متحدان کییف میگویند که این طرح ۲۸ مادهای تا حد زیادی از منافع مسکو محافظت میکند.
حامیان اروپایی اوکراین به رهبری بریتانیا، فرانسه و جرمنی نگرانی خود را در مورد این طرح که هنوز رسماً اعلام نشده، اما نکات کلیدی آن فاش شده است، ابراز کردهاند.
بسیاری از مفاد این طرح پیشنهاد میکند که کییف امتیازات گستردهای را به روسیه بپذیرد و به نظر میرسد منعکس کننده بسیاری از خواستههای کرملین باشد.
طبق این طرح، اوکراین از مناطق لوهانسک، دونتسک و کریمیا عقبنشینی کرده و اندازه ارتش خود را محدود کند.
همچنین از کییف خواسته میشود که از پیوستن اوکراین به ناتو صرف نظر کند، محدودیتهایی را برای استقرار نیروهای ناتو اعمال کند و تحریمهای مالی علیۀ روسیه را کاهش دهد.
در عوض، اوکراین تضمینهای امنیتی به ویژه از ایالات متحده، دریافت خواهد کرد، به اتحادیه اروپا خواهد پیوست و مشوقهای مالی دریافت خواهد کرد. همچنین از روسیه خواسته خواهد شد که از برخی از مناطق اوکراین که در حال حاضر اشغال کرده است، عقبنشینی کند.
در بحبوحۀ مخالفت قانونگذاران امریکایی و متحدان خارجی، رئیس جمهور ترمپ در ۲۲ نوامبر احتمال ایجاد تغییراتی در این طرح را مطرح کرد.
ترامپ در پاسخ به خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا پیشنهادش "پیشنهاد نهایی او به اوکراین" است، گفت که نه.
او افزود: "ما در تلاشیم تا به آن (جنگ) پایان دهیم. به هر حال، باید به آن پایان دهیم."
متحدان اروپایی اوکراین که در تهیۀ پیشنویس طرح ایالات متحده مشارکت نداشتند، گفتهاند که این پیشنهاد نیاز به "کار اضافی" دارد.
در یک بیانیه مشترک، رهبران بریتانیا، جرمنی، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا، به همراه مقامات ارشد اتحادیۀ اروپا و رهبران جاپان و کانادا، هشدار دادند که مرزها "نباید با زور تغییر کنند". آنها نگرانی خود را مبنی بر اینکه محدودیتهای پیشنهادی برای ارتش اوکراین، آن را در برابر حملات آینده آسیبپذیر میکند، ابراز کردند.
به طور جداگانه، گروه هشت کشور حوزۀ بالتیک بیانیهای صادر کردند و گفتند که با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، صحبت کردهاند تا حمایت خود را از کییف مجدداً تأیید کنند و متعهد شدند که به تأمین سلاح ادامه دهند و در عین حال دفاع اروپا را برای جلوگیری از تجاوز بیشتر روسیه تقویت کنند.
دنمارک، استونیا، فنلند، ایسلند، لاتویا، لیتوانیا، ناروی و سویدن در یک اعلامیۀ مشترک اعلام کردند: "روسیه تاکنون به آتشبس یا هیچ گامی که منجر به صلح شود، متعهد نشده است."
این بیانیه افزود: "راهکارهایی که به حاکمیت اوکراین احترام میگذارند و امنیت و ثبات بیشتری را برای اوکراین و اروپا به ارمغان میآورند، از حمایت کامل ما برخوردارند."
طرح ایالات متحده همچنین با انتقاد اعضای بانفوذ حزب جمهوریخواه ترمپ مواجه شده است، از جمله بیانیۀ مشترکی با دموکراتهای رقیب که خواستار تغییرات در این پیشنهاد شدهاند.
در این بیانیه که توسط سه دموکرات، یک جمهوریخواه و یک سناتور مستقل امضا شده، آمده است: "ما با ارائه امتیازهای پی در پی به ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه و تضعیف مرگبار توانایی اوکراین برای دفاع از خود، به آن صلح پایدار دست نخواهیم یافت."
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین هم گفته که این کشور با «یکی از سختترین لحظات» در تاریخ خود روبرو است، زیرا کشورش با خطر "از دست دادن یک متحد مهم" روبهرو است، اما به منافع خود "خیانت" نخواهد کرد.