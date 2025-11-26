لینک‌های قابل دسترسی

خبر ها

وزیر دفاع اسرائیل: تا زمانی که امنیت اسرائیل تضمین نشود، صلح در لبنان تامین نخواهد شد

اسرائیل کاتز وزیر دفاع اسرائیل(آرشیف)
اسرائیل کاتز وزیر دفاع اسرائیل(آرشیف)

وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده، تا زمانی که امنیت این کشور تضمین نشود، صلح در لبنان تامین نخواهد شد.

اسرائیل کاتز روز چهارشنبه، به پارلمان اسرائیل گفت که اجازه نمیدهد تا باشندگان شمال این کشور تهدید شوند.

کاتز با اشاره به کشته شدن هیثم علی طباطبایی یکی از قوماندان های حزب الله در جنوب بیروت، گفت که این گروه باید خلع سلاح شود.

با وجود آتش بس یک ساله میان حزب الله و اسرائیل، نیروهای اسرائیلی عملیات خود را افزایش داده اند.

حزب الله یک حزب سیاسی و نظامی است که ایالات متحده امریکا آن را یک سازمان تروریستی می داند، اما اتحادیۀ اروپا فقط شاخۀ نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده است.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

رییس‌جمهور ترمپ، فرستاده ویژۀ خودرا برای گفتگو مسکو می‌فرستد

استیو ویتکوف، فرستاده ویژۀ دونالد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا(آرشیف)
استیو ویتکوف، فرستاده ویژۀ دونالد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا(آرشیف)

دونالد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا می گوید که استیو ویتکوف، فرستاده ویژۀ را به مسکو می‌فرستد تا با ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه درمورد پیمان صلح با اوکراین که در حال حاضر در حال نهایی شدن است و برخی از «نقاط حساس» آن بررسی می‌شود، گفتگو کند.

رئیس جمهور ترمپ روز سه‌شنبه(۲۵ نومبر) در شبکه‌های اجتماعی نوشته که در طرح ۲۸ ماده‌ای صلح که توسط ایالات متحدۀ امریکا تهیه شده از سوی ایالات متحده و اوکراین تجدید نظر شده، فقط چند نکته اختلاف نظر، باقی مانده است.

ترمپ افزوده که برای نهایی شدن این طرح صلح به استیو ویتکوف، فرستاده ویژه خود، هدایت داده تا با رئیس جمهور پوتین در مسکو ملاقات کند و در عین حال، دان دریسکول وزیر اردوی امریکا با اوکراینی ها ملاقات خواهد کرد.

پس از یک روز تلاش های شدید دیپلوماتیک که شامل دیدار نمایندگان کشورهای مختلف شرق میانه و اروپا بود، نشانه هایی از پیشرفت در زمینۀ توافق برای پایان دادن به جنگ در اوکراین مشاهده می شود.

روز چهارشنبه، یوری اوشاکوف، معاون ولادیمیر پوتین نیز گفت که او با ویتکوف زیاد صحبت می‌کند، اما این گفتگو ها علنی نیست.

جنگ جاری در اوکراین که به حیث خونین‌ترین درگیری پس از جنگ جهانی دوم در اروپا تلقی می‌شود و با تهاجم غیر موجۀ روسیه بر اوکراین در ۲۴ فبروری ۲۰۲۲ میلادی آغاز شد، هنوز هم ادامه دارد.

ادامه خبر ...

روز"ترانسپورت پایدار" در جهان، حالی فرا رسید که افغانستان با آزمون های جدی مواجه است

کابل(آرشیف)
کابل(آرشیف)

در حالی که امروز ۲۶ نوامبر از روز بین المللی ترانسپورت(حمل و نقل) پایدار در جهان تجلیل می شود، افغانستان با آزمون های عمیق در ایجاد سیستم ترانسپورت که از توسعه پشتیبانی کند و تأثیرات آن بر محیط زیست‌ حداقل باشد، روبرو است.

براساس گزارش ها، پس از چندین دهه‌ جنگ، بحران اقتصادی و آفات طبیعی مکرر، سیستم ترانسپورت در افغانستان همچنان شکننده باقی مانده است. در بیشتر مناطق افغانستان، سرک‌های آسیب‌دیده اند، کمبود ترانسپورت عامه و سرمایه‌گذاری محدود، تحرک را به شدت محدود کرده، به ویژه برای زنان، جوامع روستایی، دهاقین، تاجرانی و کسانیکه برای رسیدن به بازارها، مکاتب و مراقبت‌های صحی به ترانسپورت ایمن متکی هستند.

در بسیاری از ولایات افغانستان‌، عدم دسترسی به سرک‌ها در طول زمستان، برخی مناطق را بیشتر منزوی می سازد. افغانستان در برابر تأثیرات تغییرات اقلیمی نیز بسیار آسیب‌پذیر است که تاثیر مستقیم روی توسعۀ حمل و نقل پایدار، داشته است.

ادامه خبر ...

نمایندگی دایمی افغانستان در ملل متحد، حملات اخیر پاکستان را به شدت نکوهش کرد

نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد که کرسی آن در اختیار نمایندگان جمهوری مخلوع افغانستان قرار دارد، حملات اخیر پاکستان بر قلمرو افغانستان را نقض تمامیت ارضی این کشور، تخطی از منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل خوانده و از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته تا برای جلوگیری از تکرار این تخطی‌ها اقدام کند.

در اعلامیۀ که روزسه شنبه(۲۵ نوامبر) از سوی نصیر احمد فایق، سرپرست این نمایندگی در شبکۀ اکس(تویتر سابق) منتشر شد، از پاکستان خواسته شده تا فوراً همچو حملات را متوقف کند.

در اعلامیه همچنین گفته شده که هدف قرار دادن افراد ملکی هرگز مبارزه با تروریزم نیست

براساس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما، در حملات هوایی اخیر در ولایات خوست و کنر، حداقل ده فرد ملکی کشته شدند که بسیاری از قربانیان کودکان هستند.

حکومت طالبان ادعا کرده که جت‌های جنگی پاکستان ناوقت دوشنبه ۲۴ نومبر ولایات خوست، کنر و پکتیکا را بمباران کردند.

اما اردوی پاکستان گفته که هیچ حمله‌ای بر قلمرو افغانستان انجام نداده و ادعای حکومت طالبان را "بی اساس" خوانده است.

ادامه خبر ...

اعضای شورای امنیت ملل متحد از سوریه و لبنان دیدار می‌کنند

نیویارک - یکی از جلسات شورای امنیت
نیویارک - یکی از جلسات شورای امنیت

قرار است اعضای شورای امنیت ملل متحد هفتۀ آینده به سوریه و لبنان سفر کنند.

نمایندگی سلوونیا در سازمان ملل دیروز اعلام کرد که نمایندگان ۱۵ کشور عضو شورای امنیت در ۴ دسمبر، به دمشق خواهند رفت و با مقام‌های بلندپایۀ سوریه بشمول رئیس‌جمهور احمد شرع دیدار خواهند کرد.

سلوونیا در ماه دسمبر ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده خواهد گرفت.

این سفر اعضای شورای امنیت ملل متحد چند روز پیش از سالروز سقوط رژیم بشار اسد در سوریه انجام می‌شود.

آن‌ها در ۵ دسمبر به لبنان سفر خواهند کرد و با نیروهای موقت حافظ صلح سازمان ملل متحد دیدار می‌کنند.

این نیروها که در سال ۱۹۷۸ به‌عنوان نیروی حایل میان اسرائیل و لبنان مستقر شده بودند، تا پایان سال ۲۰۲۷ از لبنان بیرون خواهند شد.

ادامه خبر ...

هزاران تن در استانبول علیه خشونت در برابر زنان مظاهره کردند

ترکیه - اعتراض هزاران تن علیه خشونت در برابر زنان
ترکیه - اعتراض هزاران تن علیه خشونت در برابر زنان

هزاران تن در شهر استانبول علیه خشونت در برابر زنان مظاهره کردند.

معترضان که بیشتر شان زنان بودند، روز سه‌شنبه در یک منطقۀ پرجمعیت استانبول راهپیمایی و خشونت مبتنی بر جنسیت در ترکیه را محکوم کردند.

در سال‌های گذشته، زمانی که در ترکیه به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان راهپیمایی برگزار می‌شد، پولیس اغلب معترضان را بازداشت می‌کرد، اما امسال پولیس بدون مداخله، مسئولیت تامین امنیت آنان را بر عهده داشت.

بر بنیاد آمار یک نهاد مدافع حقوق زنان، از ماه جنوری تا اکتوبر سال ۲۰۲۵ در ترکیه ۲۳۵ زن توسط مردان کشته شده‌اند و علت مرگ ۲۴۷ زن دیگر هنوز روشن نشده است.

ادامه خبر ...

ریچارد بنیت: خشونت علیه زنان و دختران ناپذیرفتنی است

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان، تاکید کرده است که خشونت علیه زنان و دختران ناپذیرفتنی است.

آقای بنیت سه‌شنبه، ۲۵ نومبر، در شبکۀ ایکس نوشت: «در افغانستان و در سراسر جهان، زنان و دختران در تمام تنوع‌شان شایستۀ عزت، حفاظت و برابری هستند.»

او افزوده است که دسترسی به عدالت امتیاز نه، بلکه حق است.

گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان ازدواج‌های اجباری و زیرسن دختران را جنایت خوانده است.

روز جهانی محو خشونت علیه زنان، در حالی در سراسر جهان گرامی‌داشت می‌شود که طالبان حاکم بر افغانستان زنان و دختران را از آموزش و کار منع و محدودیت‌های گسترده بر آنان وضع کرده‌اند.

ادامه خبر ...

یوناما: در حملات هوایی در خوست و کنر ده غیرنظامی کشته شدند

افغانستان- خانۀ ویران شده در نتیجۀ حملات هوایی پاکستان در ولایت خوست
افغانستان- خانۀ ویران شده در نتیجۀ حملات هوایی پاکستان در ولایت خوست

دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما اعلام کرده است که در حملات هوایی در ولایت‌های خوست و کنر دستکم ده غیرنظامی کشته شدند.

یوناما دیروز در شبکه ایکس نوشت که بسیاری از قربانیان کودکان بودند.

به گفتۀ یوناما، شش تن دیگر زخمی شده‌اند.

دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان خواهان احترام به قوانین بین المللی و محافظت از غیرنظامیان شده است.

این پس از آنست که حکومت طالبان مدعی شد که جت‌های جنگی پاکستان ناوقت دوشنبه ۲۴ نومبر ولایت‌های خوست، کنر و پکتیکا را بمباران کردند.

اما اردوی پاکستان گفته است که هیچ حمله‌ای بر افغانستان انجام نداده و ادعای حکومت طالبان در این خصوص را «بی اساس» خوانده است.

این پس از آنست که در حملۀ انتحاری روز دوشنبه در شهر پیشاور، مرکز ایالت خیبرپختونخوا ۳ تن از نیروهای شبه‌نظامی در یک قرارگاه مرکزی نیروی موسوم به «اف‌سی» کشته شدند.

ادامه خبر ...

مقدماتی جام ملت‌های فوتبال زیر ۱۷ سال آسیا؛افغانستان امروز به مصاف سوریه می‌رود

اعضای تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان
اعضای تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان

در ادامۀ مسابقات مقدماتی جام ملت‌های فوتبال زیر ۱۷ سال آسیا، افغانستان در دومین بازی‌اش امروز چهارشنبه به مصاف سوریه خواهد خواهد رفت.

فدراسیون فوتبال افغانستان در فیس‌بوک نوشت که این بازی ساعت پنج عصر به وقت کابل در میانمار برگزار می‌شود.

تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان در گروه G مرحلۀ مقدماتی این رقابت‌ها با میانمار، عمان، نیپال و سوریه هم‌گروه است.

افغانستان به روز شنبه، ۲۲ نومبر با نتیجۀ ۳-۱ در برابر میانمار شکست خورد.

میانمار تا کنون با داشتن ۶ امتیاز در صدر جدول گروه G جا دارد و عمان و سوریه هر یک با داشتن ۳ امتیاز در ردیف دوم و سوم قرار دارند.

این در حالی است که تیم ملی فوتسال زیر ۱۷ سال افغانستان اخیراً در مرحلۀ نهایی بازی‌های آسیایی جوانان ایران را شکست داد و قهرمان این رقابت‌ها شد.

ادامه خبر ...

مقام های اوکراینی: حملات تازۀ روسیه در کییف ۶ کشته و ۱۳ زخمی برجای گذاشته

مقام ها می گویند که روسیه بار دیگر به کییف پایتخت اوکراین حمله کرده و دستکم شش تن را کشته است. این در حالی است که بر اساس گزارش ، مقام های ایالات متحده برای ملاقات های جداگانه با مقامات روسی و اوکراینی در ابوظی حضور دارند.

مقام های امریکایی تلاش می کنند که در مورد طرح صلح پیشنهادی ایالات متحده برای پایان جنگ در اوکراین توافق حاصل شود.

مقام ها در کییف می گویند که در حملات تازۀ روسیه به ساختمان های مسکونی امروز سه شنبه ۲۵ نوامبر حداقل سیزده نفر نیز زخمی شده اند.

به گفتۀ آنها ، بر اثر حملات خدمات آبرسانی و برق در برخی مناطق مختل شده است.

آنسو ، مقام های روسیه امروز از حملات پهپاد های اوکراینی به مناطق روستوف و کراسنودار خبر داده اند.

یوری سلی یوسار ، والی منطقه ای روستوف گفته است که در یک حملۀ شبهنگام سه تن کشته شده اند.

مقام ها در کراسنودار گفته اند که در حملات پهپاد به شهر نووروسیسک چهار نفر زخمی شده اند و به ۴ ساختمان مسکونی و دو خانۀ شخصی آسیب رسیده است.

ادامه خبر ...

