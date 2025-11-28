لینک‌های قابل دسترسی

جمعه ۷ قوس ۱۴۰۴ کابل ۰۵:۱۱

پارلمان اروپا نام امارات را از قطعنامه خود در مورد پایان دادن به جنگ داخلی سودان، حذف کرد

آرشیف، پارلمان اروپا
آرشیف، پارلمان اروپا

پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای که برای پایان دادن به جنگ داخلی سودان تصویب کرده، هیچ اشاره‌ای به نقش احتمالی امارات متحده عربی نکرده است.

به گفتهٔ منابع در پارلمان اروپا، حزب مردم اروپا (EPP) پس از تلاش‌های دولت امارات، هر گونه اشاره به این کشور را از متن حذف کرده است.

گفته می‌شود لانا نسیبه، مشاور وزیر خارجهٔ امارات، در جریان نشست‌های این هفتهٔ استراسبورگ فعالانه تلاش کرده تا نام امارات از قطعنامه حذف شود.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که در گزارش افشا شدهٔ کارشناسان سازمان ملل، که در ماه اپریل امسال منتشر شده بود، ادعا شده بود که سلاح‌های پیشرفته به دارفور از طریق امارات و چاد قاچاق شده است، اقدامی که نقض آشکار ممنوعیت تسلیحاتی سازمان ملل خوانده شده بود.

سازمان عفو بین‌الملل نیز در گزارش جداگانه‌ای که در ماه می منتشر کرد، ادعا کرده بود که سلاح‌های چینی که امارات دوباره صادر کرده و در خرطوم ضبط شده‌اند، در دارفور مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

امارات متحده عربی این اتهامات را رد کرده است.

ادامه خبر ...

شمار قربانیان آتش‌سوزی هانگ کانگ به ۱۲۸ نفر رسید

آتش سوزی در هانگ کانگ
آتش سوزی در هانگ کانگ

شمار قربانیان آتش‌سوزی هانگ کانگ به ۱۲۸ نفر رسیده و حدود ۲۰۰ نفر همچنان ناپدید هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این خبر را رئیس امنیتی شهر روز جمعه ۲۸ نومبر اعلام کرد.

آتش‌سوزی در ساختمان "وانگ فوک کورت" که شامل هشت برج ۳۲ طبقه در منطقه شمالی تای پو است، عصر چهارشنبه آغاز شد و به سرعت گسترش یافت.

کریس تانگ، رئیس امنیت هنگ کنگ، در یک نشست خبری گفت که آنها احتمال یافتن اجساد بیشتر را رد نمی کنند، چون ممکن است هنگام ورود پولیس برای تحقیقات دقیق، اجساد دیگری پیدا شوند.

او افزود که تنها ۳۹ نفر از ۱۲۸ قربانی تاکنون شناسایی شده‌اند.

تانگ همچنین گفت که زنگ‌های هشدار آتش‌سوزی در این مجتمع به‌درستی کار نمی‌کردند.

او افزود که عملیات نجات اکنون پایان یافته و دست‌کم ۷۹ نفر، از جمله ۱۲ آتش‌نشان، زخمی شده‌اند.

این ساختمان مسکونی که بیش از ۴۶۰۰ نفر در آن زندگی می‌کنند، به‌دلیل کارهای بازسازی با پوشش‌های سبزرنگ احاطه شده بود.

پولیس گفته است که سه مقام شرکت ساختمانی را به اتهام قتل غیرعمد بازداشت کرده‌اند.

ادامه خبر ...

کرملین: طرح ۲۸ ماده‌ای صلح امریکا برای اوکراین را دریافت کردیم و هفته آینده درباره آن گفت‌وگو خواهیم کرد

آرشیف، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین
آرشیف، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین

کرملین روز جمعه تأیید کرد که روسیه " طرح ۲۸ ماده‌ای صلح ایالات متحدۀ امریکا برای پایان دادن به جنگ در اوکراین را که از سوی امریکا و اوکراین تجدید نظر شده دریافت کرده و هفته آینده درباره آن گفت‌وگو خواهد کرد.

خبرگزاری رویترز گزارش داده است که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز پنجشنبه گفت که پیش‌نویس کلی پیشنهادهای صلح که توسط ایالات متحده و اوکراین در ژنیو مورد بحث قرار گرفته، می‌تواند مبنای توافق‌های آینده برای پایان دادن به این درگیری باشد، اما اگر چنین نشود، روسیه به جنگ ادامه خواهد داد.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به خبرنگاران گفت: "بله، این جزئیات به ما ارائه شده‌اند و هفته آینده بحث‌هایی در مسکو انجام خواهد شد."

قرار است استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور امریکا، هفته آینده برای گفت‌وگو با پوتین درباره این طرح به مسکو سفر کند.

وقتی از پسکوف پرسیده شد این مذاکرات دقیقاً چه زمانی برگزار می‌شود، گفت کرملین زمان آن را به خبرنگاران اطلاع خواهد داد.

ادامه خبر ...

ترمپ روند پذیرش مهاجران را از تمام "کشورهای جهان سوم" به‌طور "دایمی" متوقف خواهد کرد

آرشیف، دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا
آرشیف، دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا، روز پنجشنبه اعلام کرد که ایالات متحده روند پذیرش مهاجران را از تمام کشورهای که او "جهان سوم" نامید به‌طور "دایمی" متوقف خواهد کرد.

او نام هیچ کشوری را مشخص نکرده و توضیح نداده که تعریفش از "ممنوعیت دائمی" چیست؟

این اعلام پس از آن صورت گرفت که یک مهاجر افغان یک روز پیش، در واشنگتن دی‌سی بر دو عضو گارد ملی تیراندازی کرد.

ترامپ در شبکه‌های اجتماعی نوشته است که مهاجرت از کشورهای جهان سوم باید متوقف شود و روند میلیون‌ها افراد غیرقانونی داخل‌شده که به گفتهٔ او رئیس‌جمهور پیشین، جو بایدن، اجازهٔ آن را داده بود، باید پایان یابد.

او همچنان گفته است که هرکسی که برای کشور فایدهٔ خالص نداشته باشد یا توان دوست‌داشتن این وطن را نداشته باشد، باید اخراج شود.

هنوز روشن نیست که ترامپ روند مهاجرت را چگونه متوقف خواهد کرد، زیرا بسیاری از اقدامات قبلی او برای محدود کردن مهاجرت، با چالش‌های حقوقی روبه‌رو شده بودند.

ادامه خبر ...

سفارت چین در تاجیکستان، کشته‌شدن سه شهروند خود را به شدت محکوم کرد

آرشیف
آرشیف

این سفارت روز جمعه ۲۸ نومبردر یک اعلامیه گفت که از تاجیکستان می‌خواهد مقام‌های مربوطه را تشویق کند تا دربارهٔ این حمله در ولسوالی شمس‌الدین شاهینِ ولایت ختلان تحقیق کامل انجام دهند و عاملان آن را به سختی مجازات کنند.

وزارت خارجهٔ تاجیکستان روز پنجشنبه گفت که بر کارگران چینی، جنایتکارانی که از افغانستان آمده بودند حمله کرده‌اند.

بعداً دیگر مقام‌های تاجیک گفتند که کارگران چینی در نتیجهٔ حملهٔ یک طیارهٔ بی‌ پیلوت کشته شده‌اند.

ادامه خبر ...

درخواست رئیس‌جمهور موقت سوریه برای برگزاری جشن سقوط رژیم بشار اسد

الشرع
الشرع

درخواست رئیس‌جمهور موقت سوریه برای برگزاری جشن سقوط رژیم بشار اسد

رئیس‌جمهور موقت سوریه احمد الشرع از مردم خواسته است که امروز به خیابان‌ها بیایند و سالروز سقوط رژیم بشار اسد را گرامی بدارند.

الشرع حدود یک هفته پیش از سقوط حکومت بشار اسد، در یک سخنرانی تلویزیونی گفته بود مردم باید در میدان‌ها گردهم آیند و وحدت ملی را نشان دهند.

گروه‌های مسلح به رهبری هیئت تحریرالشام سال گذشته در هشتم دسامبر پایتخت، دمشق، را تصرف کردند و بشار اسد به روسیه گریخت.

اکنون ادارهٔ امور حکومتی در سوریه را حکومت موقت به رهبری الشرع پیش می‌برد.

ادامه خبر ...

بازداشت مدیران یک شرکت ساختمانی در هانگ‌کانگ به اتهام قتل غیرعمد

آتش سوزی در ساختمان
آتش سوزی در ساختمان

پولیس هانگ‌کانگ روز پنجشنبه مدیران یک شرکت ساختمانی را در پیوند به آتش‌سوزی بزرگی که از دو ساختمان بلند آغاز بود، به اتهام قتل غیرعمد بازداشت کرد.

این آتش‌سوزی دست‌کم ۹۴ نفر را کشت و ده‌ها تن دیگر هنوز ناپدید هستند.

آتش‌نشانان صبح امروز، یعنی ۲۴ ساعت پس از آغاز حادثه اعلام کردند که آتش تقریباً مهار شده است.

این دو ساختمان در حال بازسازی بودند و به‌گفتهٔ رسانه‌های هانگ‌کانگ در ۸۰ سال گذشته حادثه‌ای مشابه آن دیده نشده بود.

ادامه خبر ...

سه افسر پولیس در هنگو خیبرپختونخوا کشته شدند

افراد مسلح سه افسر پلیس را در هنگو کشتند، عکس آرشیف
افراد مسلح سه افسر پلیس را در هنگو کشتند، عکس آرشیف

پولیس در هنگو به رسانه‌ها گفته است که روز پنجشنبه افراد مسلح بر یک پوستهٔ امنیتی کنار جاده تیراندازی کردند، سه افسر را کشتند و مهاجمان فرار کردند.

مسؤولیت این حمله را کسی نپذیرفته، اما معمولاً در خیبرپختونخوا حملات را تحریک طالبان پاکستان (تی تی پی) انجام می‌دهد. اسلام‌آباد طالبان افغان را متهم به حمایت از تی تی پی می‌کند، اما طالبان افغان این اتهام را رد می‌کنند.

وزیر داخلهٔ پاکستان محسن نقوی پس از این رویداد گفت که پولیس در مبارزه با هراس‌افگنان در خیبرپختونخوا نقش مهمی دارد.

ادامه خبر ...

شمار جان باختگان آتش سوزی در هانگ‌کانگ به ۵۵ تن رسید

هانگ‌کانگ
هانگ‌کانگ

شمار جان باختگان ناشی از رویداد آتش سوزی در چند بلاک مسکونی در هانگ‌کانگ به پنجاه‌وپنج تن افزایش یافت.

هنوز نزدیک به سه‌صد نفر ناپدید هستند.

مقامات امروز گفتند که کارمندان اطفائیه پس از یک روز تلاش، آتش را مهار کرده‌اند.

پولیس می‌گوید علت این رویداد احتمالاً بی‌احتیاطی بوده، اما تحقیقات در این مورد ادامه دارد.

ادامه خبر ...

وزارت خارجۀ تاجیکستان: سه شهروند چین در مرز تاجیکستان و افغانستان کشته شدند

مرز افغانستان و تاجیکستان
مرز افغانستان و تاجیکستان

وزارت خارجۀ تاجیکستان گفته است که در نتیجۀ یک حمله در مرز تاجیکستان و افغانستان ناوقت چهارشنبه سه شهروند چین کشته شدند.

این وزارت در بیانیه‌ای ادعا شده که این حمله از خاک افغانستان بر مرکز یک شرکت استخراج معادن طلا در ولایت ختلان در تاجیکستان صورت گرفته است.

حکومت طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکرده است.

در بیانیه آمده است که این حمله با استفاده از «واسطۀ هوایی بی‌سرنشین» انجام شده است.

در ادامه گفته شده است که با وجود تلاش‌های پیوستهٔ تاجیکستان برای تأمین امنیت و ایجاد فضای صلح و ثبات در مناطق مرزی میان تاجیکستان و افغانستان، اقدامات اخلال‌گرانهٔ گروه‌های جنایی مستقر در خاک افغانستان همچنان ادامه دارد.

در اعلامیه از مقامات طالبان خواسته شده است که تدابیر موثر برای تامین ثبات و امنیت در مرز میان این دو کشور روی دست بگیرند.

این در حالی است که یک هیئت حکومت طالبان به تاجیکستان رفته و با شمارى از مقام‌های مرزی آن کشور دربارهٔ وضعیت امنیتی مرز میان افغانستان و تاجیکستان گفت‌وگو کرده.

این را وزارت داخلهٔ حکومت طالبان امروز در یک اعلامیه گفت و افزود که این هیئت به رهبری محمد اسماعیل غزنوی، والی بدخشان، با والی «کوهستان بدخشان» تاجیکستان نیز دیدار کرده.

تاجیکستان بارها دربارهٔ امنیت مرز خود با افغانستان ابراز نگرانی کرده، اما در ماه‌های اخیر تماس‌هایش با مقام‌های طالبان افزایش یافته است.

در ۱۵ نومبر امسال، هیئت متشکل از دیپلمات‌ها و مقامات ارشد امنیتی تاجیکستان برای گفت‌وگو با مقامات طالبان وارد کابل شد.

ادامه خبر ...

