این طرح تا حد زیادی جنگ در غزه را متوقف کرده است، اما طرف‌های درگیر هنوز در مورد چگونگی اجرای این گام اول از توافق صلح به توافق نرسیده‌اند.

قطر و مصر، ضامنان طرح صلح غزه، خواستار خروج نیروهای اسرائیلی از غزه و استقرار یک نیروی بین‌المللی حافظ ثبات در منطقه برای اجرای کامل این طرح شده‌اند.

شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، صدر اعظم قطر دیروز در نشست سالانه (فورم) دوحه گفت که زمان بسیار حساس است و اگر همه نیروهای اسرائیلی از غزه خارج نشوند، طرح آتش‌بس به طور کامل اجرا نخواهد شد و صلح هم در غزه برقرار نخواهد شد.

بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجۀ مصر هم در این نشست گفت که باید در اسرع وقت یک نیروی حافظ ثبات در آنجا مستقر شود زیرا یکی از طرفین، یعنی اسرائیل، هر روز آتش‌بس را نقض می‌کند.

قطر و مصر، به همراه ایالات متحده به میانجیگری توافق آتش‌بس غزه کمک کردند.

به عنوان اولین گام در این توافق، اسرائیل موافقت کرد که نیروهای خود را طبق برنامه از خط زرد خارج کند و گروه فلسطینی حماس گروگان‌های زنده‌ای را که هنوز در اختیار داشت و همچنین اجساد همه گروگان‌های کشته شده به جز یکی را تحویل داد.

حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیۀ اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود.

مرحلۀ دوم توافق ۲۰ ماده‌ای که توسط دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا پیشنهاد شده و هنوز آغاز نشده است، سوالات مهمی را مطرح کرده است، از جمله چگونگی خلع سلاح حماس.

حماس گفته است که آماده است سلاح‌های خود را به ادارۀ آیندۀ فلسطینی در نوار غزه تحویل دهد، اما تنها در صورتی که اشغال اسرائیل پایان یابد.

خلیل الحیه، عضو تیم مذاکره‌کنندۀ حماس، روز شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که "ما سلاح‌های خود را به مقامات یک کشور مستقل فلسطینی تحویل خواهیم داد، زمانی که اشغال پایان یابد."

بر اساس این توافق که سازمان ملل متحد در ماه نوامبر گذشته آن را تصویب کرد، اسرائیل از مناطق خاصی در غزه عقب‌نشینی خواهد کرد و سازمانی به نام هیئت صلح جایگزین آن خواهد شد و یک نیروی بین‌المللی حافظ ثبات در آنجا مستقر خواهد شد.