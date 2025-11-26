رئیس جمهور ترمپ روز سه‌شنبه(۲۵ نومبر) در شبکه‌های اجتماعی نوشته که در طرح ۲۸ ماده‌ای صلح که توسط ایالات متحده تهیه و از سوی امریکا و اوکراین تجدید نظر شده، فقط چند نکته اختلاف نظر، باقی مانده است.

ترمپ افزوده که برای نهایی شدن این طرح صلح به استیو ویتکوف، فرستاده ویژه خود، هدایت داده است تا با رئیس جمهور پوتین در مسکو ملاقات کند.

برخی از حساس‌ترین مسائل، از جمله تضمین‌های امنیتی برای اوکراین، در حال بررسی قرار دارد

در عین حال، دان دریسکول یک مقام ارشد وزارت دفاع امریکا نیز با اوکراینی ها ملاقات خواهد کرد. بر اساس گزارش های سی‌بی‌اس و فایننشال تایمز، مقام‌های اوکراینی هم برای ادامۀ مذاکرات با دریسكول و سایر مقامات امریکایی به ابوظبی پرواز کردند.

مقامات اوکراینی در اویل این هفته نیز در ژینو و با نمایندگان ایالات متحده، از جمله مارکو روبیو، وزیر امور خارجه امریکا، دیدار کردند.

در جریان گفت‌وگوها در ژینو، مقام‌های اوکراینی اعلام کردند که برخی از حساس‌ترین مسائل، از جمله تضمین‌های امنیتی برای کی‌یف، همچنان در حال بررسی قرار دارد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، نیز روز سه‌شنبه(۲۵ نومبر) در یک سخنرانی گفت که"ایالات متحدۀ امریکا بسیار فعال است، اروپا نیز فعال است، همان‌طور که سایر شرکای اوکراین هستند." به گفتۀ زلنسکی، همه یک هدف مشترک دارند.

پس از تلاش های شدید دیپلوماتیک که شامل دیدار نمایندگان کشورهای مختلف شرق میانه و اروپا بود، نشانه هایی از پیشرفت در زمینۀ توافق برای پایان دادن به جنگ در اوکراین مشاهده می شود.

یوری اوشاکوف، معاون ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه(۲۵ نومبر) گفت که او با استیو ویتکوف، فرستاده ویژۀ رئیس جمهور ترمپ زیاد صحبت می‌کند، اما این گفتگو ها علنی نیست.

جنگ جاری در اوکراین که به حیث خونین‌ترین درگیری پس از جنگ جهانی دوم در اروپا تلقی می‌شود و با تهاجم غیر موجۀ روسیه بر اوکراین در 24 فبروری، 2022 میلادی آغاز شد، هنوز هم ادامه دارد.