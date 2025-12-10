رئیس جمهور اوکراین می گوید، آماده برگزاری انتخابات در این کشور جنگ زده است

زمانیکه تضمین های امنیتی وجود داشته باشد، انتخابات در ۶۰ تا ۹۰ روز دایر خواهد شد

براساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، قصر سفید برای برگزاری انتخابات در اوکراین فشار آورده.

دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا در یک مصاحبه با پولیتیکو که در ۹ دسمبر به نشر رسید گفت که "وقت آن است" که در اوکراین انتخابات برگزار شود -- با آنکه قانون اساسی اوکراین اجازۀ انتخابات را در جریان جنگ نمیدهد.

در یک تغییر از اظهارات قبلی خودُ زلنسکی در ۹ دسمبر به خبرنگاران گفت که او پارلمان را وادار خواهد کرد تا قانونی را که اجازۀ برگزاری انتخابات در جریان قانون نظامی را میدهد، تدوین کند.

به گفتۀ زلنسکی، زمانیکه تضمین های امنیتی وجود داشته باشد، تا مطمئن شد که رایدهی برای اوکراینی ها مصون خواهد بود، انتخابات در ۶۰ تا ۹۰ روز دایر خواهد شد.

زلنسکی گفت، می خواهد موضوع را بطور آشکار بیان کند، تا ایالات متحده و شاید با شرکای اروپایی اوکراین، با او در تضمین امنیت مورد نیاز برای برگزاری انتخابات کمک کنند.

رئیس جمهور اوکراین گفت که او شخصاً اراده و آمادگی برای این کار را دارد.

این اظهارات زلنسکی در جریان تلاش های شدید به هدف پایان دادن به جنگ همه جانبۀ روسیه علیه اوکراین که در فبروری ۲۰۲۲ آغاز شد، صورت می گیرد.

مقامات اوکراینی احتمال برگزاری انتخابات بشکل منظم را رد کرده می گویند که با در نظر داشت حملات هوایی روزانه روسیه در سراسر این کشور، برعلاوه هزاران عسکر که در خطوط مقدم جنگ می کنند و میلیون ها اوکراینی که بیجا شده اند، این امر ناممکن خواهد بود.

صلح پایدار، تضمین شده و درازمدت که با امضای اسناد مرتبط به دست آید، یک اولویت مطلق است

آخرین انتخابات در اوکراین در سال ۲۰۱۹ برگزار شد. نظرسنجی ها نشان میدهد که بسیاری از اوکراینی ها مخالف برگزاری انتخابات در زمان جنگ هستند، اگرچه، برخی از آنها می خواهند که تغییرات در حکومت ایجاد شود، تا مفکوره های تازه ای را به وجود بیاورد.

حمایت از زلنسکی که به طور گسترده شهرت دارد، در هفته های اخیر به خاطر یک رسوایی بزرگ فساد که منجر به استعفای اندری یرمک یک مشاور بانفوذ او شد، کاهش یافته است.

براساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفته که "اول و مهمتر از همه، روسیه برای صلح کار می کند، نه برای آتش بس."

به گفتۀ او "صلح پایدار، تضمین شده و درازمدت که با امضای اسناد مرتبط به دست آید، یک اولویت مطلق است."

مقامات روسی معتقدند که در میدان جنگ و در مذاکرات، دست بالا را دارند و طرح 20 ماده‌ای پیشنهادی ایالات متحده، بیشتر مواضع سختگیرانه‌ای را منعکس می‌کند که مسکو از قبل اتخاذ کرده است.

پیشنهاد صلح قصر سفید و این باور که این پیشنهاد به شدت به نفع منافع روسیه است، انتقاد شماری از قانونگذاران جمهوری خواه در کانگرس امریکا را برانگیخته است.