس الوزرای حکومت طالبان روز چهارشنبه در سخنرانی در یک گردهمایی در کابل از تجار افغان خواست که به جای پاکستان، راه های بدیل ترانزیت را جستجو کنند.

ادامه خبر ...

