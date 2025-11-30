زلنسکی در ۲۹ نوامبر گفت که یک تیم مذاکره‌کننده را به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای دستیابی به "صلح آبرومندانه" و پایان دادن به جنگ تمام عیاری که روسیه در فبروری ۲۰۲۲ آغاز کرده است، به ایالات متحده اعزام کرده است.

او گفت که این هیئت توسط رستم عمروف، وزیر دفاع سابق که اکنون منشی شورای امنیت و دفاع ملی اوکراین و عضو تیم مذاکره‌کننده کی‌یف است، رهبری خواهد شد.

یک مقام ارشد امریکایی به خبرگزاری‌ها گفت که مارکو روبیو، وزیر خارجه، استیف ویتکاف، فرستاده ویژه، و جرد کوشنر، داماد دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا برای دیدار با هیئت اوکراینی در تاریخ ۳۰ نوامبر به فلوریدا سفر خواهند کرد.

پس از جلسه فلوریدا، ویتکاف همچنین قرار است هفتۀ آینده در بحبوحه تلاش‌ها برای تثبیت پیشنهاد جنجالی ایالات متحده، به مسکو سفر کند.

در همین حال، مقامات فرانسوی اعلام کردند که امانوئل مکرون، رئیس جمهور این کشور در اول دسامبر میزبان زلنسکی در پاریس خواهد بود تا در مورد "شرایط صلح عادلانه و پایدار" گفت‌وگو کنند.

کی‌یف و متحدان اروپایی آن به رهبری فرانسه، بریتانیا و جرمنی پس از ارائه پیشنهادی ۲۸ ماده‌ای از سوی ترمپ که منتقدان ادعا می‌کنند بیش از حد به نفع روسیه است، در تلاش برای تدوین یک طرح صلح جایگزین یا اصلاح‌شده هستند.

زلنسکی در مورد سفر برنامه‌ریزی‌شدۀ خود به پاریس اظهار نظری نکرد، اما مکرون یکی از قوی‌ترین حامیان کی‌یف در مبارزه با تهاجم روسیه بوده است. زلنسکی نیز در ۱۷ نوامبر در پاریس بود.

نسخۀ اولیۀ طرح ۲۸ ماده‌ای رئیس جمهور ایالات متحده، منعکس‌کننده مواضع تندروانه‌ای است که روسیه حداقل از زمان آغاز حمله همه‌جانبه خود به اوکراین در فبروری ۲۰۲۲ اتخاذ کرده است.

این امر مقامات اوکراینی را نگران کرد - و بنا به گزارش‌ها، زلنسکی را خشمگین کرد - که سپس مذاکرات دوجانبۀ خود را با مقامات امریکایی برگزار کردند.

حاصل طرح ۱۹ ماده‌ای "اصلاح‌شده"، هنوز چندین مسئله کلیدی را روی میز باقی می‌گذارد، از جمله سرنوشت بخشی از منطقۀ دونتسک اوکراین که کرملین مصمم به تصرف آن بوده است.

از دیگر مشکلات می‌توان به اصرار کرملین مبنی بر ممنوعیت دائمی اوکراین از پیوستن به ناتو و محدودیت احتمالی برای اندازۀ ارتش کی‌یف اشاره کرد.