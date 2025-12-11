رئیس جمهور اوکراین می گوید، روی برنامۀ بازسازی پس از جنگ اوکراین توافق شده است

ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می گوید که در مذاکرات با جارد کوشنر داماد دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده و سایر مقامات ارشد امریکایی روی نکات کلیدی برنامۀ بازسازی پس از جنگ اوکراین توافق شده است.

براساس خبر گزاری رویترز، زلنسکی روز چهارشنبه(۱۰ دسمبر) گفت که او با کوشنر، اسکات بیسنت وزیر خزانه داری و لاری فینک مدیر عامل بلک راک(BlackRock) با تمرکز روی یک "سند اقتصادی" گفتگو کرده است.

ادامۀ بازسازی اوکراین بعد از تخریب ناشی از حملات هوایی روسیه و جنگ در خط مقدم به یک عنصر مهم در بحث ها در مورد یک توافق، با تضمین های امنیتی و نگرانی ها در مورد قلمرو اوکراین، تبدیل شده است.

جنگ جاری در اوکراین که به حیث خونین‌ترین درگیری پس از جنگ جهانی دوم در اروپا تلقی می‌شود و با تهاجم غیر موجۀ روسیه بر اوکراین که در ۲۴ فبروری ۲۰۲۲ میلادی آغاز شد، هنوز هم ادامه دارد.