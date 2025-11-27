مقامات هانگ کانگ می گویند که صبح زود امروز(پنجشنبه ۲۷ نوامبر) در نتیجۀ یک آتش سوزی بزرگ در چندین بلاک مسکونی حداقل 44 تن در هانگ کانگ کشته شده اند، 45 تن در وضعیت وخیم قرار دارند و 279 تن دیگر هم تا هنوز مفقودالاثر اند.

براساس خبرگزاری دی، پی، ای جرمنی، این آتش سوزی ویرانگر در مجتمع مسکونی وانگ فوک کورت در منطقه تای پو هانگ کانگ، یک منطقه اداری ویژه چین، صورت گرفته است

به باشندگان نزدیک به محل آتش سوزی توصیه شده، تا کلکین ها و دروازه هایشان را بسته نگه دارند و از رفتن به اطراف ساختمان های در حال سوختن، اجتناب کنند.

به اساس یک گزارش"ساوت چین مورنینگ پست" هانگ کانگ، بیش از 800 کارمند اطفائیه و خدمات عاجل طبی با بیش از 140 موتر اطفائیه به محل رویداد اعزام شده اند.

"ساوت چین مورنینگ پوست" همچنین گفته که سه مرد به سوءظن ارتباط با این آتش سوزی دستگیر شده اند.