پناهجویان افغان اخراج شده، ادعا میکنند که همۀ داراییشان چپاول شده است
سلیمان یکی از نظامیان حکومت پیشین است که بامداد سه شنبه «۲۵ نوامبر» با جمع از پناهجویان افغان از پارک «ارجنتینا» در اسلامآباد توسط پولیس پاکستان بازداشت و به افغانستان اخراج شدهاست.
او روز جمعه «۲۸ نوامبر» به رادیو آزادی گفت که از ترس تهدیدات امنیتی افغانستان را ترک کرده بود، اما حالا که دوباره به افغانستان اخراج شده با مشکلات شدید اقتصادی روبهرو است و شب و روزش را با ترس از تهدید طالبان سپری میکند:
"شخصا خودم همرای فامیل خود دیپورت شدیم، جان ما در خطر است و فعلاً در یک جای نامعلوم زندهگی میکنم، احساس خطر دارم، ولی «یو ان اچ سی آر» و ادارات حقوق بشری هیچ کمکی با ما نکردند."
یک بانو از فعالان مدنی افغان و از دیگر پناهجویان اخراج شده از پارک «ارجنتینا» در اسلامآباد پاکستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست ناماش را در گزارش بگیریم، میگوید در حاجی کمپ مشکلات زیادی را سپری کرده و اکنون در افغانستان با وضعیت بسیار دشوار در خانهی یکی از دوستاناش زندهگی میکند:
روز سهشنبه، پولیس پاکستان به پارک «آرجنتینا» یورش برد و صدها مهاجر افغان را دستگیر کرد
"بیش از یک روز خودم و فرزندانم تشنه و گرسنه مانده بودیم، بعداً که آمدیم اینجا در افغانستان نه جای برای رفتن داشتیم و نه میتوانستم کاری انجام بدهم، یک دختر خانم دیگر هم همرای ما دیپورت شدهاست، فامیلاش نیست، سه خواهرش در اسلامآباد مانده است و این دختر را هم همرای خود گرفتیم چون دختر جوان بود میترسید تنها باشد."
در این حال شماری از خانوادههای که از پارک «ارجنتینا» اسلام آباد از نزد پولیس فرار کرده و هنوز در پاکستان زندهگی میکنند نیز نگران وضعیتشان هستند.
یکی از بانوان بیسرپرست و فعال مدنی که او نیز نخواست ناماش را در گزارش بگیریم در مورد به رادیو آزادی گفت:
"هر لحظه در معرض خطر اخراج قرار داریم، نه خوراک نه پوشاک هیچ چیزی نداریم، در بدر و خاک بسر یک زن جوان با چهار طفل خرد در روی جادهها شب و روز خود را سپری میکنم، فعلاً حیران ماندیم که چه کنیم، در بین ما فعالان مدنی و نظامیان پیشین هم بودند که همه به افغانستان دیپورت شدند."
پناهجویان اخراج شده و کسانیکه در پاکستان باقی مانده اند، ادعا میکنند که تمام داراییشان به شمول وسایل خانه، پول و حتی لباسهای جانشان چپاول شد و پولیس پاکستان اجازه نداد که آنرا با خود بگیرند.
شماری از خانوادههای که از پارک «ارجنتینا» از نزد پولیس فرار کرده اند، هنوز در پاکستان زندهگی میکنند
این تنها خانوادههای بازداشت شده از پارک «ارجنتینا» نیستند که به افغانستان اخراج میشوند.
دیبا فرهمند یکی از فعالان مدنی اخراج شده ازین پارک به افغانستان، به رادیو آزادی گفت که همه بازداشت شدههای پارک «ارجنتینا» که بیش از ۴۰۰ خانواده بودند، به افغانستان اخراج شدهاند.
حوالی ساعت یک بامداد روز سهشنبه، پولیس پاکستان با راه اندازی یک عملیات به پارک «آرجنتینا» در مرکز اسلامآباد صدها مهاجر افغان را بازداشت کرد.
ویدیوهای که در رسانههای اجتماعی به اشتراک گذاشته شده بود، نشان میداد که پولیس در جریان بازداشت این پناهجویان با آنها رفتار خشونتآمیز کردهاست.
برخی از پناهجویان پس از بازداشتشان به رادیو آزادی گفتند که حدود ۳۰۰ خانواده در این پارک زندهگی میکردند که پولیس آنها را به شدت لتوکوب کرده و با بسیار وضعیت خراب به حاجی کمپ انتقال داد.
یو ان اچ سی آر: اخیراً روند اخراج افغانها از پاکستان شدت یافته است
شماری از خانوادههای مهاجر افغان چهار ماه پیش به رادیو آزادی گفته بودند که پس از اخراج از خانههای شان به دلیل نداشتن ویزه و عدم اجازه مالکان خانهها برای ادامه اقامت، به پارک «ارجنتینا» در منطقۀ «جی۶» اسلامآباد پناه برده اند و در زیر خیمهها روز و شب را در شرایط دشوار سپری میکنند.
پاکستان پس از تیره شدن روابطاش با حکومت طالبان و در پی درگیریهای شدید میان طالبان و نیروهای پاکستانی در یازدهم اکتوبر در امتداد خط دیورند، ظاهراً فشارها بر افغانهای مقیم آن کشور را به طور قابل ملاحظه افزایش دادهاست.
اخیراً کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندهگان (یو ان اچ سی آر) در گزارشی گفت که در هفتههای اخیر روند بازداشت و اخراج اجباری افغانها در پاکستان شدت یافته است.
قابل ذکر است که پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان در سال ۲۰۲۱ میلادی، شماری زیاد از افغانهای که با حکومت پیشین کار کرده بودند، به شمول کارمندان ملکی و نظامی، فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر، هنرمندان و خبرنگاران به دلیل تهدیدات امنیتی و طی مراحل پروندههای مهاجرتشان به کشورهای دیگر به ویژه امریکا به پاکستان پناه برده بودند.