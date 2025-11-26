جهان
رییسجمهور ترمپ، فرستاده ویژۀ خودرا برای گفتگو مسکو میفرستد
دونالد ترمپ، رییسجمهور ایالات متحدۀ امریکا می گوید که استیو ویتکوف، فرستاده ویژۀ را به مسکو میفرستد تا با ولادیمیر پوتین، رییسجمهور روسیه درمورد پیمان صلح با اوکراین که در حال حاضر در حال نهایی شدن است و برخی از «نقاط حساس» آن بررسی میشود، گفتگو کند.
رئیس جمهور ترمپ روز سهشنبه(۲۵ نومبر) در شبکههای اجتماعی نوشته که در طرح ۲۸ مادهای صلح که توسط ایالات متحدۀ امریکا تهیه شده از سوی ایالات متحده و اوکراین تجدید نظر شده، فقط چند نکته اختلاف نظر، باقی مانده است.
ترمپ افزوده که برای نهایی شدن این طرح صلح به استیو ویتکوف، فرستاده ویژه خود، هدایت داده تا با رئیس جمهور پوتین در مسکو ملاقات کند و در عین حال، دان دریسکول وزیر اردوی امریکا با اوکراینی ها ملاقات خواهد کرد.
پس از یک روز تلاش های شدید دیپلوماتیک که شامل دیدار نمایندگان کشورهای مختلف شرق میانه و اروپا بود، نشانه هایی از پیشرفت در زمینۀ توافق برای پایان دادن به جنگ در اوکراین مشاهده می شود.
روز چهارشنبه، یوری اوشاکوف، معاون ولادیمیر پوتین نیز گفت که او با ویتکوف زیاد صحبت میکند، اما این گفتگو ها علنی نیست.
جنگ جاری در اوکراین که به حیث خونینترین درگیری پس از جنگ جهانی دوم در اروپا تلقی میشود و با تهاجم غیر موجۀ روسیه بر اوکراین در ۲۴ فبروری ۲۰۲۲ میلادی آغاز شد، هنوز هم ادامه دارد.
روز"ترانسپورت پایدار" در جهان، حالی فرا رسید که افغانستان با آزمون های جدی مواجه است
در حالی که امروز ۲۶ نوامبر از روز بین المللی ترانسپورت(حمل و نقل) پایدار در جهان تجلیل می شود، افغانستان با آزمون های عمیق در ایجاد سیستم ترانسپورت که از توسعه پشتیبانی کند و تأثیرات آن بر محیط زیست حداقل باشد، روبرو است.
براساس گزارش ها، پس از چندین دهه جنگ، بحران اقتصادی و آفات طبیعی مکرر، سیستم ترانسپورت در افغانستان همچنان شکننده باقی مانده است. در بیشتر مناطق افغانستان، سرکهای آسیبدیده اند، کمبود ترانسپورت عامه و سرمایهگذاری محدود، تحرک را به شدت محدود کرده، به ویژه برای زنان، جوامع روستایی، دهاقین، تاجرانی و کسانیکه برای رسیدن به بازارها، مکاتب و مراقبتهای صحی به ترانسپورت ایمن متکی هستند.
در بسیاری از ولایات افغانستان، عدم دسترسی به سرکها در طول زمستان، برخی مناطق را بیشتر منزوی می سازد. افغانستان در برابر تأثیرات تغییرات اقلیمی نیز بسیار آسیبپذیر است که تاثیر مستقیم روی توسعۀ حمل و نقل پایدار، داشته است.
اعضای شورای امنیت ملل متحد از سوریه و لبنان دیدار میکنند
قرار است اعضای شورای امنیت ملل متحد هفتۀ آینده به سوریه و لبنان سفر کنند.
نمایندگی سلوونیا در سازمان ملل دیروز اعلام کرد که نمایندگان ۱۵ کشور عضو شورای امنیت در ۴ دسمبر، به دمشق خواهند رفت و با مقامهای بلندپایۀ سوریه بشمول رئیسجمهور احمد شرع دیدار خواهند کرد.
سلوونیا در ماه دسمبر ریاست دورهای شورای امنیت را بر عهده خواهد گرفت.
این سفر اعضای شورای امنیت ملل متحد چند روز پیش از سالروز سقوط رژیم بشار اسد در سوریه انجام میشود.
آنها در ۵ دسمبر به لبنان سفر خواهند کرد و با نیروهای موقت حافظ صلح سازمان ملل متحد دیدار میکنند.
این نیروها که در سال ۱۹۷۸ بهعنوان نیروی حایل میان اسرائیل و لبنان مستقر شده بودند، تا پایان سال ۲۰۲۷ از لبنان بیرون خواهند شد.
هزاران تن در استانبول علیه خشونت در برابر زنان مظاهره کردند
هزاران تن در شهر استانبول علیه خشونت در برابر زنان مظاهره کردند.
معترضان که بیشتر شان زنان بودند، روز سهشنبه در یک منطقۀ پرجمعیت استانبول راهپیمایی و خشونت مبتنی بر جنسیت در ترکیه را محکوم کردند.
در سالهای گذشته، زمانی که در ترکیه به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان راهپیمایی برگزار میشد، پولیس اغلب معترضان را بازداشت میکرد، اما امسال پولیس بدون مداخله، مسئولیت تامین امنیت آنان را بر عهده داشت.
بر بنیاد آمار یک نهاد مدافع حقوق زنان، از ماه جنوری تا اکتوبر سال ۲۰۲۵ در ترکیه ۲۳۵ زن توسط مردان کشته شدهاند و علت مرگ ۲۴۷ زن دیگر هنوز روشن نشده است.
مقام های اوکراینی: حملات تازۀ روسیه در کییف ۶ کشته و ۱۳ زخمی برجای گذاشته
مقام ها می گویند که روسیه بار دیگر به کییف پایتخت اوکراین حمله کرده و دستکم شش تن را کشته است. این در حالی است که بر اساس گزارش ، مقام های ایالات متحده برای ملاقات های جداگانه با مقامات روسی و اوکراینی در ابوظی حضور دارند.
مقام های امریکایی تلاش می کنند که در مورد طرح صلح پیشنهادی ایالات متحده برای پایان جنگ در اوکراین توافق حاصل شود.
مقام ها در کییف می گویند که در حملات تازۀ روسیه به ساختمان های مسکونی امروز سه شنبه ۲۵ نوامبر حداقل سیزده نفر نیز زخمی شده اند.
به گفتۀ آنها ، بر اثر حملات خدمات آبرسانی و برق در برخی مناطق مختل شده است.
آنسو ، مقام های روسیه امروز از حملات پهپاد های اوکراینی به مناطق روستوف و کراسنودار خبر داده اند.
یوری سلی یوسار ، والی منطقه ای روستوف گفته است که در یک حملۀ شبهنگام سه تن کشته شده اند.
مقام ها در کراسنودار گفته اند که در حملات پهپاد به شهر نووروسیسک چهار نفر زخمی شده اند و به ۴ ساختمان مسکونی و دو خانۀ شخصی آسیب رسیده است.
درمندر ستاره مشهور سینمای هند درگذشت
خبرگزاری رویترز به نقل از رسانه های هندی گزارش داده است که او در سن ۸۹ سالگی روز دوشنبه در ممبئی درگذشت. بر بنیاد گزارشها، او در یک ماه گذشته بیمار بود و در خانهاش درگذشته است.
خانوادۀ این بازیگر بیانیۀ رسمی منتشر نکرده، اما شماری از همنسلان او مانند آمیتاب بچن، در مراسم خاکسپاریاش در یک محل سوزاندن جسد در منطقۀ جوهو در حومۀ ممبئی حضور یافتند.
نرندر مودی صدراعظم هند در صفحه اکس نوشته است که درگذشت او پایان یک دورۀ مهم در سینمای هند است.
مودی از او به عنوان یک شخصیت نمادین سینما و بازیگر فوقالعاده یاد کرده و گفته که شیوۀ بازی او در نقشهای گوناگون احساسات میلیونها نفر را برمیانگیخت.
وی که یکی بازیگران پر طرفدار سینمای هند بود در بیش از شش دهه کار هنری اش در بیشتر از ۳۰۰ فلم نقشآفرینی کرد.
درمندر در سال ۱۹۳۵ میلادی در ایالت پنجاب زاده شد و از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ عضو پارلمان هند بود.
او دوبار ازدواج کرد و فرزندانش سنی دیول و بوبی دیول نیز با حضور در فلم های سینمایی از شهرت برخوردار اند.
مردان مسلح به یک مرکز نظامی در پشاور حمله کرده اند
مردان مسلح به یک مرکز شبه نظامیان مرزی در شهر پشاور مرکز ایالت خیبرپختونخوا صبح امروز دوشنبه (۳ قوس) حمله کردند.
یک مقام به شرط فاش نشدن نامش به رویترز گفته که یک بمبگذاری انتحاری در دروازه ورودی این مرکز دست به حمله زده و یکی دیگر وارد محوطۀ آن شده است.
رویترز به نقل از منابع گزارش داده که سه نفر کشته شده اند.
نیروهای امنیتی محل رویداد را محاصره کرده اند.
مسئولیت حمله را کسی یا گروهی تاحال نپذیرفته است.
مرد«شماره دو حزب الله» در حملۀ اسرائیل کشته شد
اردوی اسرائیل می گوید که در یک حملۀ هوایی در حومۀ بیروت پایتخت لبنان ، هیثم علی طباطبایی، مرد شمارۀ دو حزبالله را کشته است.
حزبالله یک گروه شبهنظامی و همچنان یک حزب سیاسی است.
ایالات متحده ، حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسد و اتحادیۀ اروپا فقط شاخۀ نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده است.
ساعاتی پس از حملۀ اسرائیل که بعدازظهر یکشنبه (دوم قوس) انجام شد ، گروه حزبالله در بیانیه ای کشته شدن هیثم علی طباطبایی را که به عنوان لوی درستیز این گروه نیز شناخته می شد تأیید کرد.
ایالات متحده قبلاً برای اطلاعاتی که منجر به بازداشت طباطبایی شود، پنج میلیون دالر جایزه تعیین کرده بود.
وزارت صحت لبنان گفته است که در حملۀ اسرائیل به یک ساختمان مسکونی دستکم پنج نفر کشته و ۲۸ تن دیگر زخمی شدند.
رهبران کانادا و جرمنی در مورد اوکراین و غزه بحث کردند
مارک کارنی صدراعظم کانادا و فریدریش مرتس صدراعظم جرمنی در مورد جنگ در اوکراین و وضعیت در غزه بحث کردند.
به گزارش خبرگزاری رویترز ، کانادا و جرمنی در اعلامیه ای مشترک امروز یکشنبه (۲ قوس ، ۲۳ نوامبر) گفتند که این دو صدراعظم در حاشیۀ اجلاس گروه بیست در افریقای جنوبی دیدار و گفتگو کردند.
هر دو رهبر برحمایت از اوکراین تاکید کرده و گفته اند که در هرگونه توافق باید کییف مستقیماً دخیل باشد ، منافع اساسی اش را محافظت کند و شامل تضمین های امنیتی ملموس باشد.
کارنی و مرتس در مورد غزه بر حمایت از پلان جامع صلح برای پایان جنگ و ورود کمک های بشردوستانه در مقیاس بزرگ به غزه تاکید کرده اند.
ترکیه برای مهار آتشسوزی جنگلات شمال ایران، دو طیارۀ آتشنشانی فرستاد
در حالی که دو طیارۀ ایلوشین، هفت هلیکوپتر و حدود ۴۰۰ نفر از نیروهای مسلح ایران در حال مبارزه با آتشسوزی جنگلی در شمال این کشور هستند و درخواست کمک خارجی کردهاند، ترکیه، همسایۀ ایران، دو طیارۀ آتشنشانی و یک هلیکوپتر اعزام کرده است.
این جنگلها که در امتداد ساحل ۱۰۰۰ کیلومتری دریای خزر تا آذربایجان امتداد دارند، به عنوان میراث جهانی یونسکو ثبت شدهاند.
گفته میشود این جنگلها ۲۵ تا ۵۰ میلیون سال قدمت دارند و بیش از ۳۲۰۰ گونه گیاهی مختلف را در خود جای دادهاند.
خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که آتشسوزی که در اوایل نوامبر در جنگلها رخ داد و خاموش شد، دوباره در ۱۵ نوامبر شعلهور شد.
محمد جعفر قائمپناه، معاون رئیس جمهور ایران، روز جمعه در صفحۀ ایکس خود نوشت که ایران از کشورهای دوست برای خاموش کردن آتش درخواست کمک فوری کرده است.