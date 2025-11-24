سه سرباز در حملۀ مسلحانه در پشاور کشته شدند

به گزارش رادیو مشال بخش پاکستان رادیواروپای آزاد- رادیوآزادی، داکتر میا سعید، رئیس پولیس پشاور، به رسانهها گفته است که صبح روز دوشنبه ۲۴ نوامبر ابتدا یک بمبگذاری انتحاری در دروازه ورودی این مرکز دست به حمله زده و دو مهاجم دیگر وارد محوطۀ آن شده اند.
اما به گفته او این دو تن توسط نیروهای امنیتی کشته شدند.
محمد عاصم سخنگوی شفاخانۀ لِیدی ریدینگ، میگوید ۱۱ زخمی به شفاخانه انتقال داده شدهاند که بیشترشان افراد ملکی هستند.
مسؤولیت حمله بر قرارگاه مرکزی افسی را تاکنون کسی بر عهده نگرفته است.
طی چهار سال اخیر، ناامنی در خیبر پختونخوا بهشدت افزایش یافته است.
در همین حال پولیس و اردوی پاکستان نیز میگویند که عملیات هدفمند علیه افراد مسلح را ادامه دادهاند و گاهگاهی ادعای وارد کردن تلفات بر آنان را مطرح کرده اند.
واکنش ها
آصف علی زرداری رئیسجمهور پاکستان حمله به دفتر مرکزی نیروهای اف سی در پشاور را به شدت محکوم کرده است.
در صفحه اکس ریاست جمهوری پاکستان به نقل از او گفته شده که فتنهالخوارج، که از بیرون حمایت میشود، نمیتواند وحدت، استقامت و ارادۀ پاکستان را تضعیف کند.
در همین حال محمد شهباز شریف صدر اعظم پاکستان نیز در صفحه اکس تویتر سابق این حمله را تروریستی خوانده و به شدت محکوم کرده است.
صدراعظم پاکستان تاکید کرده است که اهداف به گفته او شوم تروریستانی را که بر تمامیت ارضی پاکستان حمله میکنند، نقش بر آب خواهند کرد و حکومت پاکستان برای ریشهکن ساختن کامل تروریزم از کشور، کاملاً مصمم است.