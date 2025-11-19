طالبان در نشست سازمان همکاری شانگهای غایب اند

یک محکمه در فرانسه روز سه‌شنبه هشت نفر را به‌خاطر غرق‌شدن یک قایق پناهجویان در کانال انگلیس در سال ۲۰۲۳ که باعث مرگ هفت نفر شد، به سه تا پانزده سال زندان محکوم کرد.

در این پرونده، دو شهروند عراقی، شش افغان و یک تبعهٔ سودان به جرم‌های مختلف، از جمله همکاری با یک شبکهٔ قاچاق انسان و قتل غیرعمد، محاکمه شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این شبکه میان فرانسه و بریتانیا فعالیت می‌کرد و پناهجویان را با قایق‌های کوچک به بریتانیا می‌برد.

دو عراقی ۴۵ ساله که رهبران این شبکه معرفی شده‌اند، به‌خاطر نقش‌شان در مرگ هفت افغان، به ۱۲ و ۱۵ سال زندان محکوم شدند. دربارهٔ میزان محکومیت شش افغان جزئیاتی ارائه نشده است. تبعهٔ سودان نیز از همهٔ اتهام‌ها تبرئه شده است.

سارنوالان برای تمامی متهمان ۲۳ تا ۴۵ ساله، حکم ۱۲ تا ۱۵ سال زندان درخواست کرده بودند.

این قایق کوچک که ۶۷ مهاجر در آن بودند، در ماه اگست ۲۰۲۳ زمانی غرق شد که ماشین آن از کار افتاد. هر هفت قربانی این حادثه افغان بودند و ۶۰ نفر دیگر را نیروهای ساحلی فرانسه و بریتانیا نجات دادند.