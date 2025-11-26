در حالی که امروز ۲۶ نوامبر از روز بین المللی ترانسپورت(حمل و نقل) پایدار در جهان تجلیل می شود، افغانستان با آزمون های عمیق در ایجاد سیستم ترانسپورت که از توسعه پشتیبانی کند و تأثیرات آن بر محیط زیست‌ حداقل باشد، روبرو است.

براساس گزارش ها، پس از چندین دهه‌ جنگ، بحران اقتصادی و آفات طبیعی مکرر، سیستم ترانسپورت در افغانستان همچنان شکننده باقی مانده است. در بیشتر مناطق افغانستان، سرک‌های آسیب‌دیده اند، کمبود ترانسپورت عامه و سرمایه‌گذاری محدود، تحرک را به شدت محدود کرده، به ویژه برای زنان، جوامع روستایی، دهاقین، تاجرانی و کسانیکه برای رسیدن به بازارها، مکاتب و مراقبت‌های صحی به ترانسپورت ایمن متکی هستند.

در بسیاری از ولایات افغانستان‌، عدم دسترسی به سرک‌ها در طول زمستان، برخی مناطق را بیشتر منزوی می سازد. افغانستان در برابر تأثیرات تغییرات اقلیمی نیز بسیار آسیب‌پذیر است که تاثیر مستقیم روی توسعۀ حمل و نقل پایدار، داشته است.