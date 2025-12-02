لینک‌های قابل دسترسی

خبر ها

یونیسیف ده ها مرکز تعلیمی موقت را برای اطفال زلزله زده در شرق افغانستان فعال ساخته

اداره حمایت از اطفال ملل متحد می گوید در شرق افغانستان برای اطفال زلزله زده ۲۰۰ مرکز موقت تعلیمی را باز کرده است.

شعبه افغانستان یونیسف در صفحه ایکس خود یک پیام ویدیويی را در این مورد نشر کرده.

یونیسیف گفته که در این ۲۰۰ مرکز تعلیمی در شرق افغانستان در حدود ۶ هزار طفل (دختر و پسر) مشغول تعلیم استند.

در این پیام ویدیوئی یونیسیف داستان یک دختر ۱۱ ساله افغان بنام ثنا شرح شده که چگونه با همسالان دیگر خود در این مراکز موقتی تعلیمی ، درس می خواند.

یونیسیف می گوید که این اطفال به کمک های بیشتر نیاز دارند.

در حدود سه ماه قبل شرق افغانستان مخصوصا ولایت کنر شاهد زلزله شدید و کشنده بود که در آن بیش از ۲ هزار نفر کشته و هزاران نفر دیگر زخمی شدند.

بیشتر زنان و دختران شامل تلفات بودند و یک تعداد آنها هنوز هم در کمپ های موقتی بسر میبرند.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

رئیس جمهور اوکرائین بحث روی موضوع سرزمین را پیچیده می خواند.

ولودمیر زیلینسکی رئیس جمهور اوکرائين از فرانسه به‌آیرلند رفته و انتظار میرود که در پارلمان این کشور سخنرانی کند.

زیلینسکی بعد از ملاقات با امانویل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در پاریس گفت برنامه صلح بسیار خوب است اما مسئله بحث روی کنترول سرزمینها برای اوکرائين موضوع بسیار پیچیده بشمار میرود.

امریکا در تلاش ختم هجوم چند ساله روسیه بر اوکرائین است و در این رابطه یک برنامه صلح را هم پیشنهاد کرده.

از سوی دیگر ستیف ویتکاف نماینده خاص رئیس جمهور امریکا به مسکو رفته و انتظار میرود که امروز سه شنبه با رئیس جمهور روسیه ولادمیر پوتین ملاقات نماید.

از آغاز سال روان تا کنون این ششمین ملاقات ویتکاف با پوتین خواهد بود.

اپدیت شده

تاجیکستان: در حملات "از خاک افغانستان" پنج شهروند چین کشته شدند

ریاست‌جمهوری تاجیکستان گفته است که در یک هفتۀ گذشته، در دو حملۀ جداگانه دست‌کم پنج نفر کشته و پنج تن دیگر زخمی شده‌اند. تاجیکستان ادعا کرده که این حملات از خاک افغانستان صورت گرفته.

امام‌علی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان، امروز دوشنبه در یک بیانیه این حملات را محکوم کرده و آن را اقدامات غیرقانونی و تحریک‌آمیز خوانده است.

رحمان در نشست با مقام‌های امنیتی تأکید کرده که باید اقدامات قاطع برای جلوگیری از چنین رویدادهای ناگوار روی‌دست گرفته شود.

حملۀ نخست در ۲۶ نوامبر در منطقۀ شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان بر یک فابریکۀ پروسس طلا انجام شده که در آن دست‌کم سه شهروند چین کشته و یک تن دیگر شدیداً زخمی شده است.

حملۀ دوم در روز یک‌شنبه ۳۰ نوامبر، بر کارگران یک شرکت سرک‌سازی صورت گرفته که در آن دست‌کم دو کارمند چینی کشته و چند تن دیگر زخمی شده‌اند.

همزمان با این حملات، چین از شهروندان خود خواسته است که از مناطق مرزی تاجیکستان و افغانستان بیرون شوند.

در همین حال احسان الله کامگار سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در ولایت بدخشان به رسانه های داخلی افغانستان گفته است که دوتن را به اتهام حمله به شهروندان چین دستگیر کرده است.

طالبان پیش از این گفته بودند که برخی حلقه‌ها در این رویداد نقش دارند و می‌خواهند میان کشورهای منطقه بی‌ثباتی، ناامنی و بی‌اعتمادی ایجاد کنند.

جبهه آزادی ادعا کرده که دو عضو طالبان را در فاریاب کشته است

یک گروه مخالف طالبان موسوم به "جبهه آزادی افغانستان" ادعا کرده است که روز یکشنبه ۹ قوس، ریاست امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در شهر میمنه، مرکز ولایت فاریاب را، هدف حمله قرار داده‌ است.

این جبهه درصفحه ایکس "توییترسابق" امروز دوشنبه اول دسامبر نوشت که افرادش، بر تجمع محتسبان این اداره در هنگام خروج از ساختمان ریاست حمله کرده که در نتیجه به گفته آنهادو تن از افراد این گروه کشته و دو نفر دیگر زخمی شده‌اند.

در همین حال سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در صفحه اکس تویتر سابق ادعا کرده است که روز گذشته در مرکز ولایت فاریاب میمنه یک فرد مهاجم که قصد داشت بر ریاست امر بالمعروف و نهی از منکر حمله کند را پیش از رسیدن به هدفش بازداشت کرده اند.

در ادامه جبهۀ آزادی همچنان ادعا کرده که پیش از این نیز محتسبان مسلح گروه طالبان را در ولایت‌های کابل، تخار و کاپیسا و دیگر‌ ولایت ها هدف قرار داده بودند.

طالبان در مورد این ادعای جبهه آزادی افغانستان چیزی نگفته اند.

جبهه آزادی افغانستان و جبهه مقاومت ملی افغانستان به عنوان گروه‌های ضد طالبان هر از گاهی از انجام حملات و وارد کردن تلفات به طالبان خبر می‌دهند.

پاکستان می‌گوید که کمپ‌های باقیماندۀ مهاجران را در سراسر پاکستان می‌بندد

محسن نقوی وزیر داخله پاکستان، روز دوشنبه اول دسمبر در اسلام‌آباد به خبرنگاران گفت که روند بستن کمپ‌های مهاجران در بلوچستان، سند و پنجاب با موفقیت ادامه دارد.

اما به گفتۀ او، حکومت خیبرپښتونخوا در این زمینه با آنان همکاری نمی‌کند.

او افزود که به مقام‌های خیبرپښتونخوا گفته‌اند کمپ‌های مهاجران افغان را در آنجا نیز بسته کنند، اما آن‌ها تا هنوز در این مورد اقدام نکرده‌اند.

نقوی گفت که تا ماه سپتامبر سال ۲۰۲۵ حدود یک ملیون و شش صد هزار افغان را از پاکستان اخراج کرده‌اند.

او نگفت که در پاکستان چند کمپ مهاجران افغان باقی مانده، اما افزود که تصمیم گرفته‌اند تمام آن‌ها را ببندند.

حکومت خیبرپښتونخوا دربارۀ سخنان تازهٔ مقامات فدرال واکنش نشان نداده، اما پیش‌تر گفته بود که سیاست اخراج اجباری افغان‌ها از سوی حکومت فدرال نادرست است.

حکومت پاکستان از سال ۲۰۲۳ روند اخراج افغان‌ها را آغاز کرده و در ماه های اخیر آن را شدت بخشیده است.

سازمان ملل متحد از حکومت پاکستان خواسته است که با احترام به قوانین بین‌المللی، مهاجران افغان را به زور اخراج نکند.

افراد مسلح ناشناس خانۀ یک خبرنگار محلی در وزیرستان جنوبی را با مواد انفجاری تخریب کردند

پولیس و باشندگان منطقه کوز در وزیرستان جنوبی می‌گویند که افراد مسلح ناشناس خانۀ یک خبرنگار محلی را با مواد انفجاری تخریب کرده‌اند.

نور علی وزیر، یکی از اعضای مرکز خبرنگاران وانه، به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد/ رادیوآزادی گفته است که شب ۲۹ نوامبر افراد ناشناس در منطقۀ اعظم ورسک، خانۀ معراج خالد را با یک انفجار بمبی تخریب کرده اند؛ اما به وی و اعضای خانواده‌اش هیچ آسیب نرسیده است.

او افزوده که بر خالد اتهام وارد شده که گویا قصد داشته خانۀ خود را به طور موقت در اختیار نیروهای امنیتی قرار دهد، اما به گفتۀ او این یک اتهام بی‌اساس است.

وی در مورد این که این اتهام از سوی چه کسانی مطرح شده است، چیزی نگفته است.

یک مقام پولیس که اجازه نداشت با رسانه‌ها صحبت کند، به شرط نگرفتن نامش به رادیو مشال به تاریخ ۲۹ نومبر گفته که در پیوند به این رویداد، دوسیه‌ای علیه افراد ناشناس باز شده است.

تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.

در وزیرستان جنوبی، گروه غیرقانونی تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی فعال‌ترین گروه مسلح به‌شمار می‌رود، اما افزون بر آن، گروه‌های مسلح غیرقانونی دیگری نیز در این منطقه فعالیت دارند.

افغان‌های مقیم امریکا به احترام سرباز کشته‌شدۀ امریکایی، شمع روشن کردند

گروهی از افغان‌های مقیم امریکا شب گذشته در مقابل قصر سفید گردهم آمده و به احترام سارا بَکستروم سرباز کشته‌شدۀ امریکایی، شمع روشن کردند.

این افراد که بیشترشان اعضای جامعۀ افغان–امریکایی بودند، حمله‌ای را که توسط تبعۀ افغان رحمن‌الله لکنوال بر سارا بکستروم و اندرو وُلف انجام شد، محکوم کردند.

آنان تأکید کردند که عمل یک فرد نمایندگی از تمام جامعۀ مهاجر نمی کند و نباید این رویداد، اعتماد چندین‌سالۀ دو طرف، دوستی و قربانی های مشترک را خدشه‌دار کند.

هفتۀ گذشته در واشنگتن دی‌سی، یک افغان بر دو عضو گارد ملی امریکا تیراندازی کرد که در نتیجه، سارا بکستروم یکی از این نظامیان، جان باخت و افسر دیگر، اندرو وُلف، هنوز در بیمارستان بستری است.

یک نظامی ارشد بریتانیا: به نظر می‌رسد نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان مرتکب "جنایت جنگی" شده باشند

یک افسرنظامی بلندرتبۀ پیشین بریتانیا گفته است که به نظر می‌رسد نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان با کشتن افرادِ مظنون، مرتکب جنایت جنگی شده باشند.

این افسر بلندرتبه پیش از این معاون لوی درستیز نیروهای عملیاتی در افغانستان بوده است.

او گفته است که تمام رهبری فرماندهی از این کشتارها آگاه بوده، اما هیچ اقدام عملی انجام نداده است.

وزارت دفاع بریتانیا تازه پس از آن دستور تحقیقات داده که یک مستند بی‌بی‌سی فاش کرد که قطعه خاص نیروی هوایی بریتانیا دست‌کم ۵۴ نفر را در افغانستان در رویدادهای مشکوک کشته است.

این افراد در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ در جریان جنگ ائتلاف بین‌المللی به رهبری امریکا علیه طالبان و دیگر گروه‌های مسلح کشته شده‌اند.

در بریتانیا از چند سال به این‌سو تحقیقاتی دربارۀ احتمال ارتکاب جنایت‌های جنگی که به نیروهای بریتانیایی در زمان جنگ افغانستان نسبت داده شده، جریان دارد.

سیلاب در سریلانکا بیش از ۳۰۰ کشته برجای گذاشت

در نتیجهٔ سرازیرشدن سیلاب و لغزش زمین در سریلانکا، ۳۳۴ تن جان‌های‌شان را از دست داده‌اند.

دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانهٔ سازمان ملل متحد، این رویداد را ویران‌گرترین سیلاب در دو دههٔ اخیر در سریلانکا توصیف کرده است.

این نهاد با نشر اعلامیه‌ای گفته است که سیلاب و لغزش زمین نزدیک به یک میلیون نفر را در ۲۵ ولسوالی متأثر ساخته است.
خبرگزاری فرانس‌پرس به نقل از ادارهٔ مدیریت حوادث طبیعی سریلانکا گزارش داده است که حدود ۴۰۰ نفر هنوز ناپدید هستند.

دو روز پیش، سیلاب‌های نیرومند و لغزش زمین در جزیرهٔ سوماترای اندونیزیا نیز جان دست‌کم ۴۰۰ نفر را گرفته بود.

ایالات متحده: در عملیات مشترک با حکومت سوریه، انبار اسلحه داعش نابود شد

فرماندهی مرکزی قوای ایالات متحدهٔ امریکا در منطقه (سنتکام) می‌گوید که با همکاری حکومت احمد الشرع، چندین محل ذخیرهٔ اسلحه و مهمات گروه داعش را کشف و نابود کرده است.

سنتکام در اعلامیه‌ای که روز یک‌شنبه، ۹ قوس منتشر کرد، گفت که در این عملیات مشترک بیش از پانزده محل نگهداری سلاح‌های داعش، از جمله راکت‌ها و ماین‌های ضد تانک، شناسایی و از بین برده شده است.

در اعلامیه افزوده شده که این عملیات از طریق چندین حملهٔ هوایی و زمینی در جنوب سوریه انجام شده است.

این در حالی است که تام باراک، نمایندهٔ ویژهٔ دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، دو هفته پیش گفت: "حکومت احمد الشرع در سوریه قرار است در مبارزه با گروه‌های مسلح از جمله داعش، سپاه پاسداران، حماس و حزب‌الله نقش فعال داشته باشد."

