خانجان الکوزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان، روز یکشنبه ۳۰ نوامبر در گفتوگو با رادیو آزادی شمار این کانتینرها را بیش از ۱۱ هزار خواند و گفت که کالاهای به ارزش بیشتر از ۶ میلیارد دالر در آنها بار است.
سرنوشت حدود یازدهونیم هزار کانتینر تاجران افغان در بندر کراچی و بسته شدن ترانزیت تاکنون نامعلوم است
ترس این وجود دارد که این مالها خراب یا از بین بروند و احتمالاً بخشی از آنها تا حالا خراب شده هم باشد. این یک فاجعه بزرگ است. این کالاها به ارزش شش یا ششونیم میلیارد دالر در حال نابودشدن هستند."
او میگوید حکومتهای دو طرف در این باره خاموشاند و تلاش های تاجران نیز تاکنون نتیجه مثبتی نداده است.
الکوزی افزود که در این کالاها مواد غذایی، بهویژه بوره، چای، ادویه، مواد خام کارخانهها، لوازم برقی و برخی اقلام دیگر شامل است.
در ۱۱ اکتوبر سال جاری پس از درگیریهای شدید میان نیروهای طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند، همه راهها میان افغانستان و پاکستان، از جمله تورخم و سپینبولدک–چمن، از سوی حکومت پاکستان بسته شد و تاکنون نیز بسته مانده است.
با آنکه دو طرف در دوحه و استانبول سه بار برای حل مشکلات دیدار کردند، اما راهها باز نشد.
شماری از تاجران افغان که کالاهایشان در بندر کراچی متوقف مانده میگویند برای هر کانتینر روزانه تا یکصد و پنجاه دالر هزینه میپردازند و در نتیجه متحمل زیان میشوند.
محمد همایون لودین، تاجر افغان که پرزهجات موتر را از کوریای جنوبی وارد میکند، به رادیو آزادی گفت چند کانتینر مال او در بندر کراچی گیر مانده است.
"بهدلیل بستهبودن تورخم، پنج کانتینر پرزهجات و سایر لوازم موتر ما در کراچی بند مانده. برای هر کانتینر روزانه تا یکونیم صد دالر هزینه میشود. درخواست ما این است که راهها دستکم برای انتقال این مالها و ترانزیت باز شود، وگرنه ما بسیار زیان میبینیم."
حاجی احمدشاه، تاجر افغان که بطری و شیشه های تولید برق خورشیدی وارد میکند، نیز شکایت مشابه دارد.
فکر نمیشد که این راهها اینقدر طولانی بسته بماند، اما حالا که وضعیت را میبینیم، احتمال نمیرود در شش ماه آینده هم باز شود
اگر زمان بیشتر طول بکشد، تاجران مجبور میشوند مالهایشان را همانجا رها کنند، چون هزینهٔ دمریج از قیمت کالاها بیشتر میشود."
این تاجران از حکومتهای دو طرف میخواهند که دستکم درباره انتقال کالا های متوقف مانده در کراچی به توافق برسند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این مورد به پرسشهای رادیو آزادی پاسخ نداد؛ اما ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاستالوزرای طالبان در نشست ۱۲ نوامبر با صنعتکاران و تاجران افغان سه ماه به آنها مهلت داد تا قراردادهای تجارتی خود را با طرف پاکستانی پایان دهند.
او همچنین گفته بود که اگر پس از این هشدار هم تاجران از راه پاکستان کالا وارد یا صادر کنند، در صورت بروز مشکل حکومت طالبان، مسئولیت آن را نمی پذیرد.
اما تاجران میگویند این کالاها پیش از تشدید تنشها میان حکومت های دو کشور بارگیری شده و در مسیر ماندهاند.
وزارت خارجه پاکستان گفته که حکومت طالبان مسئول بازنشدن راهها و توقف تجارت دوجانبه است.
طاهر اندرابی، سخنگوی این وزارت، در نشست خبری هفته وار خود در ۲۱ نوامبر گفت اسلامآباد به دلیل حمایت دوامدار طالبان از گروههای مسلح شامل تحریک طالبان پاکستان تی تی پی، راهها را بسته است.
اما حکومت طالبان بارها ادعاهای پاکستان در مورد حضور تی تی پی در افغانستان را رد کرده است.
در تازهترین مورد، اسحاق دار، وزیر خارجه و معاون صدراعظم پاکستان، گفته در تلاش است که راهها برای انتقال کمکهای بشردوستانه به افغانستان باز شود.
به گزارش رسانههای پاکستانی، از جمله روزنامه "دان"، اسحاق دار این اظهارات را روز شنبه ۲۹ نوامبر در یک نشست خبری بیان کرده و افزوده که این موضوع باید از سوی شهباز شریف صدراعظم پاکستان تأیید شود.